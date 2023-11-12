Как утеплить к зиме холодный подоконник

Зимой комнатные цветы могут подмерзать, когда стоят на холодном подоконнике. Чтобы этого не происходило, скорее утеплите его самым простым и доступным материалом!

Не поленитесь — к тому же, сделать это довольно быстро и легко. Тогда домашние цветы легко перезимуют и наверняка скажут вам спасибо!







Утепление подоконника

Для работы вам понадобится лишь небольшой отрезок фольгированного изолона. Он используется для теплоизоляционных работ.Совет Также можно найти в магазинах «фольгированную подложку».Подоконник помыть, обезжирить и высушить. Сверху наклеить двусторонний скотч. Снять защитную плёнку и сверху приклеить подложку.Обратите внимание: если у вас радиатор выступает над подоконником, то кусок подложки должен быть чуть шире подоконника. Тогда на окнах не будет скапливаться конденсат.Возвращаем цветы на место и довольствуемся результатом! Подоконник немного утеплён, и этого более чем достаточно, чтобы цветы чувствовали себя комфортно всю зиму.Кстати, двусторонний скотч очень легко удаляется. Остатки можно убрать ветошью, смоченной в спирте или растворителе.