Пятерка малоизвестных фактов о жизни Дэнни Де Вито

Несмотря на свою посредственную внешность и маленький рост, этот человек добился фееричного успеха в кинематографе. Он не просто стал любимцем публики во всём мире, которая с огромным нетерпением ждала и ждёт фильмов с великим и непревзойдённым Дэнни де Вито, актёром, сыгравшим десятки ролей: от комичных и нелепых до невероятно мудрых и проникновенных, а и покорил Голливуд, став его неотъемлемой частью.
1. Тернистая дорога брака
Де Вито и его жена, Рея Перлман. В марте 2017 года прозвучала шокирующая новость: Де Вито и его жена, Рея Перлман, спустя тридцать пять лет брака расстались навсегда. Их союз часто называли одним из самых длинных и стабильных в Голливуде, но это лишь говорит о том, что не всё так гладко, как кажется на первый взгляд. В новостной колонке CBS News было сказано, что Де Вито сделал заявление, обозначив его как сноску к основному интервью: «Мы не разводимся, но мы действительно расстались, да», - сказал он. Когда его спросили, была ли его бывшая жена на открытии его новой бродвейской постановки «Цена» Артура Миллера, он с великим удовольствием заявил: «Разумеется, мы ведь очень близки. Только вдумайтесь, мы дружим сорок с лишним лет, а ещё любим друг друга». Как оказалось, это был не первый случай в семействе Де Вито. В октябре 2012 года Entertainment Tonight получили подтверждение от своего представителя, что они расстались. И лишь только через несколько месяцев спустя, Extra устроили интервью с Де Вито о расколе, в ходе которого он сказал, что они работают над примирением практически теми же словами, которые он произнёс и пять лет спустя.
2. Он начинал как парикмахер
Многие актёры могут выбрать довольно окольный путь к славе, но путь Де Вито оказался самым неожиданным. Когда он общался с The Independent в 2006 году, то поведал о том, как побывал в шкуре ученика католической церкви, который думал, что ему суждено сделать карьеру в строительстве, а не на сцене или экране. А дальше ему предстояло пройти ещё одной дорогой, дабы свести концы с концами. К тому времени, когда он начал искать работу, у его старшей сестры был уже свой собственный салон красоты. И тогда она предложила ему поработать у неё. Сначала он занимался мытьём головы и подбором необходимых средств, а дальше заинтересовался макияжем, да настолько, что увлёкся им не на шутку. В итоге, Анджела оплатила его учёбу в Американской Академии Драматических искусств на Манхэттене, где он прошёл полный специализированный курс красоты. Оттуда он наткнулся на театральный гримёрный класс, но вместо этого попал на прослушивание, полностью изменившее его дальнейшую жизнь.
3. У него есть батут в гримёрной
У каждого актёра есть свой собственный способ, чтобы собраться с мыслями и сконцентрироваться на работе. Исключением не стал и Дэнни, который рассказал CBS News о том, что он без ума от прыжков на батуте, который находится в его гримёрной. А когда интервьюер Марта Тейхнер заметила, что у него действительно много энергии, он согласился, подтвердив сей факт. Это было в 2017 году, когда Де Вито был на Бродвее с Марком Руффало в пьесе «The Price» Артура Миллера. С восемью выступлениями в неделю эта энергия могла пригодиться. По словам Джорджа Клуни, (исходя из опросов SeriousFun Children's Network Gala через Daily Mail), который делил гримёрную с Де Вито, он по-прежнему самый внимательный сосед по комнате, который когда-либо у него был.
4. Его броманс с Майклом Дугласом эпичен
Де Вито жил в Нью-Йорке в конце 1960-х годов, и его соседом по комнате был Майкл Дуглас. Когда Дуглас был удостоен тридцать седьмой премии Чаплина киносообщества Линкольн-центра в 2010 году, Де Вито был рядом и, чтобы сделать вечеринку более интересной, он поделился историей о столкновении Дугласа с ядовитой змеей во время съёмок «Жемчужины Нила». Когда Дугласа укусила змея, Де Вито без колебаний шагнул вперёд, чтобы высосать яд. «Я просто хочу сказать, от всего сердца, Майкл, ты был бы мертвецом, если бы эта змея укусила тебя в каком-нибудь другом месте!», - сказал ему Де Вито. Со своей стороны, Дуглас завершил вечер, назвав Де Вито своим «самым старым другом в бизнесе», выразив ему огромную благодарность. После роли Дэнни в Taxi актёр рассказал The Independent о том, что столкнулся с одной из самых больших проблем в своей карьере, и это было попадание в кино. Он благодарит Дугласа за то, что тот привёл его туда, говоря: «Майкл был моим хорошим приятелем, и это имело много общего с ним. Я был звездой «Такси», но он поставил меня в Romancing The Stone и дал мне моё имя над названием. Есть много эгоистичных людей в мире, которые могли бы не сделать этого, и это помогло мне преодолеть барьер телевидения, потому что это всегда трудно».
5. Он углубляется в роли
Де Вито известен по многим постановкам и пьесам, но большинство наверняка помнят его по комедийной драме «Пролетая над гнездом кукушки». Он сыграл Мартини не только в версии фильма 1975 года с Джеком Николсоном, но это была также его первая роль вне Бродвея, и его кастинг в постановке 1971 года был для него главным прорывом. Ко всему прочему Дэнни приложил максимум усилий, чтобы сделать персонажа настолько аутентичным, насколько он мог. Он рассказал «Нью-Йорк Пост», что провёл некоторое время, работая с пациентами приюта для душевнобольных и судебно-психиатрического центра Кирби, который был домом для тех, кто считался преступно невменяемым: «Я вытаскивал из них такие моменты, которых не было в книге», – говорит Де Вито. – «Был парень, который всегда говорил тебе «привет» миллион раз. А Мартини был сбит в море во время Второй мировой войны, поэтому я всегда представлял себе, как вода поднимается в комнате. Вот почему я всегда сидел на стуле с ногами - потому что в его сознании вода поднимается». Фильм был снят в больнице штата Орегон, где задействованные персонажи были смесью актёров и реальных пациентов, а также персонала больницы. Администратор больницы в фильме, Доктор Спайви, был сыгран реальным директором больницы, доктором Дином Бруксом. Во время съёмок у Де Вито было что-то вроде срыва, и он искал совета Брукса о том, как справиться с тревогой разлуки, которую он чувствовал к воображаемому другу, придуманному для того, чтобы не быть одиноким. А ещё, актёрам и всей команде пока шли съёмки, довелось спать на больничных койках в самых настоящих палатах.
