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Как утеплить к зиме холодный подоконник

Зимой комнатные цветы могут подмерзать, когда стоят на холодном подоконнике. Чтобы этого не происходило, скорее утеплите его самым простым и доступным материалом!
Не поленитесь — к тому же, сделать это довольно быстро и легко. Тогда домашние цветы легко перезимуют и наверняка скажут вам спасибо!


Утепление подоконника



Для работы вам понадобится лишь небольшой отрезок фольгированного изолона. Он используется для теплоизоляционных работ.
Совет Также можно найти в магазинах «фольгированную подложку».


Подоконник помыть, обезжирить и высушить. Сверху наклеить двусторонний скотч. Снять защитную плёнку и сверху приклеить подложку.



Обратите внимание: если у вас радиатор выступает над подоконником, то кусок подложки должен быть чуть шире подоконника. Тогда на окнах не будет скапливаться конденсат.



Возвращаем цветы на место и довольствуемся результатом! Подоконник немного утеплён, и этого более чем достаточно, чтобы цветы чувствовали себя комфортно всю зиму.



Кстати, двусторонний скотч очень легко удаляется. Остатки можно убрать ветошью, смоченной в спирте или растворителе.


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Подоконникутепление

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