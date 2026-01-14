Эффективное холодное оружие, от которого стоит держаться подальше

Такой вид холодного оружия, как кастет, известен всем. Но человечеством было изобретено и другое неогнестрельное оружие, которое в поединках оказывается весьма эффективным и может нанести противнику серьезный урон. Мы собрали десятку самого эффективного холодного оружия, с которым лучше сталкиваться только в музейных коллекциях.

1. Пата

2. Цестус

3. Сантенсу

4. Пальцевой нож турканы

5. Перчатки SAP

6. Коготь тигра Bagh Nakh

7. Кастет «рога оленя»

8. Тэкко

9. Гадлинг

10. Нож-кастет