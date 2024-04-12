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Люди, которые сделали ремонт, но не учли одну важную деталь

Сделать дома ремонт своими руками совсем не сложно. По крайней мере такую мысль нам транслируют многочисленные телепередачи про переделку квартир.
Однако только те, кто действительно отважился на этот шаг, знают, что в реальности все обстоит иначе и иногда даже незначительная, казалось бы, мелочь может поставить крест на вашем идеальном ремонте.
Мы нашли на просторах сети 17 шедевров ремонта, авторы которых переделали свой дом и только потом поняли, что они натворили.

1. Встроенная, но не так, техника




2. Эвакуационный выход с препятствием




3. Крайне спорное решение для ванной комнаты




4. Когда расположил сигнализацию рядом с выключателем света и только потом осознал свою ошибку




5. Раковина, которая вызывает ассоциации




6. Самая потайная из всех потайных комнат, которую вы когда-либо видели




7. Когда очень сильно захотелось идти в ногу со временем




8. Чем дольше смотришь на этот душ, тем больше кажется, что с ним все не так




9. Гарри Поттер и тайная комната: наши дни




10. «Какой вид открывается моей девушке с кровати в нашем номере в отеле»




11. Сушилку над радиатором все же лучше не устанавливать




12. Как в плохой компьютерной игре




13. «Эту школу открыли буквально месяц назад»




14. Классика жанра




15. Нет, это не зеркало, это дверной проем




16. Короб для холодильника в центре кухни? Почему бы и нет




17. Раковина, к которой не подступиться




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