Китайские подделки, или Как отличить пластиковый рис от настоящего

Искусственный рис - новый китайский фейк.
Китайские подделки брендовых товаров завоёвывают планету. Айфоны из Поднебесной сегодня в карманах бедных студентов, в дамских сумочках и даже на прилавках детских магазинов. И с этим ещё можно было бы мириться. Но китайцы пошли дальше – теперь они предлагают миру контрафактный рис из пластика. Чтобы не попасться на удочку и не накормить семью синтетическим ужином, стоит провести вот такой нехитрый тест.
Фальшивым рисом пугают мир.
Кажется, в наше время китайцы научились подделывать все, разве что людей пока не клонируют. Недавно в Сети появилось шокирующее видео о том, как на китайских фабриках «штампуют» (в прямом смысле этого слова) рис. Очевидцы утверждают, что фальшивую крупу изготавливают из крахмала, в который добавляют пластик. И хотя содержание пластика в этом продукте минимально, всё же искусственный рис не вселяет оптимизма. Поэтому не лишним будет устроить для китайского риса проверку, чтобы убедиться, что он выращен на плантации, а не сделан в цеху.
Водный тест
Всплывёт или утонет.
Вода поможет безошибочно узнать происхождение риса. Для этого нужно залить рис водой, помешать и оставить на буквально на пару минут. Если рис лежит на дне – он натуральный, если же сделан из пластика и крахмала – искусственный. Правда, сразу нужно сделать оговорку: самый настоящий, но основательно подсохший рис тоже может всплывать.
Огненный тест
Чем пахнет?
Во время этого теста нужно быть очень осторожным. Необходимо наполнить ложку рисовыми зёрнами, а затем поджечь. Если ощущается запах горелого пластика, лучше на ужин приготовить что-то другое.
Тест при помощи плесени
Плесень точно отличит натуральный продукт от подделки.
Сначала отварить немного риса, остудить его и поместить в герметичную посуду. В холодильник ставить не нужно. О чашке с рисом нужно забыть на 2-3 дня. Если рис натуральный, на нём появится плесень, а если из пластика, и спустя три дня будет выглядеть свежим и аппетитным. Конечно, ни в первом, ни во втором случае съедать рис нельзя. Зато так вы точно будет знать, что в пачке.
Заключение
В некоторых странах легально производят искусственный рис.
Впрочем, поставщики риса уверяют, что новости про искусственный рис – фейковые. Якобы так местные маркетологи убеждают покупателей покупать только товары отечественного производства. А вот на Филиппинах и в Северной Корее искусственный рис продаётся вполне легально. Правда, делают его не из пластика, а из произрастающего в тех широтах маиса.
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