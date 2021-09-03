Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    особенно правда про станки хвалёные Жиллет. Дерьмо полное, стоимость одного лезвия зпаоблачная, а хватает побр...Покупки, которые ...
  • Анна Эржибова
    Для лентяевПокупки, которые ...
  • сергей иванов
    Выходит Маяковский из трактира с девушками и видят пьяный в канаве валяется. Одна из девушек говорит- Володя вот вы п...Тюбик водки, вызо...

Приспособление для сгибания стального круглого прутка

Приспособление для сгибания стального круглого прутка

Приспособление для сгибания стального круглого прутка

Из круглого прутка многие мастера изготавливают различные декоративные элементы для оформления оконных решеток, калиток, заборов и т.д.

В сегодняшней статье мы хотим поделиться с вами идеей автора YouTube канала Fab2Ku, который сделал своими руками простое приспособление для сгибания круглого прутка. 

С помощью этой самоделки можно изготавливать фигурные элементы для художественного оформления и создания различных металлоконструкций. 

Приспособление для сгибания стального круглого прутка

Необходимые материалы:

  1. стальная полоса;
  2. квадратный прут;
  3. круглая труба;
  4. гаражная петля.

Приступаем к работе

Начинаем с изготовления основы самоделки. 

Если есть в наличии толстый листовой металл, то можно из него вырезать пластину прямоугольной формы, и она будет выступать в качестве основания.

В данном же случае автор использовать стальную полосу.

Он отрезал три заготовки одинаковой длины, и сварил их вместе. Сварные швы надо зачистить при помощи болгарки с лепестковым диском. 

Далее отрезаем кусок квадратного прута, сгибаем его в полукруг, и привариваем к основанию. 

Приспособление для сгибания стального круглого прутка

Затем необходимо будет приварить еще два упора: длинный и короткий. Их также можно сделать из квадратного прутка. 

Приспособление для сгибания стального круглого прутка

Приспособление для сгибания стального круглого прутка

В дальнейшем в длинном упоре надо прорезать болгаркой два паза под заготовку, чтобы можно было придать ей требуемую форму.

Берем часть гаражной петли, укорачиваем ее до нужной длины, и привариваем к основанию в центре полукруга. 

На следующем этапе нужно изготовить ручку-рычаг для сгибания заготовок. 

Приспособление для сгибания стального круглого прутка

Для ее изготовления нам потребуется кусок круглой трубы, вторая (ответная) часть петли и небольшой кусочек стального кругляка. 

Видео по теме

Как самостоятельно сделать приспособление для сгибания стального круглого прутка, подробно показано ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание. 

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх