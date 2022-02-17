Самые удивительные города на скалах

Есть некоторые удивительные подвиги архитектуры в нашем мире, которые представляют собой не просто красиво построенное здание, а нечто большее… Речь пойдет об объединении архитектуры и природы. Около 5 процентов людей страдают от акрофобии — иррациональной боязни высоты. Большинство людей истерик на высоте не испытывают, но все же ведут себя осторожно, падение чревато серьёзными последствиями.



Тем не менее, человек устроен таким образом, что хотя высота заставляет ощущать головокружение, но она его всегда притягивает как магнит. Предлагаем обзор потрясающих примеров сооружений и конструкций, расположенных на высоких склонах и скалах, и среди них есть целые города, построенные на утесах и скалах.



Кастельфольит де ла Рока

Рокамадур

Бонифачо

Акапулько

Меса Верде

Нагорье Бандиагара

Ронда

Аль Хайяра

Позитано

Остров Санторини

Пиодан

Риомаджоре

Ла-Пас