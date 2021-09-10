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15 японских штучек, которые для многих туристов станут настоящим открытием


Причуды японцев, которые не перестают удивлять.

Причуды японцев, которые не перестают удивлять.

Для большинства европейцев Япония является загадочной страной. Традиции прошлого плотно пересекаются с новейшими технологиями, а нормы поведения зачастую сильно отличаются от привычных нам. Мы собрали 15 чисто японских штучек, которые никогда не перестанут удивлять туристов.

1. Все в очередь


Любители строится в очередь. | Фото: Live Japan.

Любители строится в очередь. | Фото: Live Japan.

Японцы очень организованные и любят порядок. Наверное, поэтому люди самостоятельно выстраиваются в очереди. Такие явления можно наблюдать тут повсюду: в метро, на автобусной остановке, в магазин за билетами или возле палатки с уличной едой. Кроме того, очередь в Стране восходящего солнца является неким знаком качества и чем она больше, тем больше людей заинтересуется и присоединится к толпе. Некоторые заведения специально создают ажиотаж, чтобы у входа организовалась очередь.

2. Суши по-японски


Традиционные японские суши. | Фото: objor.com.

Традиционные японские суши. | Фото: objor.com.

Суши в Японии популярны, но кардинально отличаются от тех, что готовят у нас. Никаких «Зеленых драконов», кунжута, кляра и авокадо в них нет. Суши по-японски - это просто рис с тонким кусочком рыбы сверху. Более того, по информации Novate ru, в Стране восходящего солнца это блюдо не является ресторанным и продается, в палатках, как уличная яда. А вот все красивые роллы с авокадо и разными сырами - дело рук американцев.

3. Уборка в школах


Ученики вместо уборщиков. | Фото: Пикабу.

Ученики вместо уборщиков. | Фото: Пикабу.

В японских школах вообще нет уборщиков. В классах и на территории школы убирают ученики. Они же моют туалеты и дежурят в столовой. Это происходит каждый день после уроков.

4. Горячая лапша


Контейнеры с кипятком для заваривания лапши. | Фото: Onedio.

Контейнеры с кипятком для заваривания лапши. | Фото: Onedio.

В Японии можно заварить лапшу, так сказать, не отходя от кассы. На выходе из большинства магазинов стоят специальные емкости с кипятком. Горячая вода предоставляется покупателям совершенно бесплатно.

5. На зарядку становись!


Ежедневная утренняя зарядка. | Фото: Wanderlust Tips.

Ежедневная утренняя зарядка. | Фото: Wanderlust Tips.

Япония - страна укоренявшихся традиций. Одна и них - утренняя гимнастика. Вот уже более 90-та лет телеканалы и радиостанции призывают людей сделать короткую разминку после пробуждения. Учебные заведения, офисы и крупные компании также начинают трудовой день с небольшой коллективной гимнастики.

6. Ничего не теряется


Потерянные вещи. | Фото: Nlo-mir.ru.

Потерянные вещи. | Фото: Nlo-mir.ru.

Потерять что-то в Японии довольно трудно. Жители страны очень честные и добросовестные люди. Скорее всего, если вы что-то оброните или забудете, вам либо сразу сообщат об этом, либо оставят вещь лежать на том же месте.

7. Сортировка мусора


Сложная система сортировки мусора. | Фото: Наблюдатель.

Сложная система сортировки мусора. | Фото: Наблюдатель.

Сортировка мусора в Японии - целая наука. Новичку может быть достаточно сложно разобраться с правилами, тем более, что в каждом городе они свои. Чтобы не ошибиться есть специальные инструкции. Если коротко, все отходы в стране делятся на сжигаемые и не сжигаемые. Вся тара сортируется в зависимости от материала. Разные типы отходов вывозят в разные дни.

8. Вареные яйца


Упаковка вареных яиц. | Фото: Congnghe.vn.

Упаковка вареных яиц. | Фото: Congnghe.vn.

Чтобы люди не тратили драгоценное время на готовку, некоторые продукты продаются уже в готовом виде. Например, в Японии можно купить упаковку вареных яиц.

9. Заказы через автомат


Автоматы в ресторанах. | Фото: Onedio.

Автоматы в ресторанах. | Фото: Onedio.

Во многих ресторанах прямо на входе стоят автоматы. Если вы точно знаете, чего хотите, можете сделать заказ не дожидаясь официанта с меню. По мнению Novate.ru, такая фишка позволяет здорово экономить время, а его в Стране восходящего солнца ценят очень высоко.

10. Банкоматы


Режим работы банкоматов. | Фото: CheapTickets.

Режим работы банкоматов. | Фото: CheapTickets.

А вот с наличностью в Японии могут возникнуть сложности. Дело в том, что банкоматы в этой особенной стране выключаются примерно в тоже время, что и отделения банков. Как и банки они не работают в выходные и праздничные дни. Поэтому, если не хотите остаться без денег, снимайте побольше и в дневное время.

11. Привычка разуваться


Хождение без обуви. | Фото: Live Japan.

Хождение без обуви. | Фото: Live Japan.

Приготовьтесь к тому, что Японии вам придется переобуваться или разуваться намного чаще, чем в любой другой стране. В таких местах, как раздевалки в спортивных клубах, небольшие клиники, дома культуры, детские сады и школы, при входе на самом видном месте помещается предупреждение: «Вход в уличной обуви строго воспрещён».
Также в Стране восходящего солнца есть такое понятие, как «туалетные тапочки» и они предназначены строго для посещения клозета. Также необходимо снимать обувь при входе в храмы или замки.

12. Точно по расписанию


Расписание поездов. | Фото: Бугага.

Расписание поездов. | Фото: Бугага.

Как мы уже писали выше, японцы очень высоко ценят свое время. Общественный транспорт в этой стране ходит по четкому расписанию. Время прибытия и отправления поездов указано с точностью до секунд. Задержки бывают лишь изредка и чаще всего связаны с погодными условиями или серьезными авариями. В таком случает все пассажиры получают письма с извинениями, которые могут быть показаны работодателю и расцениваются, как уважительная причина для опоздания.

13. Любовь к комиксам


Комиксы для детей и взрослых. | Фото: VREAK.

Комиксы для детей и взрослых. | Фото: VREAK.

Комиксы в Японии - не просто журнальчики для подростков, а настоящий элемент культуры. Их читают все и дети, и взрослые, и даже старики.

14. Мусор с собой


Отсутствие мусорных баков. | Фото: Live Japan.

Отсутствие мусорных баков. | Фото: Live Japan.

В Японии практически отсутствуют мусорные контейнеры, исключение - лишь корзины для бутылок. Поэтому людям иногда приходится ходить с пакетами, полными мусора целый день.

15. Символ Рождества


Полковник Сандерс. | Фото: Aku Stress Giler.

Полковник Сандерс. | Фото: Aku Stress Giler.

Рождество в Японии - скорее формальность, ведь подавляющее большинство жителей буддисты и синтоисты. Тем ни менее многие современные семьи любят выбраться в этот день KFC. Забавно, но самым популярным рождественским блюдом являются куриные крылышки, а негласным символом Рождества признан полковник Сандерс.

Видео-бонус:


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15 японских штучек, которые для многих туристов станут настоящим открытием

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