Бесплатное удобрение для комнатных растений

Осенняя подкормка очень важна для комнатных растений. Вовремя внеся необходимые вещества, вы сможете обеспечить активный рост и обильное цветение растений.

Осенняя подкормка поможет продлить период цветения, позволяя наслаждаться красотой герани, фиалок, декабриста и других чудесных цветов долгое время. Не менее эффективной чем покупные препараты станет простая и бесплатная подкормка на основе картофельных очистков.







Картофельная кожура содержит огромное количество питательных веществ, так необходимых растениям. В них содержатся такие вещества как азот, калий, фосфор, различные макро и микроэлементы.

Картофельные очистки можно использовать несколькими способами: отварить в воде и полить полученным отваром растения. Очистки также можно высушить и измельчить в муку.







Муку из картофельных очистков можно добавлять в почву при пересадке цветов из расчета 1 столовая ложка на 1 литр грунта. Удобрение можно подсыпать в уже посаженные цветы: по 1 чайной ложке на небольшое растение. После внесения удобрения землю следует взрыхлить и обильно полить водой.







О том как использовать картофельные очистки для подкормки комнатных растений смотрите на видео:



