Редкие фотографии из жизни гениального физика: Альберт Эйнштейн с друзьями и близкими

1. Альберт Эйнштейн и Фриц Габер

Альберт Эйнштейн с нобелевским лауреатом по химии Фрицем Габером.

2. Альберт Эйнштейн и Питер Зееман

Эйнштейн в лаборатории в Амстердаме, 1920 год.

3. Пикник в пригороде Осло

Редкая фотография из жизни Альберта Эйнштейна.

4. Перед началом экспедиции Артура Эддингтона

Британский ученый Артур Эддингтон и Альберт Эйнштейн.

5. Эльза и Альберт Эйнштейн

Эйнштейн и его вторая жена Эльза.

6. Макс Планк и Альберт Эйнштейн

Вручение медали имени Макса Планка Эйнштейну, 1929 год.

7. Эмиграция в Америку

Альберт Эйнштейн незадолго до прибытия в Америку из нацистской Германии в 1933 году.

8. Альберт и Черчилль

Альберт Эйнштейн и Уинстон Черчилль в саду, 1933 год.

9. Лауреат Нобелевской премии с детьмиhttp://funhere.ru/?p=18034

Эйнштейн с еврейскими детьми. Принстон, 1941 год.

10. Альберт Эйнштейн

Знаменитый физик-теоретик и общественный деятель.

11. Немецкий физик

Альберт Эйнштейн даёт интервью в Принстоне, 1950 год.

12. Давид Бен-Гурион и Альберт Эйнштейн

Легендарный физик и премьер-министр Израиля.

13. Гений первой половины 20 века

Альберт Эйнштейн идёт на работу в Принстонский университет.

14. Гениальный учёный

Один из основателей современной теоретической физики.

15. Альберт Эйнштейн

Выдающийся физик, который создал теорию относительности.

В Пристонском университете хранится архив фотографий Альберта Эйнштейна, который недавно был оцифрован и опубликован в Интернете. На этих фотографиях великий учёный запечатлён в неформальной обстановке – в кругу своих близких, друзей и коллег. Ценность фотографий – в деталях, ведь рассматривая их можно открыть для себя много нового и интересного.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: