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Безопасная доза сахара — до восьми чайных ложек в день

Безопасная доза сахара — до восьми чайных ложек в день


По данным ВОЗ, в идеале так называемые свободные сахара должны составлять менее 5% от ежедневной нормы потребляемых человеком калорий. Переведя проценты в привычные нам меры, получится около 30 граммов, то есть не более восьми чайных ложек в день.

Содержащаяся во фруктах глюкоза и фруктоза также относится к сахарам — моносахаридам. Но они в меньшей степени вызывают разрушение зубов, чем дисахариды — пищевой сахар. К тому же свободные сахара есть во многих продуктах питания, пакетированных фруктовых соках и сиропах. Так что необходимо обращать внимание на этикетки и читать, сколько граммов сахара содержит тот или иной продукт. Например, в банке «Кока-Колы» объёмом 0,33 л содержится 35 граммов сахара, а в литре пакетированного апельсинового сока — 80–100 граммов.

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Безопасная доза сахара — до восьми чайных ложек в день

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Безопасная доза сахара — до восьми чайных ложек в деньПодписаться на мой Instagram
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