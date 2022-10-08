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Бесплатное удобрение для комнатных растений

Осенняя подкормка очень важна для комнатных растений. Вовремя внеся необходимые вещества, вы сможете обеспечить активный рост и обильное цветение растений.
Осенняя подкормка поможет продлить период цветения, позволяя наслаждаться красотой герани, фиалок, декабриста и других чудесных цветов долгое время. Не менее эффективной чем покупные препараты станет простая и бесплатная подкормка на основе картофельных очистков.

Бесплатное удобрение для комнатных растений

Картофельная кожура содержит огромное количество питательных веществ, так необходимых растениям. В них содержатся такие вещества как азот, калий, фосфор, различные макро и микроэлементы.
Картофельные очистки можно использовать несколькими способами: отварить в воде и полить полученным отваром растения. Очистки также можно высушить и измельчить в муку.

Бесплатное удобрение для комнатных растений

Муку из картофельных очистков можно добавлять в почву при пересадке цветов из расчета 1 столовая ложка на 1 литр грунта. Удобрение можно подсыпать в уже посаженные цветы: по 1 чайной ложке на небольшое растение. После внесения удобрения землю следует взрыхлить и обильно полить водой.

Бесплатное удобрение для комнатных растений

О том как использовать картофельные очистки для подкормки комнатных растений смотрите на видео:




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