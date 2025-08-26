Любопытные факты из истории лимонада

О том, как взрослые и дети любят газированные напитки, говорить не приходится: пожалуй, каждый из нас среди своих гастрономических предпочтений имеет лимонад, квас или обычную минеральную воду. А вот о том, что она утоляет жажду уже почти четыреста лет, известно немногим. Как и о том, что поначалу ее могли себе позволить лишь сильные мира сего.

История сладкой минералки берет свое начало на французских просторах, причем до нас дошел не только достоверный контекст появления этого напитка, но и забавная легенда . Звучит она так: однажды король Людовик XIV пожелал выпить вина. Когда приказ передали виночерпию, тот случайно вместо вина налил сок. Заметив ошибку, он, чтобы хоть как-нибудь исправить положение, разбавил сок минеральной водой. В конечном итоге все закончилось благополучно: хотя король получил не совсем то, что хотел, поданный напиток ему понравился. В реальности все было не так спонтанно: первоначально лимонадом называли смесь собственно лимонного сока и минеральной воды, которая, конечно, в 17 веке еще не была газированной. Первые сведения об этом напитке появились во Франции, причем он был достаточно дорогим и считался блажью аристократов. Нечто похожее было и в Италии, однако там лимонад дополнительно настаивался на травах. Первые же газированные напитки появились только в 19 веке. Хотя первый аппарат по насыщению воды углекислым газом был изобретен несколько раньше – в 1767 году. Он назывался сатуратор, а придумал его британский ученый Джозеф Пристли. Джозеф Пристли. /Фото: ruspekh.ru На протяжении 19 столетия газированные напитки постепенно приобретали популярность среди потребителей, а первый официально запатентованный лимонад появился на территории США под названием: «Высококачественный лимонный газированный имбирный эль».Интересный факт: именно этот напиток был любимым у Лолиты, главной героини одноименного романа Набокова. В Россию же лимонад «привез» император Петр I, наряду с многими другими европейскими новинками. Он же стал популяризатором этого напитка. Так, например, император велел «на ассамблеях лимонад пить». Любовь к необычному питью распространилась мгновенно: его начали готовить в дворянских и купеческих домах, несмотря на то, что этот процесс откровенно «вылетал в копеечку», да и к тому же хранился напиток всего неделю . Хотя долгое время лимонад в Российской империи был негазированным, он быстро стал любимым напитком не только у сильных мира сего, но даже среди литературных персонажей. Казалось, что это новая мода среди поэтов и писателей – присваивать своим персонажам любовь к лимонному напитку. К примеру, такими были Герман в «Пиковой даме» и Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» Александра Сергеевича Пушкина, Арбенин в «Маскараде» Михаила Юрьевича Лермонтова и ряд других. А тем временем история лимонада в России развивалась. Причем по довольно своеобразному пути, а все благодаря фантазии тифлисского аптекаря Митрофана Лагидзе, который в 1887 году решил смешать газированную воду не с привычным лимонным соком, а с травяной настойкой, точнее - экстрактом кавказского эстрагона, который известен как «тархун». Напиток настолько пришелся по душе потребителям, что выиграл несколько международных выставок и сделал своего автора достойным должности поставщика Императорского двора и даже иранского шаха. Воды Лагидзе - уникальная модификация лимонада. /Фото: sputnik-georgia.ru Когда в 1917 году произошла Октябрьская революция, то кардинальные изменения в государстве коснулись множества вещей, но только не «воды Лагидзе», которые продолжали удерживать популярность и в советский период. Эти напитки, которые к тому моменту производились тбилисским заводом, были в большой цене у партийной верхушки СССР - регулярно, два раза в неделю партии лимонада отправлялись в Москву спецпоездами. Известны даже предпочтения некоторых первых лиц: Михаил Калинин предпочитал апельсиновый, Анастас Микоян - грушевый и лимонный, Никита Хрущев - грушевый и апельсиновый, а Леонид Брежнев - грушевый и тархуновый. Поразительно, но лимонады советского производства умудрились оставить след даже в геополитических событиях тех лет. Так, например, продукция тбилисского завода была на столе во время Ялтинской конференции, а большую партию напитка «Крем-сода» уехала вместе с Франклином Рузвельтом в Америку. Последний даже упомянул советский лимонад в своих мемуарах. Советский Крем-брюле приглянулся Рузвельту. /Фото: pinterest.com Настоящим же популяризатором лимонада среди граждан СССР стал легендарный автомат с газировкой. Первый такой агрегат установили в столовой Смольного в апреле 1937 года. Напиток из автомата приобрел такую популярность, что количество аппаратов стало расти по всему Советскому Союзу просто в геометрической прогрессии. В скором времени каждый житель даже небольшого городка мог в жаркую погоду подойти к автомату и выбрать - обычную газировку за одну копейку или сладкую с сиропом - за три. А затем насладиться напитком из стеклянного многоразового стакана, для мытья которого в механизме аппарата была заложена соответствующая функция. Интересный факт: а вот у Никиты Сергеевича Хрущева с заграничным лимонадом отношения как-то не сложились. Во время визита в США генсека решили поразить необычным автоматом с газировкой, который наливал определенный сироп согласно гендерной принадлежности - мужчинам доставался апельсиновый, а женщинам наливался вишневый. Выбор аппарат совершал с помощью вмонтированного фотоэлемента. Вот только Никите Сергеевичу автомат упрямо выдавал вишневый сироп. Причину такой неловкой ошибки выяснили довольно быстро: дело в том, что фотоэлемент в автомате ориентировался на количество света, а женщины в юбках загораживали его сильнее. Тут-то и подвела товарища Хрущева его любовь к широким штанам - именно они стали причиной того, что аппарат на генсека реагировал «по-женски».Поездка Хрущева в США была наполнена курьезами и приключениями. /Фото: blogspot.com Сегодня, конечно, лимонад уже не тот, что был и двести, и сто, и даже тридцать лет назад. У современных потребителей газированные сладкие напитки ассоциируются скорее с вредом, нежели пользой. Но, когда очень хочется вкусного и полезного лимонада, его можно приготовить самому в домашних условиях из натуральных ингредиентов . Главное не забыть, что храниться он будет всего неделю.