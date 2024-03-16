Как оформить интерьер, который захотят сохранить даже внуки

Настроиться на ремонт и накопить на него достаточное количество денег – сложная задача. Но когда это все-таки происходит, очень важно все сделать правильно. Самое главное – оформить квартиру так, чтобы через год интерьер не устарел, не показался вам банальным и скучным.







Делимся несколькими советами, как это сделать без помощи дизайнера с минимальными затратами.



Совет 1: Создавайте в квартире оптимальные условия

Совет 2: Используйте нейтральную базу и яркие акцент

Совет 3: Не поддавайтесь влиянию моды

Совет 4: Выбирайте стиль, учитывая особенности комнаты

Совет 5: Комбинируйте старые и новые вещи

Совет 6: Предусмотрите несколько сценариев освещения

В этой гостиной слишком много мебели, поэтому она кажется тесной.При обустройстве квартиры очень важно учитывать правила эргономики. Наверняка вы знаете о существовании так называемого «рабочего треугольника». Согласно этому правилу, между основными зонами на кухне (плита, раковина, холодильник) не должно быть более двух метров, чтобы хозяйкам было удобно перемещаться в процессе готовки и уборки. Если не продумать этот момент заранее, ежедневное приготовление пищи вполне может превратиться в аналог тренировки в спортзале.Также следует учитывать, что расстояние между мебелью должно составлять не менее 70 сантиметров, иначе в комнате не останется места для маневров – вы постоянно будете цепляться то за кресло, то за комод, то за журнальный столик. Старайтесь заполнять помещение предметами интерьера не больше, чем наполовину. Если вы понимаете, что мебели нужно установить много, но габариты комнаты не позволяют этого сделать, присмотритесь к моделям трансформерам или изделиям, которые выполняют сразу несколько функций. Так у вас получится сэкономить место.Диван – яркий акцент в интерьере.Яркие цвета в интерьере должны присутствовать – именно они привносят в обстановку изюминку, свежесть, отражают вашу индивидуальность. Однако не стоит делать их основными, иначе через год-два насыщенная цветовая палитра сильно приестся, и вы устанете от нее.Оптимальный вариант – оформить интерьер в нейтральных тонах, а яркие оттенки добавить через детали, например, текстиль или постеры на стене. Также в качестве акцентов смело может выступать небольшая мебель – стулья, журнальный столик, полки, пуфик. Если через некоторое время цвет надоест или разонравится, аксессуары будет заменить гораздо проще, чем, например, перекрашивать стены.При выборе базы ориентируйтесь на то, сколько естественного света попадает в комнату. Если у вас темная квартира, отдавайте предпочтение теплым бежевым тонам, если же окна выходят на солнечную сторону, идеальным вариантом станут прохладные цвета.Варианты интерьеров с серой и бежевой «основой»Чтобы готовый интерьер выглядел гармонично, воспользуйтесь правилом 60-30-10, где первая цифра – это основной цвет (стены, пол, потолок), вторая – дополнительный (мебель), третья – акцентный (аксессуары, декор). Не можете скомпоновать оттенки? Воспользуйтесь помощью цветового круга, который позволяет грамотно составлять схемы оттенков, чтобы они хорошо сочетались друг с другом. Обратите внимание, что в круг не входят два цвета: белый и черный. Их можно использовать в любом интерьере, потому что они отлично комбинируются со всеми оттенками.Гладкие фасады всегда актуальны, а рифленые – нетТренды – это здорово, они позволяют идти в ногу со временем и не терять актуальность. Однако в случае с интерьером не следует слепо доверять моде. То, что на пике популярности сегодня, завтра уже может стать устаревшим. Только представьте – вы потратите кучу денег на мебель оригинальной формы, покрасите стены в оттенок, который Pantone объявил цветом года, а через пару лет дизайнеры объявят, что это прошлый век.Если вы хотите сделать из квартиры уютный уголок тепла и покоя, а не выставочное пространство, которое демонстрирует гостям, что вы разбираетесь в моде, при оформлении интерьера ориентируйтесь на свой вкуси устойчивые тренды, например, светлую цветовую гамму и натуральные материалы. Ту же мебель из крепкой породы дерева со временем можно будет отреставрировать, покрыть лаком или изменить цвет, а идеально ровные стены перекрасить в другой, более актуальный оттенок.Для лофта важно наличие большого пространства и свободы.У каждого направления в дизайне есть свои требования к помещению. Например, для лофта важен простор, высокие потолки и большие окна, а классика (несмотря на то, что зародилась в роскошных дворцах) вполне может адаптироваться под возможности современных квартир.Для классического стиля характерна тяга к симметрии, основы которой можно воплотить в любом помещении, вне зависимости от его первоначальных размеров. Все, что вам нужно сделать – выбрать предмет, который станет центральным, и расположить остальные вещи по бокам от него. Например, в гостиной это могут быть диван и кресла, в спальне – кровать, две тумбочки и бра над каждой из них, на кухне – обеденный стол и стулья.Пример современной классики в интерьере.Еще одной особенностью классики является любовь к сдержанной цветовой гамме – натуральные оттенки очень важны для подобных интерьеров. Также следует позаботиться о покупке мебели простых форм (да-да, современная классика отошла от изгибов, сложных завитков и вычурности). А вот обилие украшений всегда будет характерно для стиля, поэтому различные вазы, светильники, скульптуры, массивные рамы для картин и зеркал придутся как нельзя кстати. Если цены в антикварных магазинах «кусаются», загляните на блошиный рынок.Вот так смотрятся в современном интерьере советский ковер и тумбаОриентироваться исключительно на тренды или только на винтаж – плохая идея. Так интерьер будет «привязан» к определенной эпохе и стилю. Будет гораздо лучше, если вы научитесь гармонично совмещать старые и новые предметы – так получится создать ощущение пространства вне времени. Тот же советский ковер, который вы уже планировали выбросить, можно почистить и постелить рядом с современным кожаным диваном.В этом плане полезно брать пример со скандинавских народов. Они очень бережно относятся к предметам быта, и передают их из поколения в поколение. Даже паркет сорокалетней давности скандинавы, скорее, отреставрируют, чем заменят современным линолеумом. Поэтому не торопитесь отказываться от вещей с историей – приведите их в порядок и найдите почетное место в интерьере своей квартиры. Так вы сделаете обстановку особенной, индивидуальной.На заметку: Чем старше предмет, тем больше он выделяется и приковывает к себе внимания, поэтому важно не перебарщивать с винтажными вещами. Старайтесь придерживаться общей стилистики – это залог того, что вещи будут хорошо комбинироваться друг с другом. Например, минималистичный скандинавский стиль «дружит» с советскими вещами. Поэтому если где-то в закромах есть старый бабушкин комод, его вполне можно отреставрировать и вписать в интерьер.Разные сценарии освещения в интерьере кухни.Даже если комната маленькая, кроме центрального источника света, например, люстры, должно присутствовать еще несколько осветительных приборов, чтобы углы не оставались темными. Их присутствие является залогом того, что пространство станет более продуманным и удобным.В комнатах с высокими потолками актуально смотрятся массивные люстры, которые могут стать хорошим акцентом, а с низкими – линейная подсветка, оснащенная регулировкой яркости. Если помещение совмещает в себе две или три функциональные зоны, как, например, кухня, источник света должен присутствовать на каждом участке. Над рабочей поверхностью повесьте led-ленту, а над обеденным столом – лампу на длинном проводе.