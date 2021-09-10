15 японских штучек, которые для многих туристов станут настоящим открытием

Причуды японцев, которые не перестают удивлять.
Для большинства европейцев Япония является загадочной страной. Традиции прошлого плотно пересекаются с новейшими технологиями, а нормы поведения зачастую сильно отличаются от привычных нам. Мы собрали 15 чисто японских штучек, которые никогда не перестанут удивлять туристов.
1. Все в очередь
Любители строится в очередь. | Фото: Live Japan.
Японцы очень организованные и любят порядок. Наверное, поэтому люди самостоятельно выстраиваются в очереди. Такие явления можно наблюдать тут повсюду: в метро, на автобусной остановке, в магазин за билетами или возле палатки с уличной едой. Кроме того, очередь в Стране восходящего солнца является неким знаком качества и чем она больше, тем больше людей заинтересуется и присоединится к толпе. Некоторые заведения специально создают ажиотаж, чтобы у входа организовалась очередь.
2. Суши по-японски
Традиционные японские суши. | Фото: objor.com.
Суши в Японии популярны, но кардинально отличаются от тех, что готовят у нас. Никаких «Зеленых драконов», кунжута, кляра и авокадо в них нет. Суши по-японски - это просто рис с тонким кусочком рыбы сверху. Более того, по информации Novate ru, в Стране восходящего солнца это блюдо не является ресторанным и продается, в палатках, как уличная яда. А вот все красивые роллы с авокадо и разными сырами - дело рук американцев.
3. Уборка в школах
Ученики вместо уборщиков. | Фото: Пикабу.
В японских школах вообще нет уборщиков. В классах и на территории школы убирают ученики. Они же моют туалеты и дежурят в столовой. Это происходит каждый день после уроков.
4. Горячая лапша
Контейнеры с кипятком для заваривания лапши. | Фото: Onedio.
В Японии можно заварить лапшу, так сказать, не отходя от кассы. На выходе из большинства магазинов стоят специальные емкости с кипятком. Горячая вода предоставляется покупателям совершенно бесплатно.
5. На зарядку становись!
Ежедневная утренняя зарядка. | Фото: Wanderlust Tips.
Япония - страна укоренявшихся традиций. Одна и них - утренняя гимнастика. Вот уже более 90-та лет телеканалы и радиостанции призывают людей сделать короткую разминку после пробуждения. Учебные заведения, офисы и крупные компании также начинают трудовой день с небольшой коллективной гимнастики.
6. Ничего не теряется
Потерянные вещи. | Фото: Nlo-mir.ru.
Потерять что-то в Японии довольно трудно. Жители страны очень честные и добросовестные люди. Скорее всего, если вы что-то оброните или забудете, вам либо сразу сообщат об этом, либо оставят вещь лежать на том же месте.
7. Сортировка мусора
Сложная система сортировки мусора. | Фото: Наблюдатель.
Сортировка мусора в Японии - целая наука. Новичку может быть достаточно сложно разобраться с правилами, тем более, что в каждом городе они свои. Чтобы не ошибиться есть специальные инструкции. Если коротко, все отходы в стране делятся на сжигаемые и не сжигаемые. Вся тара сортируется в зависимости от материала. Разные типы отходов вывозят в разные дни.
8. Вареные яйца
Упаковка вареных яиц. | Фото: Congnghe.vn.
Чтобы люди не тратили драгоценное время на готовку, некоторые продукты продаются уже в готовом виде. Например, в Японии можно купить упаковку вареных яиц.
9. Заказы через автомат
Автоматы в ресторанах. | Фото: Onedio.
Во многих ресторанах прямо на входе стоят автоматы. Если вы точно знаете, чего хотите, можете сделать заказ не дожидаясь официанта с меню. По мнению Novate.ru, такая фишка позволяет здорово экономить время, а его в Стране восходящего солнца ценят очень высоко.
10. Банкоматы
Режим работы банкоматов. | Фото: CheapTickets.
А вот с наличностью в Японии могут возникнуть сложности. Дело в том, что банкоматы в этой особенной стране выключаются примерно в тоже время, что и отделения банков. Как и банки они не работают в выходные и праздничные дни. Поэтому, если не хотите остаться без денег, снимайте побольше и в дневное время.
11. Привычка разуваться
Хождение без обуви. | Фото: Live Japan.
Приготовьтесь к тому, что Японии вам придется переобуваться или разуваться намного чаще, чем в любой другой стране. В таких местах, как раздевалки в спортивных клубах, небольшие клиники, дома культуры, детские сады и школы, при входе на самом видном месте помещается предупреждение: «Вход в уличной обуви строго воспрещён». Также в Стране восходящего солнца есть такое понятие, как «туалетные тапочки» и они предназначены строго для посещения клозета. Также необходимо снимать обувь при входе в храмы или замки.
12. Точно по расписанию
Расписание поездов. | Фото: Бугага.
Как мы уже писали выше, японцы очень высоко ценят свое время. Общественный транспорт в этой стране ходит по четкому расписанию. Время прибытия и отправления поездов указано с точностью до секунд. Задержки бывают лишь изредка и чаще всего связаны с погодными условиями или серьезными авариями. В таком случает все пассажиры получают письма с извинениями, которые могут быть показаны работодателю и расцениваются, как уважительная причина для опоздания.
13. Любовь к комиксам
Комиксы для детей и взрослых. | Фото: VREAK.
Комиксы в Японии - не просто журнальчики для подростков, а настоящий элемент культуры. Их читают все и дети, и взрослые, и даже старики.
14. Мусор с собой
Отсутствие мусорных баков. | Фото: Live Japan.
В Японии практически отсутствуют мусорные контейнеры, исключение - лишь корзины для бутылок. Поэтому людям иногда приходится ходить с пакетами, полными мусора целый день.
15. Символ Рождества
Полковник Сандерс. | Фото: Aku Stress Giler.
Рождество в Японии - скорее формальность, ведь подавляющее большинство жителей буддисты и синтоисты. Тем ни менее многие современные семьи любят выбраться в этот день KFC. Забавно, но самым популярным рождественским блюдом являются куриные крылышки, а негласным символом Рождества признан полковник Сандерс.
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