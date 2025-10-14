С нами не соску...
«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

Даже если вы не смотрели знаменитый фильм великого кинорежиссера Федерико Феллини «Сладкая жизнь», то уж растиражированную сцену с прекрасной блондинкой с лицом ангела и телом богини, которая была так очарована Римом, что решила ночью искупаться в фонтане Треви, точно должны были видеть. Эта сцена купания до сих пор считается одной из самых чувственных и эротичных в мировом кинематографе.

А роль шикарной блондинки исполнила шведская актриса, фотомодель и секс-символ Анита Экберг, которая прославилась на весь мир благодаря нескольким минутам ночного плескания.

Впоследствии она снялась еще в нескольких фильмах Федерико Феллини, но подобного интереса у публики и критиков уже не вызвала. Актриса даже получила в начале карьеры премию «Золотой глобус» за роль китаянки в приключенческом фильме Джона Уэйна «Кровавая аллея», но это так и осталось единственным свидетельством ее таланта. Анита любила повторять, что именно она сделала Феллини знаменитым на весь мир, а вовсе не наоборот. Также актриса считала, что роль в «Сладкой жизни» погубила ее карьеру в кино, так как она стала заложницей одного образа.





Анита Экберг родилась в Швеции в 1931 году в многодетной семье, она была шестым ребенком из восьми. Модельную карьеру начала рано, в подростковом возрасте.



По настоянию матери Анита приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Швеция» и победила. Поехала в Америку на конкурс «Мисс Вселенная», но даже несмотря на то, что там не взяла никакого приза, осталась в США, так как ее заметили и предложили подписать контракт с киностудией Universal.



Киностудия обязала Аниту брать уроки актерского мастерства, английского языка, танцев и верховой езды.
Позже Экберг призналась, что несерьезно отнеслась к такой возможности, часто пренебрегая уроками драматургии, из-за чего никогда и не получала серьезных ролей.



Экберг дебютировала в Голливуде в комедии «Эбботт и Костелло отправляются на Марс», где сыграла небольшую роль венерианской стражницы.



Актриса получила премию «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок среди женщин» за роль в приключенческом фильме Джона Уэйна «Кровавая аллея», где ее коллегами по экрану выступили сам Уэйн и Лорен Бэколл.



В 1956 году она исполнила роль Элен в крупномасштабной эпической картине Кинга Видора «Война и мир», где ее партнерами стали Одри Хепбёрн и Генри Фонда.



В 1960 году вышел культовый фильм «Сладкая жизнь», который стал чуть ли не единственной достойной работой актрисы.



Анита прославилась в Голливуде также благодаря своим бесконечным романам с ведущими актерами.



Экберг была всегда чересчур откровенна в своих интервью, часто высказываясь негативно о той или иной звезде.



В одном из интервью актриса заявила, что именно ей Федерико Феллини обязан мировой славой, а не наоборот.



Актриса обосновалась в пригороде Рима, дважды была замужем, но оба брака закончились разводом, детей у нее не было. Умерла Анита в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Похоронена в Швеции.

















