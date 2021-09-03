Из круглого прутка многие мастера изготавливают различные декоративные элементы для оформления оконных решеток, калиток, заборов и т.д.

В сегодняшней статье мы хотим поделиться с вами идеей автора YouTube канала Fab2Ku, который сделал своими руками простое приспособление для сгибания круглого прутка.

С помощью этой самоделки можно изготавливать фигурные элементы для художественного оформления и создания различных металлоконструкций.

Необходимые материалы:

стальная полоса; квадратный прут; круглая труба; гаражная петля.

Приступаем к работе

Начинаем с изготовления основы самоделки.

Если есть в наличии толстый листовой металл, то можно из него вырезать пластину прямоугольной формы, и она будет выступать в качестве основания.

В данном же случае автор использовать стальную полосу.

Он отрезал три заготовки одинаковой длины, и сварил их вместе. Сварные швы надо зачистить при помощи болгарки с лепестковым диском.

Далее отрезаем кусок квадратного прута, сгибаем его в полукруг, и привариваем к основанию.

Затем необходимо будет приварить еще два упора: длинный и короткий. Их также можно сделать из квадратного прутка.

В дальнейшем в длинном упоре надо прорезать болгаркой два паза под заготовку, чтобы можно было придать ей требуемую форму.

Берем часть гаражной петли, укорачиваем ее до нужной длины, и привариваем к основанию в центре полукруга.

На следующем этапе нужно изготовить ручку-рычаг для сгибания заготовок.

Для ее изготовления нам потребуется кусок круглой трубы, вторая (ответная) часть петли и небольшой кусочек стального кругляка.

Видео по теме

Как самостоятельно сделать приспособление для сгибания стального круглого прутка, подробно показано ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.