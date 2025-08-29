12 уцелевших замков-башен Японии, сохранивших аутентичный вид

1. Замок Мацумото – черный красавец на фоне «парящих» гор

Окруженный японскими Альпами, Замок Мацумото является визитной карточкой Нагано (Япония). | Фото: mykaleidoscope.ru.

Особенно популярным Замок Мацумото становится во время пышного цветения сакуры (Япония). | Фото: wallpaper-hit.blogspot.com.

2. Белоснежный Замок Маругаме на острове Сикока

Белоснежный Замок Маругаме – один из хорошо сохранившихся древних замков Японии. | Фото: ja.japantravel.com.

Территория Замка Маругаме порадует посетителей архитектурой, парком с сотнями вишневых деревьев, небольшим зоопарком и игровой площадкой для детей (Япония). | Фото: ja.japantravel.com.

Шестидесятиметровой высоты стены возведены по особой технологии, благодаря чему Замок Маругаме выдержал и землетрясения, и вторжения, и испытание временем (Япония). | Фото: ja.japantravel.com.

3. Романтичный Замок Кочи в одноименной префектуре

Замок Кочи - единственный замок в Японии, сохранивший всю первоначальную планировку и оформление резиденции правителя. | Фото: topvoyager.com.

Сегодня в Кочи каждый может прогуляться по замковому комплексу и насладиться оживленной атмосферой цитадели (Япония). | Фото: commons.m.wikimedia.org.

4. Пятиугольный Замок Увадзима в префектуре Эхимэ

Героический воин Тодо Такатора построил этот замок для своей семьи в 1595 году, с тех пор кардинальных реконструкций никто не проводил (Замок Увадзима, Япония). | Фото: samurai-world.com.

Замок Увадзима построен в виде небольшого пятиугольника, где имеется секретная сторона для безопасной эвакуации его обитателей (Япония). | Фото: samurai-world.com.

5. Надежный Замок Мацуяма в префектуре Эхимэ

Замок Мацуяма – затерянная среди вершин и туманов неприступная цитадель (Япония). | Фото: movies.woxikon.co.nz.

Замок Мацуяма – один из самых впечатляющих горных замков, который позволяет современникам прикоснуться с истории Японии.

6. Самый большой Замок Химэдзи в префектуре Хёго

Самый большой замок Японии Химэдзи является национальным достоянием, он внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Фото: traveltriangle.com.

В состав замкового комплекса входит 83 сооружения, в одном из которых сохранилась 800-летняя кипарисовая балка, прикосновение к которой дарует удачу (Замок Химэдзи, Япония).

7. Замок Хиросаки в префектуре Аомори – место, где проводится крупнейший в Японии фестиваль цветения сакуры

Замок Хиросаки, расположенный на вершине холма на севере Японии, – самая впечатляющая крепость, сохранившая дух прежних лет. | Фото: traveltriangle.com.

Замок Хиросаки – место, где ежегодно проходит захватывающий дух фестиваль цветения сакуры (Япония).

Галерея старинных замков Японии, сохранивших свой первозданный вид

Замок Хиконэ – национальное достояние, получившее «высшее звание культурных ценностей в Японии», где сохранился оригинальный внешний вид и обстановка. | Фото: topvoyager.com.

Замок Инуяма был известен как единственный в Японии частный замок, которым завладело правительство, но это лишь поспособствовало сохранению аутентичности старинного объекта.

Замок Маруока, возведенный в 1576 году, очень пострадал от землетрясения 1948 года, но его восстановили в полном объеме и с соблюдением всех исторических, архитектурных и структурных нюансов (Япония). | Фото: ru.japantravel.com.

Замок Химэдзи, построенный в 1612 году, также входит в список старинных зданий (всего 12), сохранивших аутентичность (Япония).

Замок Сюри, построенный в 1429 году, до недавнего времени входил в список старинных крепостных сооружении Японии, но пожар 2019 года практически полностью уничтожил национальный шедевр .