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Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

После многочисленных историй о жестоком обращении людей с животными, так приятно встретить в интернете рассказы о спасении птиц и зверей. В этом обзоре – 18 душевных и трогательных случаев, когда люди рисковали собственной жизнью ради спасения братьев меньших. Мальчишка, ныряющий в бурную реку за тонущим олененком, пожарные, выносящие из пожара утят, – каждая история трогает за душу и возвращает веру в искреннюю доброту человека.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Когда в 2010 году в Чили произошло землетрясение, спасатели работали круглосуточно, чтобы освободить из-под завалов и людей, и животных.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Пожарные вытащили из пожара бельчонка, задохнувшегося от дыма, и помогли ему прийти в сознание с помощью кислородной маски.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Мужчина на пляже заметил маленького дельфина, который по ошибке выбросился на сушу и не мог понять, в какую сторону следует передвигаться. Человек отнес на руках животное на глубину, где отпустил его.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Мальчик бесстрашно прыгнул в бурную реку в Ноахали, Бангладеш, чтобы спасти тонущего олененка. Парнишке удалось вытащить малыша на сушу, где тот присоединился к своей семье.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Пожарные вытащили собаку в полубессознательном состоянии из пожара.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Доставив собаку в безопасное место, пожарным пришлось сделать ей искусственное дыхание, чтобы вернуть животное к жизни.



Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Маленькую собачку сдуло сильным порывом ветра в море в Мельбурне, Австралия. Прохожий, не раздумывая, прыгнул вслед, чтобы спасти животное.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Прохожим оказался 20-летний турист из Германии. На берегу его встречали уже как героя.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Отдыхающие на пляже Карибских островов сделали своеобразный коридор, чтобы не дать только что вылупившимся черепашкам потеряться на пляже и помочь быстрее добраться до воды.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Подросток нырнул за щенком в воду, чтобы спасти обессилевшее животное. Позже мальчик забрал собаку к себе домой и назвал ее Счастливчиком.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Двое пожарных держат третьего за ноги, который вытаскивает лису, упавшую в трубу.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

После землетрясения в китайской провинции Сычуань спасатели вытаскивают из-под завалов немецкую овчарку.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Один из жителей Польши спасает из воды олененка, испугавшегося внезапного наводнения.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Осел подскользнулся и упал в колодец. Спасатели прибыли с специальной техникой, чтобы освободить животное.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Сержант Фрэнк Прейтор кормит двухнедельного котенка во время своей службы на войне в Корее.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Пожарный усадил утят в мусорную корзину, чтобы вынести их всех разом из горящего здания.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Спасательная команда из Кливленда в Огайо пытается привести в чувство крошечного щенка с помощью кислородной маски.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Когда мужчина нашел эту собаку, она была так истощена, что на ней почти не осталось мышц. Сегодня собака выглядит и чувствует себя отлично благодаря любви и заботе нового хозяина.

Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

Собака самостоятельно вынесла своих щенков из горящего здания и принесла их в самое безопасное место – к пожарной машине, поближе к людям.

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