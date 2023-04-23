Безопасная доза сахара — до восьми чайных ложек в день

Содержащаяся во фруктах глюкоза и фруктоза также относится к сахарам — моносахаридам. Но они в меньшей степени вызывают разрушение зубов, чем дисахариды — пищевой сахар. К тому же свободные сахара есть во многих продуктах питания, пакетированных фруктовых соках и сиропах. Так что необходимо обращать внимание на этикетки и читать, сколько граммов сахара содержит тот или иной продукт. Например, в банке «Кока-Колы» объёмом 0,33 л содержится 35 граммов сахара, а в литре пакетированного апельсинового сока — 80–100 граммов.
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