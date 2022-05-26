10 самых таинственных загадок мира в океане

Некоторые говорят, что граница наших знаний о мире лежит в космосе, однако они льстят себе: границы наших знаний – все еще на Земле. Мировой океан по-прежнему представляет собой одну из величайших загадок природы. Многие из нас принимает океан как должное, но он огромен, могуч и почти бесконечен, и его глубины могут таить в себе нечто невообразимое. 10 примеров таких сюрпризов – в этом посте!
10. Дорога Бимини
Дорога Бимини, также называемая Стеной Бимини, располагается на Багамах. Она лежит под водой на глубине всего около полуметра, так что ее можно увидеть сквозь воду. Некоторые ее камни достигают в длину 6 метров! Кто-то считает, что она образовалась естественным путем, кто-то – что ее проложили люди. Остается лишь один вопрос: зачем прокладывать дорогу под водой?..
9. «Молочное море»
Эффект «молочного моря» возникает, когда в определенной зоне океана вся вода будто бы меняет цвет и становится молочного бело-голубого оттенка. Это довольно пугающее явление; многие моряки и путешественники чувствовали себя полностью дезориентированными, сталкиваясь с ним. Многие ученые утверждают, что это связано с деятельностью бактерий, однако до сих пор не обнаружены бактерии, способные менять цвет воды целыми днями, но не постоянно, а время от времени.
8. Пирамиды Йонагуни
Эти потрясающие древние пирамиды были найдены в Японии, возле острова Йонагуни. Исследователи говорят, что они могут быть старше, чем египетские пирамиды! Все это замечательно, но как именно они оказались под водой? Никто не может сказать точно. Если они рукотворны, возможно, они были частью города. Но ведь люди не могут жить под водой! Или… когда-то могли? Или их построили не люди? Кто знает.
7. Подводные водопады
Вопрос для философов, любящих загадки типа «может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять»: как может существовать подводный водопад, если вода повсюду? Тем не менее, подводные водопады существуют и даже могут быть очень опасными – течения, которые образуются возле них, способны разрушить корабль. Пока ученые обнаружили 7 подводных водопадов, и, скорее всего, это не все подобные явления, о которых мы знаем. Самый большой из них находится у берегов Дании.
6. Подводные «круги на полях»
Вы ведь знаете о «кругах на полях» – загадочных узорах, глядя на которые, люди думают, что эти круги оставили НЛО при приземлении? Итак, эти круги существуют и под водой. Видимо, инопланетян не очень-то беспокоит, куда именно приземляться – на сушу или в океан! На самом деле ученые считают, что эти следы остаются от ритуала спаривания одного из видов рыб – это не так интересно, как версия с инопланетянами, но что поделаешь?
5. Бермудский треугольник
Ах, Бермудский треугольник! Когда-то людей действительно беспокоила необходимость пролетать или проплывать в этой зоне, если маршрут пролегал через него. Сейчас о нем говорят меньше, но раньше он был весомым поводом для волнения. Его называли также «Дьявольский треугольник», и множество самолетов и кораблей в этой зоне пропали бесследно. Некоторые говорят, что там находится портал в другой мир! Возможно, это и неправда, но к чему испытывать судьбу?
4. Кубинский подводный город
Все пункты этого списка – настоящие загадки, но кубинский подводный город – то, что действительно заставляет серьезно задуматься. У побережья Кубы находится структура, существование которой заставляет думать, что, возможно, миф об Атлантиде был основан на реальных фактах! Это подводный город, в котором есть гигантские пирамиды и скульптуры сфинксов. Некоторые считают, что городу более 10 000 лет, и он затонул во время землетрясения. Другое объяснение придумать действительно сложно.
3. Море Дьявола
Море Дьявола – это зона в море примерно в 100 км от японской столицы Токио, возле территории Гуам. Многие моряки боятся заходить в эти воды. Здесь затонуло множество кораблей смельчаков, пытавшихся пересечь Море Дьявола. Сильные бури и шторма разражаются в этом районе «на ровном месте», среди ясного неба. Кроме того, здесь никто не живет – ни рыбы, ни птицы, ни киты, ни дельфины. Скорее всего, с этим связно что-то, чего мы, люди, не знаем!
2. Светящиеся и вращающиеся подводные круги
Еще одна настоящая загадка – таинственные круги близ Персидского залива, которые светятся и вращаются. Некоторые ученые утверждают, что это планктон, однако большинство исследователей с этим не согласны. Скорее всего, это еще одно из непознанных океанических явлений (хотя, безусловно, как и в других явлениях на Земле, в этом могут быть замешаны инопланетяне).
1. НЛО в Балтийском море
Это, пожалуй, даже слишком загадочно даже для этого списка! Некоторые люди считают, что то, что мы принимаем за НЛО на дне Балтики – просто камень. Другие говорят, что это старинная затонувшая подлодка. Но этот аппарат выглядит так, словно только что вышел из кадра «Звездных войн»! Команда исследователей, обнаружившая его, утверждает, что он покоится на огромном столбе, а внутри него имеется словно бы лестница, ведущая в черную дыру. Неважно, верите вы в приведенные тут версии или нет – ясно одно: определенно, это действительно загадка для человечества!
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