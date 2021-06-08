Применение зубной пасты в саду и огороде

Зубная паста в свое время была популярна среди дачников. А теперь о ней немного забыли, отдавая предпочтение другим народным средствам и химическим препаратам. Мы решили напомнить, в чем польза пасты для растений и как ее можно применять на участке.

Без зубной пасты не обходится ни один день современного человека. Но мало кто знает, что паста способна защитить от проблем не только зубы, но и растения. Благодаря своему составу, она прекрасно отпугивает вредителей и их личинок. А ее бактерицидные свойства успешно используют для борьбы с фитофторой. Кроме того, зубной пастой можно даже подкармливать комнатные растения! Но разберемся во всем по порядку.



Состав зубной пасты

Зубная паста против капустной белянки, тли и крестоцветных блошек

Зубная паста против слизней и улиток

Зубная паста от фитофторы

Зубная паста для подкормки комнатных растений

Как еще можно применять зубную пасту на даче

Зубная паста имеет довольно сложный состав, который направлен на защиту полости рта от бактерий, снижение воспалений, отбеливание зубов и решение других задач. Различные добавки делают пасту освежающей на вкус, а такие вещества как лаурилсульфат натрия (поверхностно-активное вещество) позволяют ей пениться и с легкостью очищать эмаль зубов.Все, что так нравится в зубной пасте нам, совсем не понравится насекомым и возбудителям болезней у растений. Например, тот же лаурилсульфат натрия даже у человека может вызвать аллергическую реакцию, а для вредителей по-настоящему опасен.Также насекомых отпугнут соединения фтора, которые обладают инсектицидными свойствами, экстракты перечной мяты, ромашки и чабреца. Всего несколько обработок позволят вам существенно сократить количество насекомых!Конечно, зубная паста – продукт химической промышленности. Но он гораздо безопаснее готовых магазинных препаратов и прост в использовании. Только не стоит делать слишком концентрированные растворы пасты или мазать ею листья: это может нанести вред растениям, особенно молодым. Далее мы расскажем, от каких вредителей избавит зубная паста и как ее правильно приготовить для обработки растений.Для защиты огорода подойдет даже самая дешевая зубная паста, которую можно купить в киоске по дороге на дачу. Также можно срезать верхнюю часть использованного тюбика, там обычно остается немного пасты даже после тщательного выдавливания.Чаще всего зубную пасту применяют для защиты капусты от гусениц, тли и крестоцветных блошек. Но можно использовать это средство и для других растений.Капустная белянка и совка ни за что не отложат яйца на обработанные раствором зубной пасты листья. Ведь их гусеницы не захотят кормиться на таких растениях и будут вынуждены уйти на другую территорию. Поэтому еще до начала лёта бабочек, в апреле-июне, проведите опрыскивание капусты разбавленной зубной пастой (лучше мятной). Вместо нее можно также использовать зубной порошок или ополаскиватель для полости рта (в пропорции 1:2).50-70 г зубной пасты растворите в 10 л воды, дайте настояться 2-3 часа, тщательно перемешайте и опрыскайте посадки против капустной совки и белянки.Обработку проводите в сухой безветренный день, лучше вечером. Если прошел дождь, то опрыскивание придется повторить, поэтому следите за прогнозом погоды. Обрабатывайте каждый кочан, не пропускайте обратную сторону листьев, где также могут быть насекомые.Всего несколько обработок – и вы заметите, что количество гусениц, тли и блошек сократилось, а бабочки опасливо облетают ваши грядки стороной. А если год выдался «урожайным » на вредителей, примените такое средство.Смешайте в равных дозах зубной порошок, красный молотый перец и табак, а затем посыпьте полученной смесью почву на капустных грядках. Средство будет защищать ваши посадки от вредителей в любую погоду в течение как минимум недели .Зубная паста эффективна и против садовых вредителей, поэтому для профилактики опрыскайте раствором плодовые деревья и кустарники. Подойдет та же пропорция, что и для огородных растений.Прожорливым слизням не понравится, если вы обработаете грядки раствором зубной пасты. Навсегда отпугнуть вредителей помогут также другие средства, которые можно использовать вместе с пастой:черный молотый перец; горчичный порошок; яичная или ореховая скорлупа; мелкий гравий.Более дорогой способ – посыпать почву зубным порошком. Для этого понадобится достаточно много средства, поэтому в качестве эксперимента можете обработать только небольшую грядку.Фитофтора – одна из самых коварных и трудно поддающихся лечению болезней. Но существует множество средств, которые позволяют снизить ее распространение или даже подавить на ранней стадии, например, обычная зубная паста.Нужно использовать только отбеливающую зубную пасту, т.к. ее состав более эффективен для борьбы с фитофторозом.Растворите большой тюбик пасты в 2 л воды, а затем доведите раствор до 10 л. После очередного полива обильно опрыскайте растения и почву полученным средством. Здоровые культуры также обработайте.Зубная паста понижает кислотность почвы, насыщает ее минеральными веществами, в частности кальцием и фтором. Для приготовления раствора разведите треть тюбика пасты (только не отбеливающей) в 1 л теплой воды, тщательно размешайте и полейте растения под корень. Проводите обработку весной и летом. Исключение: цветы, которые предпочитают кислую почву (азалия, ананас, гусмания, гардения и др.).Если растения поражены грибком, попробуйте раз в неделю обрабатывать их таким составом: 100 мл ополаскивателя для полости рта на 1 л воды. При необходимости концентрацию увеличьте до соотношения 1:4.Надеемся, вы убедились, что зубную пасту можно применять не только для гигиены полости рта. Но оказывается и защитой растений все не ограничивается! Обязательно держите на даче тюбик зубной пасты, он поможет решить следующие проблемы.Укус насекомого. Нанесите горошину пасты на место укуса и немного вотрите, вскоре покраснение спадет. На открытых ранах использовать пасту нельзя.Мозоли и прыщи. Намажьте пасту тонким слоем на место поражения и оставьте до полного высыхания; для лучшего эффекта используйте пасту на целебных травах.Грязные руки. После чистки рыбы, лука или чеснока помойте руки и кухонные принадлежности небольшим количеством пасты – от запаха не останется и следа! Также пастой можно отмыть следы от морковного и свекольного сока.Грязные ногти. После работы на грядках под ногтями часто скапливается земля. Чтобы быстро ее очистить нанесите на ватную палочку немного зубной пасты и почистите ногти. Процедура не только вернет им чистоту, но и укрепит ногтевую пластину.Налет на серебряных изделиях. Чтобы освежить изделие, нанесите на него немного зубной пасты, оставьте на несколько часов, а затем тщательно промойте водой. Если загрязнение сильное, потрите изделие щеткой или тряпочкой, пока оно не заблестит.Налет в чашках после чая и кофе. Если под рукой нет соды и моющего средства, смело используйте зубную пасту. Нанесите на губку немного средства и протрите чашку – налет очистится мгновенно! Также пасту можно использовать и для чистки кухонной утвари.Пятна на мебели и сантехнике. Нанесите зубную пасту с помощью тряпки или губки, потрите поверхность, а затем промойте водой. Других очищающих средств вам не понадобится.Грязная и старая обувь. Испачкали парадные кроссовки в земле, хотите обновить старые ботинки? На помощь снова придет зубная паста. Натрите ею загрязненные или изношенные части, а затем промойте обувь водой и высушите.Таким образом, зубная паста – вполне экологичный и бюджетный вариант для защиты и подкормки растений. Вы можете попробовать его на своем участке и оценить эффективность.