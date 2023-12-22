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20 нелепых почтовых ретро-открыток, выпущенных в 1950-1970-е годы



В этом обзоре коллекция открыток, которые по праву можно назвать худшими. Все они были напечатаны в период 1950-1970-х годов. Len Black – коллекционер китча – годами собирал эти уникальные образчики полиграфического творчества, а недавно выложил всю коллекцию в интернет.

1. «Красавица и птицы»


Вы даже не представляете, что еще можно увидеть во Флориде!

Вы даже не представляете, что еще можно увидеть во Флориде!

2. «Время для яблок!»


Яблочные сады, в изобилии растущие в Вашингтоне, во время урожая выглядят еще великолепнее.

Яблочные сады, в изобилии растущие в Вашингтоне, во время урожая выглядят еще великолепнее.

 

3. «Гигантские лимоны»


Девочка Беверли Гилман и необычные лимоны, выросшие в садах Галлертауна штата Пенсильвания.

Девочка Беверли Гилман и необычные лимоны, выросшие в садах Галлертауна штата Пенсильвания.

 

4. «К ланчу готов!»



«Кто-нибудь откроет, наконец-то, этот термос с молоком?»

 

5. «Всемирный день физиотерапии»


Рекламная открытка компании «Hill Laboratories Co.», специализирующейся на производстве физиотерапевтических столов и оборудования.

Рекламная открытка компании «Hill Laboratories Co.», специализирующейся на производстве физиотерапевтических столов и оборудования.

 

6. «Счастливая комбинация»


Южная Дакота среди охотников известна как «Фазанья столица мира», что якобы демонстрирует девушка с живой птицей в руках.

Южная Дакота среди охотников известна как «Фазанья столица мира», что якобы демонстрирует девушка с живой птицей в руках.

 

7. «Популярные фрукты»


Ананасы являются одной из основных культур штата Гавайи, поэтому их популяризировали любыми возможными способами.

Ананасы являются одной из основных культур штата Гавайи, поэтому их популяризировали любыми возможными способами.

 

8. «Камберлендский уезд - лучший!»



«Национальная Королева овощей» - именно такой титул получила победительница одного из конкурсов красоты, проходившего в Камберленд Каунти штата Нью-Джерси.

 

9. «Винсент Ван Дог»



«Я же доходчиво объяснил вам, что нужно просто замереть на месте!»

 

10. «Другой взгляд»


Забавный снимок Коммерческой улицы в Провинстауне на острове Кейп-Код в штате Массачусетс.

Забавный снимок Коммерческой улицы в Провинстауне на острове Кейп-Код в штате Массачусетс.

 

11. «Шимпанзе-рокер»


Одна из сцен шоу «Шимпанзе», которое часто проводилось в «Monkey Jungle» в Майями.

Одна из сцен шоу «Шимпанзе», которое часто проводилось в «Monkey Jungle» в Майями.

 

12. «Королева сухой заморозки»


Рекламная открытка фирмы «FRIGIDAIRE», которая выпускала холодильники с сухой заморозкой.

Рекламная открытка фирмы «FRIGIDAIRE», которая выпускала холодильники с сухой заморозкой.

 

13. «Лучший рыбак»


Вот это улов, за который будет не стыдно даже рыбаку-профессионалу!

Вот это улов, за который будет не стыдно даже рыбаку-профессионалу!

 

14. «Атака гигантского ребенка»


Достопримечательности Висконсин-Деллс воссозданы в миниатюре и расположены прямо посреди города специально для туристов.

Достопримечательности Висконсин-Деллс воссозданы в миниатюре и расположены прямо посреди города специально для туристов.

 

15. «Игрушечный Санта»


Огромный Санта-Клаус обязательно сделает ваши праздники веселее!

Огромный Санта-Клаус обязательно сделает ваши праздники веселее!

 

16. «Выбирай под настроение!»


Рекламная открытка телефонной компании «Illinois Bell», предлагающая широкий выбор цветовой гаммы для телефонов.

Рекламная открытка телефонной компании «Illinois Bell», предлагающая широкий выбор цветовой гаммы для телефонов.

 

17. «Русалочка с зеркальцем»


Реклама водного шоу русалок, проходящего в парке развлечений «Weeki Wachee Springs» во Флориде.

Реклама водного шоу русалок, проходящего в парке развлечений «Weeki Wachee Springs» во Флориде.

 

18. «Новичкам везет!»


Странные открытки на тему рыбалки, как и охоты, одни из самых многочисленных и способны удивить любого.

Странные открытки на тему рыбалки, как и охоты, одни из самых многочисленных и способны удивить любого.

 

19. «Мисс Цитрус 1958 года»


Тематическая открытка, посвященная сбору урожая цитрусовых во Флориде.

Тематическая открытка, посвященная сбору урожая цитрусовых во Флориде.

 

20. «Сырная» открытка»


Рекламная открытка с сыром, выпускаемым продуктовой компанией «Hickory Farms».

Рекламная открытка с сыром, выпускаемым продуктовой компанией «Hickory Farms».

 

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