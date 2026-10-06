6 хитростей на кухне

А вы тоже постоянно удивляетесь, куда уходят деньги? Казалось бы, только вчера покупали продукты, а половины из них уже нет. Это не магия, просто неправильный подход к хранению и использованию еды.



1. Продлите свежесть зелени

2. Защитите сыр от сухости

3. Правильно храните хлеб

4. «Дозревайте» фрукты и овощи в пакете

5. Дезинфицируйте губки для мытья посуды

6. Не выбрасывайте засохшую горчицу и томатную пасту

Поместите зелень в банку с водой. / Фото: atkar.ruПришла осень, а значит, зелень уже не стоит копейки.Вместо того, чтобы каждые два дня покупать по свежему пучку укропа и петрушки, сделайте так, чтобы они не вяли сразу после покупки. Для этого недостаточно положить их в холодильник. Гораздо лучше взять стакан, налить в него воды, поставить туда зелень как букет, накрыть пакетом и убрать в холодильник. Воду нужно менять раз в два дня. Так зелень будет оставаться свежей не меньше недели.Еще один вариант – взять контейнер, застелить дно салфеткой или кусочком бумажного полотенца, положить в него травы, накрыть крышкой и убрать в холодильник. Салфетка будет впитывать лишнюю жидкость и зелень не завянет через сутки.Твердый сыр храните в контейнере.Достали кусочек сыра из холодильника и увидели, что его края снова сухие? Это нормальная практика, если вы храните продукт без пакета. Можно просто обрезать их и выбросить, а можно попробовать реанимировать. Для этого смажьте поврежденные участки сыра сливочным или растительным маслом без запаха. Оно создаст сверху защитную пленку и убережет от влияния воздуха.А что избежать появления сухой корочки, храните сыр по всем правилам:• Во-первых, идеальная температура хранения составляет от от +2 °C до +8 °C. Соответственно, лучше всего подходит нижняя полка или отсек для овощей.На дверце продукт лучше не держать – из-за постоянного перепада температур, он может быстро испортиться.• Во-вторых, нельзя забывать, что сыр легко впитывает посторонние запахи, поэтому важно предусмотреть для него надежную упаковку. Твердые сорта следует завернуть в пергаментную бумагу, а затем положить в контейнер. Мягкие сыры лучше хранить в фольге, но не в контейнере, так как им нужна циркуляция воздуха.• В-третьих, вне зависимости от сорта сыра, не храните его в пищевой пленке – под ней образуется конденсат, а следом и плесень.Заверните хлеб во влажное бумажное полотенце.Только вчера купили в пекарне свежий хрустящий батон, а сегодня он напоминает сухарь? Вот и поели ароматного хлеба…Чтобы такого не происходило, не держите продукт в холодильнике – там он портится гораздо быстрее, чем в кухонном шкафу, по причине кристаллизации крахмала. Лучше всего для хранения хлеба подходит классическая хлебница или тканевый мешочек.Если же батон все-таки засох, не торопитесь делать из него гренки или добавлять в фарш для котлет. Можно попробовать вернуть ему свежесть. Для этого возьмите кухонное полотенце, смочите его водой и хорошо отожмите, чтобы с ткани не стекала воду. Заверните батон в полотенце и положите на решетку в духовку, разогретую до 70 градусов. Обратите внимание, что температура не должна подниматься выше, иначе хлеб не пропарится, а поджарится. Черезх 10 минут снимите полотенце и оставьте батон в духовке еще на пять минут, чтобы корочка стала хрустящей.Если духовки нет, разогрейте батон в микроволновке. Заверните его во влажное бумажное полотенце, положите в СВЧ-печь, поставьте рядом стакан воды, чтобы избежать пересушивания, и запустите прибор на 20-30 секунд. Когда прозвенит таймер, проверьте – возможно, понадобится еще один цикл.Храните недозрелый авокадо вместе с бананом.Когда вы выбираем продукты на рынке, нам кажется, что они спелые и вкусные. Но по приходу домой оказывается, что до полного созревания им еще далеко. Советуем не расстраиваться, а решить проблему с помощью яблок или бананов. Вы спросите, при чем здесь они? Все просто. В состав этих фруктов входит газ этилен, который ускоряет созревание продуктов. То есть, вам нужно лишь положить зеленый помидор, персик или авокадо в бумажный пакет вместе с бананом, и подождать пару дней.Обратите внимание: Если же вы видите, что продукты в холодильнике уже начинают переспевать, а сегодня вы есть их не планируете, «отселите» от них бананы и яблоки, чтобы остановить процесс. В этом случае этилен не будет влиять на продукты, и они останутся упругими и свежими.Дезинфицируйте губки в микроволновке.Как часто вы меняете губку для мытья посуды? Каждую неделю? Оказывается, это можно делать гораздо реже. Важно лишь продезинфицировать ее, чтобы избавиться от накопившихся микробов и бактерий. Возьмите миску, налейте в нее воды, добавьте столовую ложку лимонного сока и замочите грязную губку на пару минут. После этого поставьте миску в микроволновку и запустите таймер на одну минуту. Важно установить прибор на полную мощность. Когда время закончится откройте дверцу и дайте губке остыть. После этого смело можете ею пользоваться еще минимум неделю.Понятно, что губки, насквозь пропитанные жиром, которые находятся в очень плачевном состоянии, не стоит реанимировать таким образом. Но если губка визуально выглядит чистой, но вы понимаете, что пользуетесь ею продолжительное время, лучше провести дезинфекцию.Добавьте немного водыДостали из холодильника банку с горчицей или томатной пастой и увидели, что содержимое стало слишком густым? Или начало подсыхать по краям? Ничего страшного – ситуацию спасет обычная вода. Добавьте пару чайных ложек в банку, хорошо размешайте и оцените консистенцию. Если паста или горчица все еще сухие, можете влить еще одну ложку жидкости.6 хитростей на кухне