Что полезного и красивого поставить на кухонную столешницу

Обычно дизайнеры рекомендуют по максимуму освободить кухонную столешницу, ведь в первую очередь – это рабочая поверхность, и ничего не должно мешать готовке. Но кто сказал, что декор не может быть функциональным?



Идея 1: Хлебница

Идея 2: Комнатное растение

Идея 3: Этажерка с мелочами

Идея 4: Поварешки в красивом стакане

Идея 5: Поднос со специями

Идея 6: Кофейная станция

Идея 7: Букет цветов

Хлебница может быть полностью деревянной или с деревянной крышкойНо не обычная пластиковая хлебница из магазина товаров для дома, а стильная и красивая.Она должна не только выполнять свою основную функцию, но и привлекать внимание. Даже если хлеб – редкий гость на вашей кухне, это не повод отказываться от такого полезного девайса. Вы можете хранить там булочки, печенье, конфеты и прочие сладости, для которых не хватает места в шкафчике.Чаще всего хозяйки выбирают для декора кухни деревянные хлебницы – они выглядят тепло и уютно, отлично сочетаются с разными деталями интерьера. Но это не единственно возможный вариант. Черные, белые, серые модели тоже прекрасно выглядят. А если вы хотите многофункциональную хлебницу, выбирайте изделие с крышкой в виде деревянной разделочной доски.Если цветок не помещается на столешнице, уберите на полкуЧтобы добавить интерьеру свежести, поставьте на столешницу небольшое комнатное растение в стильном кашпо. Если окно находится далеко от столешницы или потолок солнечного света преграждает холодильник, выбирайте тенелюбивые цветы. Это может быть аглаонема, эпипремнум, диффенбахия. Разместите растение таким образом, чтобы оно не мешало готовке, например, в углу или на микроволновке или двухуровневой полке.Установите металлическую или деревянную этажеркуКогда на столешнице не хватает места для расположения всех нужных продуктов и девайсов, на помощь приходит этажерка.Обычно, у нее несколько полок, поэтому получится организовать удобное вертикальное хранение. На этажерку можно поставить специи, подставку с зубочистками, небольшие бутылочки с уксусом и растительным маслом, кружки, которыми вы пользуетесь каждый день. Но не увлекайтесь: если перегрузить полки, на кухне образуется визуальный шум, а значит, ощущение беспорядка не исчезнет даже после генеральной уборки. Между мелочами на этажерке должно оставаться свободное место, чтобы воздух спокойно циркулировал.Обратите внимание: Можно купить классическую этажерку, а можно использовать вместо нее подставку для десертов – получится не менее красиво и функционально. Цвет и материал девайса должен вписываться в интерьер кухни, чтобы этажерка гармонично смотрелась с другими элементами.Букет из кухонных девайсовБесконечные лопатки, шумовки, половники удобно хранить на виду, чтобы они всегда были под рукой. Часто под них выделяют целый рейлинг, но если такой возможности нет, просто купите для девайсов красивый стакан и сделайте из них «букет». Помните, что открытое хранение предъявляет особые требованию к внешнему виду. Лопатки и половники должны быть идеально чистыми, а также вписываться в дизайн кухни. Если в интерьере много черных элементов, смело можете выбирать такие же по цвету девайсы. С другими оттенками такая же ситуация. Используйте свой «букет» для поддержки ярких или контрастных деталей в комнате, тогда картинка получится гармоничной.Мельницы со специями выглядят стильноСпеции, которые всегда должны находиться под рукой на кухонной столешнице – это соль и перец. Соответственно, их нужно хранить в красивых баночках или мельницах (если вы любите свежемолотые специи). А чтобы емкости не убегали от вас в процессе готовки, поставьте их на эстетичный поднос из дерева или керамики. Также можно использовать деревянную коробку, плетеную или металлическую корзину.Такой подход не только поможет собрать специи воедино, избегая визуального шума, но и существенно упростит уборку. Чтобы протереть стол, достаточно будет убрать корзинку со всем содержимым, а затем вернуть ее на место. Не придется поднимать каждую баночку по отдельности.Уголок для чая или кофеОбожаете пить чай и кофе в течение дня? Тогда вы просто обязаны выделить часть столешницы под чайно-кофейную станцию, чтобы все необходимое было под рукой. Купите поднос, подходящий по размеру, и поставьте на него банку с сахаром, емкость с кофе, коробку с пакетиками чая. Также рядом должны стоять заварочный чайник и кофеварка. Такое расположение очень удобное – вам не придется тратить уйму времени на поиски нужных ингредиентов, ведь все будет стоять в одном месте. Что касается бытовой техники, то она не обязательно должна стоять на подносе – можете просто разместить ее рядом.Поставьте букет дальше от плитыВ отличие от предыдущих вариантов декора столешницы, букет не несет никакой функциональной нагрузки. Тем не менее, именно он наполнит кухню красотой, уютом и праздничным настроением. Не обязательно покупать дорогие цветы в магазине – отлично будет смотреться милый осенний букетик, купленный у бабушки около метро. Пользуйтесь моментом – осенью продают большое количество домашних цветов за копейки. Украсьте кухню астрами, хризантемами или герберами. Яркие цветы – это то, что нужно в холодный сезон, ведь они помогают добавить красок в серые будни