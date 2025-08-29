12 уцелевших замков-башен Японии, сохранивших аутентичный вид

Японцы, живущие в вечно воюющих префектурах, издревле были готовы к вторжению, поэтому неудивительно, что по всей стране разбросано множество замков и крепостей. Многие из этих замков можно увидеть и в наши дни, но только единицы из них сохранили первозданную атмосферу даже если и подвергались нападению со стороны соседей или пострадали от огня.
1. Замок Мацумото – черный красавец на фоне «парящих» гор
Окруженный японскими Альпами, Замок Мацумото является визитной карточкой Нагано (Япония). | Фото: mykaleidoscope.ru.
Один из знаковых оригинальных замков Японии находится в префектуре Нагано, в районе Японских Альп, находящихся прямо в центре острова Хонсю. Речь идет о замке Мацумото, который относится к типу оборонительных сооружений под названием «хирадзиро». Это означает, что замок построен на равнине, а не на холмах или горах, как это было принято в Японии и в других станах мира в более ранний период истории. Фортификационное сооружение, чаще называемое «Вороньим замком» из-за его завораживающе черного глянцевого фасада, источает очарование и величие, которые чувствуются издалека. Бытует мнение, что этот цвет владелец замка Тоётоми Хидэёси выбрал не просто так, а потому, что его извечный соперник Токугава Иэясу предпочитал белый цвет.
Особенно популярным Замок Мацумото становится во время пышного цветения сакуры (Япония). | Фото: wallpaper-hit.blogspot.com.
Важно! Японские замки-крепости, построенные в основном из дерева и камня, включающие окружающий ландшафт, массивные каменные стены и глубокие имеют похожую структуру с европейскими за исключением одной детали – отсутствие ряда стен, построенных на расстоянии от замковых сооружений. Это объясняется древними традициями и особенной философией жизни – не бояться вторжения.
2. Белоснежный Замок Маругаме на острове Сикока
Белоснежный Замок Маругаме – один из хорошо сохранившихся древних замков Японии. | Фото: ja.japantravel.com.
Замок Маругаме, расположенный к западу от Такамацу в префектуре Кагава на севере острова Сикоку, был построен в 1597 году, что делает его одним из старейших оригинальных замков Японии, сохранившихся до наших дней. Возведенный на холме к югу от города Маругаме, он отличается могучими стенами, высота которых достигает 60 метров, что является рекордом для Страны восходящего солнца. Наиболее впечатляющим объектом древней крепости для современных туристов стала центральная башня, украшенная коллекцией самурайских шлемов, мечей, воинских доспехов, а также фотографиями других крепостей Японии. Не стоит сбрасывать со счетов и то, какая красота открывается с высоты замковой территории (начиная с живописной местности и заканчивая голубыми водами Внутреннего моря).
Территория Замка Маругаме порадует посетителей архитектурой, парком с сотнями вишневых деревьев, небольшим зоопарком и игровой площадкой для детей (Япония). | Фото: ja.japantravel.com.
Шестидесятиметровой высоты стены возведены по особой технологии, благодаря чему Замок Маругаме выдержал и землетрясения, и вторжения, и испытание временем (Япония). | Фото: ja.japantravel.com.
Примечательно: 60-метровой высоты стены замка Маругаме известны как оуги-но кобай, так как они напоминают форму японского складного веера. Главной особенностью мощной оборонительной стены стало расположение камней и способ кладки, предусматривающий сухой способ установки рядов (без какого-либо соединительного раствора). При этом камни имеют неправильную форму и начинают скользить во время землетрясений. Какими мощными бы ни были толчки, они не могут разрушить конструкцию опорной стены вот уже более как 400 лет. Даже сейчас технология возведения подобных стен актуальна, эти методы используются при прокладке современных скоростных автомагистралей. Аношу, мастера-каменщики, которые знают все тонкости древней технологии, бережно хранят 400-летние секреты и передают лишь своим потомкам.
3. Романтичный Замок Кочи в одноименной префектуре
Замок Кочи - единственный замок в Японии, сохранивший всю первоначальную планировку и оформление резиденции правителя. | Фото: topvoyager.com.
Сегодня в Кочи каждый может прогуляться по замковому комплексу и насладиться оживленной атмосферой цитадели (Япония). | Фото: commons.m.wikimedia.org.
Строительство Замка Кочи было завершено в 1603 году, в относительно мирную эпоху, когда масштабные архитектурные комплексы возводились на вершинах холмов и равнин, а не в горах. Оборонительные комплексы в этот период истории постепенно становились центрами управления и администрирования, а не неприступными бастионами. Это поспособствовало тому, что очень быстро вокруг замка образовалось поселение, жизнь в котором кипит и по сей день. Кстати, если раньше позволяли строиться вокруг главных резиденций только самураям, то сейчас каждый желающий может позволить себе иметь жилище вблизи символической твердыни. Стоит отметить, что Замок Кочи может похвастаться тем, что в нем единственном сохранилась аутентичная внутренняя планировка и отделка приемной правителя.
4. Пятиугольный Замок Увадзима в префектуре Эхимэ
Героический воин Тодо Такатора построил этот замок для своей семьи в 1595 году, с тех пор кардинальных реконструкций никто не проводил (Замок Увадзима, Япония). | Фото: samurai-world.com.
Замок Увадзима построен в виде небольшого пятиугольника, где имеется секретная сторона для безопасной эвакуации его обитателей (Япония). | Фото: samurai-world.com.
