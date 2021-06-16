Вот что длина пальцев руки говорит о вашем характере

Мы публикуем простой тест, который может рассказать о вас многое.
Все просто. Посмотрите на свою руку и сравните длину указательного и безымянного пальцев.
A) Указательный палец короче, чем безымянный.
Такие люди чаще всего весьма привлекательны, приятны в общении и харизматичны. Они более других решительны, склонны к риску и легко справляются с возникающими проблемами. Кроме того, одно из их особенных качеств — умение сострадать и сопереживать собеседнику. Из них выходят отличные инженеры, ученые и мастера решать кроссворды.
B) Указательный палец длиннее безымянного.
Эти люди чаще всего уверены в себе и самодостаточны. Они наслаждаются своим обществом и очень не любят, когда их беспокоят по пустякам. Они не из тех людей, которые сделают первый шаг навстречу, будь то новый бизнес или отношения. Однако они ценят внимание и благосклонно воспринимают похвалу.
C) Указательный и безымянный пальцы одинаковой длины.
Люди с такими пальцами миролюбивы, добродушны и очень не любят конфликтные ситуации. Они очень организованны по жизни и ладят со всеми. Такие люди верны в отношениях, преданны своему делу и компании, в которой работают. Однако будьте осторожны, ибо в них горит маленький огонек, который лучше не доводить до пожара. Будьте на их стороне.
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