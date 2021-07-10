История ножниц
Ножницы пришли в нашу жизнь из глубокой древности. Первые ножницы были созданы более трех с половиной тысяч лет назад, причем служили они не для парикмахерских нужд или разрезания бумаги и ткани, их предназначение было в необходимости стричь овец. Первые в истории ножницы были похожи на пинцет, состоящий из двух лезвий. Самый старый экземпляр таких ножниц найден археологами в Египте и датирован XVI веком до нашей эры.
Примерно в VIII веке нашей эры, одному из ремесленников Ближнего Востока пришла в голову идея с помощью гвоздика соединить два ножа, а их ручки для удобства загнуть кольцами. Данная конструкция оказалась удобной и прижилась. В дальнейшем для украшения рукоятки ножниц, стали использовать художественную ковку.
История ножниц в Европе и России началась с X века, об этом свидетельствуют соответствующие археологические находки. В частности самые старые русские ножницы были обнаружены при проведении археологических раскопок в Гнездовских курганах возле деревни Гнездово, неподалеку от Смоленска.
Имени человека, придумавшего первое подобие ножниц, когда два отдельных лезвия соединили гвоздиком и закруглили ручки, история, к сожалению, не сохранила. А ведь современные ножницы, которыми режут бумагу, делают маникюр, стригут волосы, представлены именно в таком виде.
Леонардо да Винчи придал этому инструменту завершенную форму. Чертеж инструмента, имеющего сходство с современными ножницами, был найден в его манускриптах.
История ножниц не стояла на месте, и со временем их начали адаптировать под различные виды деятельности (медицина, стрижка волос, маникюр и так далее). Делать рабочие варианты из железа и стали и создавать в качестве предметов роскоши с применением золота и серебра.
Фантазии мастеров не было предела – то ножницы представляли собой диковинную птицу, клювом режущую ткань, то лозы, на которых висели кисти винограда, обвивали колечки для пальцев, то вдруг вместо ножниц получался сказочный дракон со своими замысловатыми украшениями, из-за всего этого, порой при пользовании этим функциональным устройством, возникали неудобства.
Поскольку в средние века ножницы начали украшать, то они стали считаться хорошим и функциональным подарком для женщин. Ножницы в специальных кожаных футлярах охотно дарили дамам, прикладывая их к основному подарку. Именно поэтому со временем ножницы становятся женским аксессуаром, если не считать редких исключений, таковыми они остаются и в наше время.
Поскольку история не стоит на месте, областей применения ножницам становилось все больше и со временем англичанами были созданы ножницы для стрижки газонов, французами были изобретены ножницы для разделывания тушки гусей, немцами были придуманы стальные ножницы, которые помогали при автомобильных авариях. После создания керамических ножей данную технологию перенесли и на ножницы. Керамические ножницы оказались прочнее стальных в три раза и более износоустойчивыми. Данный список можно продолжать долго, ведь существуют ножницы для резки металла, для сигар, филировочные ножницы для стрижки волос и так далее, главное то, что ножницы необходимы человечеству, также как и сотни лет назад.
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