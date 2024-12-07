Интерьерные приёмы, на которые нужно сделать ставку, чтобы показать хороший вкус

Можно сделать очень дорогой ремонт, закупить мебель в брендовых магазинах и украсить комнаты предметами искусства от известных дизайнеров. Но ничего из этого не гарантирует, что интерьер получится действительно красивым и стильным.







Мы расскажем, на какие приемы сделать ставки, чтобы продемонстрировать хороший вкус и знание интерьерных тонкостей.

Прием 1: Аксессуары в едином стиле

Прием 2: Авторский декор

Прием 3: Качественный текстиль

Прием 4: Вещи с историей

Прием 5: Натуральные материалы

Прием 6: Живые цветы

Прием 7: Декоративные светильники

Прием 8: Акцентное изголовье

Подберите баночки и дозаторы в одном дизайнеДаже если в интерьере преобладают бюджетные решения, это совсем не значит, что он не может выглядеть элегантно и дорого. Самое главное, чтобы композиция была цельной. Особый шарм создают мелочи, поэтому им важно уделить такое же внимание, как и, например, мебели или материалам отделки. Следите за отсутствием визуального шума на кухне, стеллаже в гостиной или в ванной. Для этого не только важно вовремя наводить порядок, но и подбирать аксессуары в едином стиле, которые будут хорошо сочетаться с интерьером. Не обязательно покупать целые наборы – достаточно, чтобы вещи совпадали по цвету, форме или стилю.Выбирайте картину или необычное панноВ последние годы ценность ручной работы возросла в десятки раз, поэтому авторский декор является идеальным решением, чтобы добавить интерьеру изюминку, проявить его индивидуальность. Вариантов масса – ваза из местной мастерской, авторское панно, макраме, картина знакомого художника. Если в квартире есть уникальные вещи, на них сразу обращают внимание, ведь за каждым таким предметом скрывается маленькая история, которую хочется узнать. Это лишнее доказательство того, что квартира является для хозяев настоящим домом, проявлением их привычек, вкуса, характера, а не просто местом ночевки.На заметку: Если вы занимаетесь творчеством, смело выставляйте свои работы напоказ. Например, вышитые картины можно поместить в рамки и повесить на стену, а посуду из эпоксидной смолы расставить на открытой полке на кухне. То же самое касается кружевных изделий, вязаных пледов, наволочек и прочих предметов искусства – не стесняйтесь украшать ими интерьер.Льняные шторы и вязаные подушкиМногие считают текстиль незначительной деталью, на которой смело можно сэкономить. Но на самом деле именно шторы, скатерти, полотенца, пледы, наволочки и прочие подобные изделия являются залогом уюта. Они создают настроение и во многом формируют ощущение от интерьера, поэтому подбору текстиля необходимо уделять много времени и внимания, а также выделать на него немалую статью расходов в семейном бюджете.При выборе изделий ориентируйтесь не столько на цвет или фасон, сколько на материал – никакой дешевой синтетики с блестками и яркой фотопечатью. Отдавайте предпочтение натуральным тканям – это может быть лен, хлопок и пр. Важен и дизайн – делайте ставку на сложные оттенки и оригинальные фактуры. Боле выигрышно смотрится однотонный текстиль, но если душа тянется к принтам, то они не должны быть слишком броскими и аляповатыми.Винтажные вещи в интерьереВинтаж, как и авторский декор – это всегда какая-то история, которую хочется узнать. Несмотря на то, что это достаточно старые вещи, они наполняют дом жизнью, как ничто другое. И совсем неважно, что именно это будет: сервант, который достался от бабушки, найденные на барахолке часы или дорогое раритетное кресло, купленные в салоне – все будет смотреться превосходно.Однако имейте в виду, что винтаж винтажу рознь – не любую вещь «в возрасте» можно отнести к ретро. Если вы хотите продемонстрировать хороший вкус, подбирайте для интерьера предметы в хорошем состоянии или же отреставрируйте их. Также учтите, что винтажных элементов не нужно слишком много: комната не должна быть ими усыпана до потолка. Органично будут смотреться один-два предмета, гармонично дополняющих дизайн.Гранитная столешница и деревянный паркетПервое, что выделает стильный и роскошный интерьер – это натуральные материалы. Дерево, камень, лен, хлопок, керамика, плетеные изделия – это неброская красота, однако именно она делает квартиру невероятно уютной, комфортной и создает ощущение, будто над ее обустройством работал профессиональный дизайнер.Подобные фактуры приятные на ощупь, и через время они не теряют свою привлекательность, а лишь приобретают особый шарм. А еще рисунок на натуральных материалах всегда уникален – он никогда и нигде больше не повторится.Конечно, их стоимость немаленькая, и не всегда в бюджет можно вписать подобные расходы. Поэтому советуем использовать природные материалы точечно, например, купить деревянные стол на кухню, сделать мраморную столешницу или ограничиться натуральным текстилем, плетеными изделиями, керамической посудой.Поставьте букет в вазу иди сделайте зеленый «уголок»Немногие хозяйки хотят украшать дом живыми цветами, так как это не совсем практично – букеты быстро вянут, приходится их выкидывать и покупать новые. Если вы входите в эту категорию, советуем присмотреться к комнатным растениям – они сделают интерьер более уютным, гармоничным, продуманным, и к тому же улучшат микроклимат в квартире. С помощью зелени получится разбавить строгую классику, оживить минималистичный дизайн или добавить тепла в лофт.Переживаете, что цветы погибнут, если вы забудете их несколько раз полить? Выбирайте неприхотливые варианты, которые спокойно относятся к тени и недостатку влаги. Необязательно заставлять горшками каждый подоконник: поставьте рядом с диваном большой фикус, на журнальный столик композицию из суккулентов, а на прикроватную тумбу аккуратное кашпо с пышной солейролией. Также можно создать стильную цветочную композицию, которая добавит в обстановку ярких природных красок.Интересным может быть сам светильник или абажурОсвещение – не только функциональная и практичная составляющая каждого интерьера, но и полноценное украшение. Стильный декоративный торшер, люстра над обеденным столом или настольная лампа могут стать главным акцентом в интерьере, который будет привлекать всеобщее внимание. Или же они органично дополнят технический свет, но при этом украсят комнату наравне с другими аксессуарами. Чтобы светильник действительно стал акцентом, подбирайте изделия необычной формы, красивого цвета или с легким блеском драгоценным металлов – тогда дизайн выйдет на новый уровень.Сделайте изголовье с полкой или задекорируйте доскамиИзголовье кровати часто недооценивают, считая его лишь частью конструкции, которая не стоит особого внимания. Однако на самом деле оно является бесконечным полем для фантазии и креатива. Его декоративное оформление не займет лишнего места, но после апгрейда интерьер будет выглядеть намного интереснее. Самый простой вариант – подобрать акцентную спинку: цветную, резную или мягкую. Есть решение и посложнее – украсить изголовье самостоятельно, покрасив в интересный цвет или оклеив мозаикой.А если спальня отличается небольшими габаритами, советуем подбирать не только красивое, но и функциональное изголовье. Оно должно быть достаточно широким, чтобы использовать его в качестве полки, или иметь ниши для хранения мелочей.