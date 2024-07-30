30 ретро фотографий из разных уголков мира

Самые популярные изображения от Flickr.
Умение фотографировать - настоящий талант. Фотографии, собранные в нашем обзоре, яркое тому подтверждение. Все они были сделаны в разное время и в разных уголках мира, что делает их ещё более интересными. Добро пожаловать в виртуальный ретро-тур.
1. Звёздное скопление туманность Орёл
В телескоп видно, что звёзды скопления погружены в дымку туманности, которая формирует как бы расправленные крылья орла.
2. Американский солдат
Знакомство с кенгуренком, 1942 год.
3. Стокгольм
Вид на Старый город, 1900 год.
4. Одноколесный мотоцикл
Необычное транспортное средство, 1930 год.
5. Кембридж
Интерьер королевской библиотеки, 1865 год.
6. Солдат спит в окопе
Первая мировая война.
7. Пляж Лос-Анджелеса
Купальный сезон открыт.
8. Собор Парижской Богоматери
Мужчина в окружении химер, 1865 год.
9. Любопытный опоссум
Везде лезет своим любопытным носом, 1943 год.
10. Взлет космического аппарата
Фотография с подписями космонавтов, 1959 год.
11. Студентки с мотыгами
Уборка урожая, 1943 год.
12. Альберт Эйнштейн и другие ученые
На одной из конференций, 1931 год.
13. Озеро Кратер Лейк
Известно своим глубоким синим цветом и чистотой воды.
14. Экскурсия на военный крейсер
Группу детей поднимают в корзине на борт HMAS CANBERRA, 1931 год.
15. Встреча президента и короля рок-н-рола
Ричард Никсон и Элвис Пресли в овальном кабинете Белого Дома, 1970 год.
16. Макдоннел-Дуглас F/A-18
Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 «Хорнет» на сегодняшний день является одним из самых удачных современных боевых самолетов.
17. Речная прогулка
Ребенок и собака на парусном судне, 1910 год.
18. Солдаты в окопах
Во время Первой мировой войны.
19. Стюардессы авиакомпании PSA Airlines
В униформе образца 1974 года.
20. Фонтан «Люминоза»
Был открыт в честь создания регулярного водоснабжения восточной части города Лиссабон из долины реки Тежу, 30 мая 1948 года.
21. Дедушка с внучкой
Норвежская деревня, 1910 год.
22. Необычное фото
Пожилая пара и дух молодой девушки, 1920 год.
23. Мать и ребенок
Охраняя сон малыша, 1910 год.
24. Берлин
Расцвет нацистской идеологии, 1937 год.
25. Прогулка на лодке
Женщина на веслах, 1890 год.
26. Женщина на краю потока около ледяной пещеры
Национальный парк Маунт-Рейнир, США, 1925 год.
27. Собака с трубкой во рту
Пес капитан дальнего плавания.
28. Первое 3D кино
Совершенно новые, еще более захватывающие ощущения от просмотра фильмов, 1951 год.
29. Большая тройка в Ялте
Встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, 1945 год.
30. Корабельные котята крейсера «Хокинс»
Маленькие талисманы, 1919 год.
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