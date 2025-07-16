Что такое «дельта» на жаргоне советских водителей, и как в СССР торговали подержанными авто

В Советском Союзе нельзя было просто так взять и продать автомобиль. Точно также нельзя было просто взять и приобрести подержанную машину. Сегодня государство тоже следит за крупными сделками граждан. Однако, в СССР этому уделялось совершенно особое внимание, несопоставимое дню сегодняшнему. Сбыть подержанный автомобиль было вполне реально, но любая подобная сделка превращалась в то еще приключение.
Нельзя было просто так продать. |Фото: mail.ru.
С по-настоящему большими покупками в СССР была беда. Жилье гражданам не принадлежало, поэтому просто так продать или купить квартиру было нельзя. При необходимости жилье можно было обменять, однако такие операции осуществлялись под пристальным вниманием государства. То же самое касалось и автомобилей. В Советском Союзе очень боялись финансовых спекуляций и подпольного накопления капитала. По иронии судьбы именно это СССР во многом и погубило. Однако, вернемся же к нашим автомобилям…
Продажи осуществлялись через комиссионный магазин. |Фото: zr.ru.
Итак, просто так взять и продать (или купить) подержанный автомобиль в стране Советов было невозможно. Подобные сделки должны были осуществляться через специальный государственный «комиссионный магазин». Такие учреждения были буквально в каждом городе страны и вполне предсказуемое работали по общегосударственным единым правилам. В основном эти правила касались цены.
В Союзе очень боялись спекуляции. |Фото: perunica.ru.
В Советском Союзе у каждого подержанного автомобиля было два ценника: для продавца и для покупателя. Обе цены назначались оценщиком из того самого комиссионного магазина.учрежденной государством. Например, в 1980-е годы гражданин мог попытаться продать «Москвич-403» за 3 тысячи советских рублей. Собственник обращался в комиссионный магазин, после чего начинал работу оценщик.
Вторичный рынок был. |Фото: kolesa.ru.
Сначала он устанавливал цену для нового покупателя – 2.6 тысячи рублей, после чего высчитывалась вторая меньшая цена – для продавца. В данном случае она бы составила примерно 1.5 тысяч рублей. Разница между этими цифрами – своего рода государственный налог. Его комиссионный магазин забирал в бюджет СССР. На жаргоне автомобилистов эту сумму прозвали «дельтой». Впрочем, на этом траты хозяина не заканчивались. Когда покупатель находился, и сделка совершалась, продавец должен был уплатить еще 7% в комиссионный магазин.
Лучше было купить новую... ¦Фото: fotostrana.ru.
Конечно же, существовал и элемент коррупции. Граждане, желая заработать на сделке побольше, при обращении в комиссионный магазин называли заниженную цену, после чего отдельно договаривались с новым покупателем. С оценщиками вопрос также нередко решался при помощи взятки. Делали так далеко не все, но и подобное имело место быть. К слову, спекуляция с занижением цены – это весьма распространенный способ ухода от налогов и сегодня, в том числе в большом бизнесе.
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