В префектуре Эхимэ имеется свой оригинальный замок, только он отходит от привычных стандартов и традиций. Здесь не увидите мощной неприступной опорной стены, выступающей высоким фундаментом, ни огромной территории и привычного величия. Тем не менее Замок Увадзима не лишен милого очарования, особенно если воспринимать его как часть природной композиции, в которую входит береговая линия, живописные горы и невероятные звуки чириканья, щебетания и пронизывающие крики хищных птиц. Главной архитектурной изюминкой этого древнего замка стала его форма. Несмотря на то, что прохожим он кажется квадратным, но это пятиугольник с секретной стороной, предназначенной для скрытого побега, которая стала ярким примером изворотливости уловок зодчих, спроектировавших замок.
5. Надежный Замок Мацуяма в префектуре Эхимэ
Замок Мацуяма – затерянная среди вершин и туманов неприступная цитадель (Япония). | Фото: movies.woxikon.co.nz.
Замок Мацуяма – один из самых впечатляющих горных замков, который позволяет современникам прикоснуться с истории Японии.
В префектуре Эхимэ (всего в Японии 47 префектур) имеется своя древняя достопримечательность, которая не потеряла свой первоначальный вид. Речь идет о Замке Мацуяма, который, как утверждают историки и исследователи, имеет лучшую защиту из всех аутентичных замков страны. Достаточная высота холма, что само по себе является прекрасным защитным барьером, обширные сторожевые башни и «трюковые ворота», сформированные для того, чтобы заманить в ловушку захватчиков – все это сослужило добрую службу его обитателям и современникам, которые сейчас могут наслаждаться мастерством средневековых зодчих и камнетесов, а также фантастическими видами на красивейшую долину и на Внутреннее море Сэто.
6. Самый большой Замок Химэдзи в префектуре Хёго
Самый большой замок Японии Химэдзи является национальным достоянием, он внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Фото: traveltriangle.com.
В состав замкового комплекса входит 83 сооружения, в одном из которых сохранилась 800-летняя кипарисовая балка, прикосновение к которой дарует удачу (Замок Химэдзи, Япония).
Все, кто решил отправиться в префектуру Хёго, непременно планирует посещение крупнейшего сохранившегося в первозданном виде замка Японии, внесенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бывалые туристы утверждают, что. увидев огромный комплекс, возвышающийся в конце улицы Отемаэ, у всех просто замирает сердце, как при виде самых восхитительных достопримечательностей мира. Все это касается башни-крепости Химэдзи, построенной до эпохи Эдо (1600-1868 гг.), которая является главной национальной сокровищницей и входит в основной Список культурных ценностей национального значения. Стоит отметить, что шедевр формы и функциональности так хорошо сохранился лишь по той причине, что замок никогда не был осажден или захвачен, хотя его планировка предусматривает множество оборонительных стен и башенок, входящих в состав оборонительного комплекса, насчитывающего 83 здания.
7. Замок Хиросаки в префектуре Аомори – место, где проводится крупнейший в Японии фестиваль цветения сакуры
Замок Хиросаки, расположенный на вершине холма на севере Японии, – самая впечатляющая крепость, сохранившая дух прежних лет. | Фото: traveltriangle.com.
Расположенный среди красивых окрестностей парка Хиросаки, одноименный замковый комплекс вот уже 400 лет радует глаз своим величием и красотой. Несмотря на то, что он входит в число двенадцати старейших крепостей Японии, сохранивших свой первоначальный вид, этот объект, возведенный в 1611 году, простоял лишь до крупного пожара, произошедшего в 1627 году. В последующие годы его восстановили и расширили (уложились до 1968 года), здесь появилось сразу 5 грозных башен с воротами и укрепленные рвы, защищающие обширную территорию.
Замок Хиросаки – место, где ежегодно проходит захватывающий дух фестиваль цветения сакуры (Япония).
Кстати сказать, у современников большей популярностью пользуются как раз последние, ведь сады в замковом комплексе во время цветения представляют собой фееричное зрелище, которым не могли не воспользоваться в целях привлечения туристов в данный регион. На данный момент на территории Замка Хиросаки, засажено более 2,6 тысяч вишневых деревьев, среди которых каждую весну проходит один из крупнейших в Японии фестивалей цветения сакуры. Стоит отметить, что особой гордостью одноименного города являются не только древние постройки, но и старые деревья, среди которых особо почитаются 120-летнее «Самое старое вишневое дерево Сомэй Ёсино» и плакучее вишневое дерево «Отаки Закура», а аткже в придачу несколько старых елей и гинкго.
Галерея старинных замков Японии, сохранивших свой первозданный вид
Замок Хиконэ – национальное достояние, получившее «высшее звание культурных ценностей в Японии», где сохранился оригинальный внешний вид и обстановка. | Фото: topvoyager.com.
Замок Инуяма был известен как единственный в Японии частный замок, которым завладело правительство, но это лишь поспособствовало сохранению аутентичности старинного объекта.
Замок Маруока, возведенный в 1576 году, очень пострадал от землетрясения 1948 года, но его восстановили в полном объеме и с соблюдением всех исторических, архитектурных и структурных нюансов (Япония). | Фото: ru.japantravel.com.
Замок Химэдзи, построенный в 1612 году, также входит в список старинных зданий (всего 12), сохранивших аутентичность (Япония).
Замок Сюри, построенный в 1429 году, до недавнего времени входил в список старинных крепостных сооружении Японии, но пожар 2019 года практически полностью уничтожил национальный шедевр.
