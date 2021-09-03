Из круглого прутка многие мастера изготавливают различные декоративные элементы для оформления оконных решеток, калиток, заборов и т.д.
В сегодняшней статье мы хотим поделиться с вами идеей автора YouTube канала Fab2Ku, который сделал своими руками простое приспособление для сгибания круглого прутка.
С помощью этой самоделки можно изготавливать фигурные элементы для художественного оформления и создания различных металлоконструкций.
Необходимые материалы:
- стальная полоса;
- квадратный прут;
- круглая труба;
- гаражная петля.
Приступаем к работе
Начинаем с изготовления основы самоделки.
Если есть в наличии толстый листовой металл, то можно из него вырезать пластину прямоугольной формы, и она будет выступать в качестве основания.
В данном же случае автор использовать стальную полосу.
Он отрезал три заготовки одинаковой длины, и сварил их вместе. Сварные швы надо зачистить при помощи болгарки с лепестковым диском.
Далее отрезаем кусок квадратного прута, сгибаем его в полукруг, и привариваем к основанию.
Затем необходимо будет приварить еще два упора: длинный и короткий. Их также можно сделать из квадратного прутка.
В дальнейшем в длинном упоре надо прорезать болгаркой два паза под заготовку, чтобы можно было придать ей требуемую форму.
Берем часть гаражной петли, укорачиваем ее до нужной длины, и привариваем к основанию в центре полукруга.
На следующем этапе нужно изготовить ручку-рычаг для сгибания заготовок.
Для ее изготовления нам потребуется кусок круглой трубы, вторая (ответная) часть петли и небольшой кусочек стального кругляка.
Видео по теме
Как самостоятельно сделать приспособление для сгибания стального круглого прутка, подробно показано ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.
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