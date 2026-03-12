12 причин, которые приводят к возникновению и росту плесени

Плесень — это вид грибков, которые возникают во влажных и теплых местах как внутри, так и снаружи вашего дома.







Хотя большинство из них не наносят непосредственного вреда человеку, аллергическая реакция на плесень очень распространена. Аллергики, как правило, страдают от головных болей, насморка или заложенности носа, хрипов или кашля, зуда в глазах и даже высыпаний на коже при воздействии больших колоний плесени.

Утечка воды

Мокрые пятна на коврах

Повышенная влажность

Протекающая крыша в доме

Влажная одежда и полотенца

Влажная среда в ванной

Отсутсвие проветривания кухни

Складирование картонных коробок в гараже

Вентиляционные трубы не выходят наружу

Хранение дров внутри гаража или дома

Отсутствие частой уборки при помощи пылесоса

Некоторые виды плесени, в частности чёрная (Stachybotrys chartarum), могут вызывать астму и серьезные заболевания легких. Последствия от наличия этих грибков в вашем дома, могут быть опасными для здоровья. Они проявляются в виде пятен на стенах, полах и потолках и могут повредить обои, ковер, гипсокартон и изоляционную систему. И, конечно же, затхлый запах плесени далек от свежего, чистого аромата, который большинство людей хотят иметь в своих домах.Поскольку споры таких грибков очень быстро размножаются, в подходящих условиях, важно сделать свой дом неблагоприятной средой для их возникновения. К сожалению, многие домовладельцы допускают простые ошибки, которые способствуют росту плесени.Взгляните на 12 причин, из-за которых вы можете невольно спровоцировать рост плесени в своем доме.Частый залив комнатных растенийЕсли вы новичок в садоводстве, следует знать норму в поливе своих растений, чрезмерное количество воды для них может стать большой проблемой. Мокрый грунт не только вызывает гниение корней растения, но и служит открытым приглашением для появления плесени. Если вы заметили слой белой плесени на поверхности почвы комнатных растений, воспользуйтесь ложкой, чтобы вычистить верхний слой земли и заменить его чистой, свежей почвой.Сократите количество воды для полива, давая растениям пить только тогда, когда почва высохнет примерно на полтора или три сантиметра вглубь.Крошечная капелька за унитазом, следы от воды под вашей кухонной раковиной, лужа рядом со стиральной машиной. Можно и дальше игнорировать эти небольшие утечки, но тем самым вы поощряете рост влаголюбивой плесени — и также добавляете неплохую сумму к своим счетам за воду. Гораздо проще справиться с утечкой, пока она еще мала, поэтому не откладывайте это на потом. Позвоните профессионалу или, если можете справиться сами, устраните утечку самостоятельно, как только она станет заметной.Да, пролитый стакан воды или другого напитка, может просочиться под ковер, а влажная среда — идеальное место для роста плесени. Всегда удаляйте пятна сразу, даже если это просто следы от воды.В некоторых климатических зонах, высокая влажность — это нормальная часть лета. Однако, большой проблемой может стать превышение влажности выше 60 процентов, так как образовавшейся конденсат на стенах, полу и окнах может вызывать скорый рост плесени и грибка.Если во время дождя с вашей крыши капает вода, или из оконных рам внутрь попадает дождь, в конечном итоге вы приобретёте не только повреждение краски, гипсокартона и даже деревянных шпилек, но и возникновение плесени. Как и в случае всех утечек, лучше позаботиться о ремонте как можно скорее, прежде чем грибок сможет надолго поселиться в вашем доме.Будь то влажное полотенце после душа, потная рубашка и шорты или купальный костюм вашего малыша, мокрая ткань, оставшаяся мятой на полу — это открытое приглашение для плесени. Вы почувствуете характерный затхлый запах очень быстро, если для этого неприятного грибка будут подходящие условия. Необходимо развешивать полотенца после каждого использования и сразу же стирать мокрую или потную одежду или, хотя бы, повесить ее до полного высыхания перед тем, как выбросить в корзину для грязного белья.Ванная комната является отличной средой для размножения плесени и грибка, так как она, как правило, теплая и влажная. Чтобы уровень влажности был низким, после принятия ванны или душа, оставляйте дверь открытой, включите вентиляционную систему, закройте занавеску, чтобы она могла высохнуть, и всегда развешивайте влажные полотенца и коврики для ванной.Кухня — еще одно любимое место для плесени, она обеспечивает достаточное количество влаги для роста грибка. При кипячении кастрюль с водой не забывайте открывать окна или включать вентиляцию. Вытирайте пролитую жидкость сразу и не оставляйте грязную посуду в раковине. Не забывайте сушить кухонные полотенца, чтобы они могли проветриваться между использованиями, и регулярно их мойте.На влажной бумаге плесень распространяется довольно быстро, поэтому гараж, заполненный сложенными картонными коробками, может превратиться в грибковую площадку, если из-за высокой влажности или протечек коробки намокнут. Вы можете сократить вероятность появления плесени, устраняя любые утечки с крыши и зацементировав пол в гараже. Также не ставьте коробки друг на друга, чтобы позволить существовать воздушному потоку между ними, или, что еще лучше, перенесите содержимое в пластиковые контейнеры для хранения с плотными крышками. Размещение нескольких ведер с кошачьим наполнителем или активированным углем вокруг гаража также поможет контролировать влажность.Если вентиляция кондиционера, плиты или вытяжки выходят на чердак, а не на улицу, возможен риск встретить плесень в своем доме. Высокая влажность, создаваемая этими приборами, более чем достаточна для поддержания роста плесени, особенно когда она находится в теплом месте, например на чердаке. Если невозможно вывести ваше оборудование наружу, то проведите вентиляцию.Свежесрубленные дрова со временем выделяют много влаги. Пока ваша древесина полностью не высохнет, храните ее снаружи, в защищенном месте, имеющем достаточный поток воздуха, а не в вашем гараже или гостиной, где влажность и тепло могут способствовать росту плесени.Споры плесени дрейфуют в воздухе, в конечном итоге оседая на полу, где они легко переносятся ногами членов семьи и домашних животных. Если споры попадут во влажную и теплую среду, они могут начать расти и делиться. Создание колонии занимает всего 24-48 часов после того. Чаще пылесосьте пол, особенно ковровые покрытия и коврики, не реже одного раза в неделю, чтобы удалить споры плесени из вашего дома. В идеале используйте пылесос, оборудованный фильтрующим мешком.