17 великолепных идей, которые помогут обновить интерьер без больших затрат

Для того чтобы освежить домашнюю обстановку вовсе не обязательно устраивать полномасштабный ремонт.

Порой для этого достаточно несколько ярких деталей в уже привычном интерьере.

1. Рамки-полки

Красивые рамки-полки.

Необычный настенный декор, который можно сделать своими руками из досок и рамок для фотографий.

2. Уголок для чтения

Уютный уголок для чтения.

Стильный и уютный уголок для чтения, который можно оборудовать в комнате с помощью круглого карниза и легких занавесок.

3. Восточное панно

Панно в восточном стиле.

Уникальное панно, которое легко сделать своими руками, используя деревянные доски, трафарет и аэрозольную краску.

4. Домашние вывески

Маркеры комнат.

Стильные деревянные вывески с названиями комнат на красивых кованных кронштейнах.

5. Коврик «Зебра»

Оригинальный коврик.

Небольшой стильный коврик, который можно сделать своими руками.

6. Шторы

Шторы на стене.

Освежить стену в изголовье кровати можно с помощью красивых штор. Такой прием сделает спальню уютной и элегантной.

7. Панно с надписями

Оригинальное панно с индивидуальным дизайном.

Уникальное панно с надписями, которое можно сделать собственными руками. Такое панно станет действительно неповторимым и оригинальным настенным украшением.

8. Декор стульев

Меховая накидка на стул.

Скучный офисный стул можно украсить накидкой из искусственного меха.

9. Декор стен

Настенные узоры.

Освежить приевшиеся стены можно с помощью узоров, которые очень легко наносить с помощью трафарета и краски.

10. Полки

Элегантное украшение полок.

Украсить обычные полки помогут кованные кронштейны.

11. Туалетный столик

Очаровательный консольный столик.

Массивный стол можно превратить в симпатичный консольный столик.

12. Грифельная стена

Грифельная стена.

Обшарпанную или неприглядную стену можно украсить грифельной наклейкой или доской.

13. Цветочные горшки

Стильные цветочные горшки.

Обновить цветочные горшки и придать им современный вид поможет золотая краска.

14. Декор светильников

Декор абажуров.

Абажур настольной лампы можно украсить яркими перьями.

15. Коврик из помпонов

Яркий коврик.

Потрясающий яркий коврик, который можно сделать из остатков шерстяных ниток.

16. Бумажная гирлянда

Нежная гирлянда из бумаги.

Очаровательная гирлянда из бумажных цветов.

17. Столик

Креативный столик.

Великолепный столик, который можно сделать из старого чемодана.

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