10 вежливых способов прекратить неинтересный разговор

Бывали ли у вас ситуации, когда ваш собеседник говорит без остановки и просто не понимает, когда следует замолчать? К сожалению, такое случается, как в деловом мире, так и в повседневной жизни. Некоторые представители рода человеческого просто не замечают, что все окружающие уже потеряли интерес к разговору. Если вы когда-нибудь находились в роли человека, выслушивающего чужие мысли против собственного желания, эти фразы помогут вам в будущем, вежливо прекратить неинтересный разговор.



Оказавшись с неинтересным, но очень болтливым собеседником на вечеринке, всегда можно использовать фразу: «Извини, я на минутку: мне нужно воспользоваться туалетом».







Возможно на работе есть некий человек, который все время звонит вам и терроризирует вас своими проблемами или претензиями. В этом случае можно просто переключить его на другой, менее энергозатратный для вас, вид связи: «Это прекрасно, что вы связались со мной по этому вопросу. Вот мой e-mail. Жду от вас письма с дальнейшим разъяснением вашей проблемы. Хорошего дня».







Часто вашим собеседником является ваш друг или приятель, но у вас на него сейчас абсолютно нет времени. В таком случае вы можете перенести встречу, сказав: «Было бы здорово подробнее обсудить эту тему за чашечкой кофе.

Давай выберем время и встретимся».Если же вам позвонил человек, который просто слишком долго идет к сути разговора, просто скажите в самом начале: «У меня садиться батарейка на телефоне, давай в двух словах» . После такой фразы обычно следует короткое и емкое объяснение проблемы. Но если позвонивший совсем не в состоянии излагать свои мысли коротко, вы можете просто выключить телефон – он же у вас садился.В случае знакомства с очень навязчивыми людьми, которые настойчиво требуют ваши контактные данные, можете просто взять их контактную информацию, сославшись на то, что вам так удобнее. Если последнее не убедит – скажите, что просто недавно сменили номер телефона и не знаете его наизусть, а с собой у вас мобильника нет. В этой ситуации фраза: «Я с тобой свяжусь — напиши мне, пожалуйста, свои контактные данные вот здесь (указываете место в ежедневнике)» звучит как нельзя кстати.В офисе, на вечеринке, или в любом другом месте , где находятся еще несколько человек, может подойти примерно такая фраза «О боже, это же Маша (или любое другое имя)! Я никак не могу до нее дозвониться! Прости, я на минутку, мне нужно с ней срочно переговорить».Еще один прекрасный способ отвязаться от нового и очень болтливого знакомого – переключить его внимание на другого человека: «Я так рад, что познакомился с тобой. Мне кажется, тебе также будет интересно пообщаться с одним моим другом». Далее зовете друга (или, что более логично – недруга) и оставляете их общаться , воспользовавшись пунктом 1.В офисе отвязаться от болтливого коллеги довольно просто: скажите, что вам надо еще поработать, отправить пару писем и переговорить несколькими людьми. После этого смело направляйтесь к своему рабочему месту.Ну и, конечно, всегда можно сослаться на время: «Как? Уже три часа? Я же должен был отправить письмо (заехать к тетке, или еще какое-либо срочное дело) до 2! Прошу меня извинить». И после этих слов вы можете, в буквальном смысле, сбежать от собеседника.Если вы являетесь начальником, и один из ваших подчиненных все время ищет с вами разговора о его новых идеях и планах, попробуйте что-то вроде: «Мне нравятся ваши предложения. Они кажутся такими емкими. Буду рад, если вы представите подробный план по их осуществлению на следующем совещании». Таким образом, вы займете этого человека делом, и снимете с себя обязанность выслушивать его и принимать решения по неясным идеям. Не факт, что такой сотрудник действительно выступит с его идеями, но зато вы не отобьете у него желание к творческому подходу и дадите понять, что пустая болтовня вас не интересует – только по делу.В дополнение ко всему вышеперечисленному следует добавить, что иногда вполне можно обойтись без слов. Если вы завидели в человека, с которым вам никак не хочется беседовать, просто используйте язык тела. Помимо того, что вам следует избегать зрительного контакта с неприятным человеком, вам еще желательно всем видом показать, что вы покидаете помещение (и лучше его действительно ненадолго покинуть). Так, если вы сидели, встаньте и уверенной походкой направляйтесь к выходу. Это не значит, что вам придется уйти совсем – возможно вы просто выходили в туалет или еще за чем-нибудь. Главное, что за время вашего отсутствия, неприятный вам человек , скорее всего, переключится на кого-то еще.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)