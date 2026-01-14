Эффективное холодное оружие, от которого стоит держаться подальше

Такой вид холодного оружия, как кастет, известен всем. Но человечеством было изобретено и другое неогнестрельное оружие, которое в поединках оказывается весьма эффективным и может нанести противнику серьезный урон. Мы собрали десятку самого эффективного холодного оружия, с которым лучше сталкиваться только в музейных коллекциях.
1. Пата
Пата — оружие, изобретенное в Индии. Изначально его использовала древняя каста воинов-маратхов, а позже это оружие распространилось по большей части Индии. В сущности, это был меч, присоединяемый к латной перчатке, но, в отличие от обычной перчатки, подобное оружие защищало руку до локтя. Поскольку вся конструкция от кончика меча до локтя была цельной, воины-маратхи были не в состоянии двигать своим запястьем, поэтому всё движение должно было исходить от локтя. Считается, что подобное оружие чаще использовали всадники.
2. Цестус
Бокс в Риме часто был смертельным, поскольку римские боксеры надевали на руки цестус. Это была разновидность перчаток, которые чаще всего делали из кожаных полосок, покрытых металлом. Хотя гладиаторы часто дрались до смерти, бойцы иногда могли сдаться и даже согласиться на краткое перемирие, чтобы отдохнуть. Римский бокс был очень жестоким видом спорта, даже победитель зачастую оставался изуродованным.
3. Сантенсу
Простое, но эффективное оружие, которым пользовались самураи, сантенсу представляло собой карманный железный прут, который обычно был оснащен кольцом, прикрепленным к центру. В кольцо продевался средний палец, а стержень сжимался в ладони. Возможно, из-за своей простоты сантенсу был легко адаптируемым под конкретного пользователя.для самообороны.
4. Пальцевой нож турканы
Кочевое племя туркана, а также ряд соседних общин, использовали этот предмет и в быту, и в качестве оружия. Ножи для пальцев, которые были известны как corogat, изготавливались из железа и алюминия. Они представляли собой надеваемое на палец кольцо с выступающей пластиной длиной в 7-8 см. В быту пальцевые ножи использовались для нарезания продуктов и в качестве зубочисток. Во время сражения они были очень эффективным оружием, которым обычно старались попасть по глазам.
5. Перчатки SAP
Перчатки SAP, утяжеленные металлической дробью, являются нелетальным оружием и сегодня часто используются сотрудниками службы безопасности. Телохранители, вышибалы и правоохранительные органы применяют их в случае внезапно вспыхнувшей драки. В отличие от такого оружия, как кастеты, перчатки SAP наносят меньше травм.
6. Коготь тигра Bagh Nakh
Bagh Nakh было символическим, но никак не летальным оружием. Оно было распространено в регионе Майсур в Индии в 1700-х годах, где поклонялись верховной богине в виде тигра. Bagh Nakh, что дословно переводится как «когти тигра», состоял из четырех-пяти заостренных загнутых лопаток, прикрепленных к поперечной перекладине. Такое оружие разрывало кожу и мышцы подобно удару лапы тигра.
7. Кастет «рога оленя»
Кастеты-ножи в виде двух скрещенных полумесяцев «рога оленя» были грозным парным китайским оружием, используемым создателем школы кунг-фу багуачжан Дун Хай Чуанем. Ходили предания, что Чуань, сборщик налогов, полагался только на свои ножи во время путешествий, в одиночку разбираясь с бандами разбойников. Техника использования этого кастета-ножа была основана на системе боя без оружия багуачжан, а учеников допускали к использованию экзотического оружия только после многих лет тренировок с голыми руками из-за большой вероятности травм.
8. Тэкко
Тэкко — окинавское оружие, в некоторых провинциях известное как «железный кулак». Его традиционно изготавливали из дерева и металла, причем клинок был в форме полумесяца. На ободе тэкко было три небольших шипа, которыми старались бить по суставам, ребрам и ключицам. Если противник пытался схватить предплечья владельца такого кастета, то обычного поворота запястья хватало, чтобы порезать ему руки.
9. Гадлинг
Каждый, кто интересовался вооружением европейских рыцарей, наверняка обращал внимание на их бронированные перчатки. В то время как основной целью перчаток была защита руки, создатели перчаток не могли упустить шанс использовать их в качестве кастетов. В конце 14-го века оружейники начали крепить металлические гвоздики и шипы, называемые гадлинги, на костяшки рыцарских рукавиц. Это по сути было оружием последней надежды, если вдруг у рыцаря выбивали меч.
10. Нож-кастет
Нож-кастет является разновидностью ножа, который носят скрытно в рукаве, на поясе или в разгрузке. Это стилизованная современная форма древнего катара, лезвие у которой крепится перпендикулярно к ручке, при этом оно пропускается между пальцами. Эти ножи стали популярны во время золотой лихорадки в 19-м веке и приобрели огромную популярность среди преступного мира.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии