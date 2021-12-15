10 способов сделать переезд на новую квартиру простым и удобным

Переезд - это весело.

1. Еда

Совсем не обязательно перевозить в новый дом содержимое холодильника..

2. Уменьшение веса

Чем меньше вес - тем легче переезд.

3. Выбор перевозчика

Отдайте предпочтение профессионалам.

4. Не нужно ничего усложнять

Профессиональные упаковщики - разумный выбор.

5. Правильная упаковка

Сохраняйте упаковочную тару.

6. «Зеленая» упаковка

Упаковка должна быть экологичной.

7. Мебель для нового дома

Чтобы старая мебель не стала головной болью...

8. Выбрасывать - не выбрасывать

Утилизируем правильно.

9. Переработка

Выбрасывать старьё на свалку тоже нужно правильно.

10. Чистота

Генеральная уборка - первое, что стоит сделать при переезде.