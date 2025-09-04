Как выглядела перьевая ручка советского школьника и к каким трудностям она приводила

Те, кто учился в советских школах, помнят ее. Она оставляла на белых тетрадных листках кляксы, но самые прилежные ученики использовали ее столь умело, что в результате начинали писать безупречным каллиграфическим почерком. Конечно же, речь пойдет о легендарной перьевой ручке.
1. Как выглядела первая школьная перьевая ручка в СССР и как ее усовершенствовали
Первые модели этого изобретения по форме были аналогичны природному перу. Изделие представляло собой металлическую трубку, имеющую срезанные края. Эта трубка нужна была, по сути, для размещения чернил. А благодаря наличию прорезей обеспечивалось равномерное стекание чернильных капель.
Отдельно стоит сказать о корпусе советской ручки. Материалом для его производства служил тяжелый эбонит.
Позднее в СССР стали изготавливать модели ручек с использованием другого материала - целлулоида. А впоследствии наладили производство ручек с применением безопасного с экологической точки зрения акрилатного сырья.
Перьевая ручка. /Фото:freelance.codeby.net
Следует отметить, что ручка, которой пользовались школьники в СССР, имела наиболее упрощенный дизайн среди всех моделей ручек, известных населению страны. То же можно сказать о конструктивных особенностях этого изделия. Можно сказать, что перьевая ручка представляла собой деревянную палочку, оснащенную металлической трубкой на нижнем конце. В щель (зазор), которая имелась между палочкой и металлической пластиной, размещалось сменное перо.
Следует отметить, что в СССР ручки из древесины производились всего в нескольких цветах. Чаще всего они были красными.
2. С какими трудностями сталкивались школьники при использовании перьевых ручек
Правильное владение перьевой ручкой еще с советских времен считается настоящим искусством в каллиграфии/Фото:kamagruzovik.ru
Проблемой многих советских первоклашек было применение этих ручек. Неумелое использование этого школьного предмета приводило к его деформации. Кончик пера ручки мог сломаться или раздвоиться от сильного нажима. Также при письме слышался скрип изделия.
Для советских школьников умение аккуратно обмакнуть перо, не пролив на белый лист бумаги кляксу, и набрать необходимый объем чернил, являлось целой наукой. Этим навыкам приходилось учиться несколько лет.
Следует отметить, что усердия школьников в освоении каллиграфии с использованием перьевой ручки можно было увидеть невооруженным глазом. Так, нередко на руках первоклассников образовывались мозоли (чаще всего – на среднем пальце). Кисти рук пачкались чернилами. Кляксы попадали на одежду и в тетради, а также на парту. Все эти последствия неудачного применения перьевых ручек отлично знакомы советским школьникам, которым довелось учиться в СССР до Великой Отечественной Войны и в первые годы после ее окончания.
3. Палочка-выручалочка
Пропустить половину урока - легко: достаточно испачкать руки чернилами/Фото:trinixy.ru
Но не стоит думать, что у этих изделий были лишь недостатки. Дети, обладающие хитростью и смекалкой, умудрялись использовать перьевую ручку с пользой для себя в неприятных ситуациях. Например, они специально проливали кляксу на двойку в дневнике, чтобы родители не увидели плохую оценку. А еще можно было, испачкав руки чернилами, выйти из класса под благовидным предлогом (помыть руки), и таким образом пропустить почти половину урока.
4. Чернила-«непроливайки»
Непроливайки полностью оправдывали свое название/ Фото: hodor.lol
А еще советские школьники пользовались так называемыми «непроливайками». Речь идет, конечно же, о чернилах. Удивительными их можно назвать потому, что они не закрывались, но и не проливались. Одним словом, эти чернила соответствовали своему названию. Советские школьники без опасений носили их в своих портфелях. Секрет непроливаемости этих чернил – в особой конструкции. Для советской эпохи это изобретение было поистине необычным и удобным в использовании.
Уже позднее в СССР начали выпускать перьевые авторучки. Однако у тех людей, которым довелось применять в школе первые ручки с «пером», неизменно возникали порой неприятные, а порой и веселые воспоминания о недостатках и достоинствах советских перьевых ручек.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии