«Жигулевское»: где находится родина главного пива Советского Союза

Пиво «Жигулевское» можно с уверенностью назвать главным советским пивом. Сегодня его варят на множестве предприятий в нескольких странах. Однако, так было далеко не всегда. Откуда же взялся данный напиток и что он из себя представлял в советские годы? В чем заключалась его особенность тогда и сейчас?
История завода началась в конца XIX века. |Фото: russiainphoto.ru.
«Ахтунг!»: злоупотребление спиртными напитками вредит вашему здоровью.
Сегодня «Жигулевское» успешно варится на нескольких десятках пивоваренных заводов по всей России, а также в некоторых бывших советских республиках. Как итог, все эти напитки достаточно сильно отличаются по своему вкусу, качеству, оттенку и крепости. Родиной же «Жигулевского» является город Самара на Волге. Местные ценители пива утверждают, что вкус напитка практически не изменился за многие десятилетия, вот только отыскать то самое «Жигулевское» за пределами области становится все сложнее из-за множества центров производства.
После Революции завод национализировали. |Фото: news.myseldon.com.
Рядом с пивзаводом в Самаре есть фирменный магазин, где пиво продается на разлив. В торговое учреждение напиток подается по специальной трубе прямо с завода. Главная особенность и достоинство «Жигулевского» неизменно остается в том, что пиво является бойлерным, а не кеговым. Как итог: пьется «Жигулевское» прямо с завода легко и непринуждённо, даже в жаркую погоду.
В СССР производство развернули с еще большей силой. |Фото: birra.ru.
История «Жигулевского» началась задолго до появления Советского Союза.воды, а также близости речного транспорта. Первый пивной бренд из Самары назывался «Венское». Продавалось оно не только в Российской Империи, но и странах Европы.
Делали по всему СССР. |Фото: ptoday.ru.
Однако, в 1914 году грянула Первая мировая война. Сначала пивная промышленность серьёзнейшим образом пострадала от введения сухого закона, а потом Вакано и вовсе выслали из страны вместе с семьей по обвинению в шпионаже в пользу Австрии. Во времена НЭПа дети Альфреда хотели вернуть себе завод, однако в конечном итоге предприятие была национализировано новой властью и стало государственным. Из «Венского» в «Жигулевское» пиво из Самары превратилось только в 1934 году. Новое название выбрали в честь Жигулевских гор.
Самарская легенда. ¦Фото: crafta.ua.
При этом оригинальный рецепт самарского пива неоднократно менялся. В конечном итоге вся продукция пивоваренного завода получила строгие ГОСТы, разработанные специалистами в области пищевой промышленности. Так «Жигулевское» стало светлым пивом-лагером с крепостью не ниже 2.8% и плотностью сусла не менее 11%. При этом даже во времена СССР «Жигулевское» варилось не только в Самаре. Производили его более, чем на 700 заводах.
