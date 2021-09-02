Трогательные случаи спасения братьев наших меньших

После многочисленных историй о жестоком обращении людей с животными, так приятно встретить в интернете рассказы о спасении птиц и зверей. В этом обзоре – 18 душевных и трогательных случаев, когда люди рисковали собственной жизнью ради спасения братьев меньших. Мальчишка, ныряющий в бурную реку за тонущим олененком, пожарные, выносящие из пожара утят, – каждая история трогает за душу и возвращает веру в искреннюю доброту человека.











Когда в 2010 году в Чили произошло землетрясение, спасатели работали круглосуточно, чтобы освободить из-под завалов и людей, и животных.







Пожарные вытащили из пожара бельчонка, задохнувшегося от дыма, и помогли ему прийти в сознание с помощью кислородной маски.







Мужчина на пляже заметил маленького дельфина, который по ошибке выбросился на сушу и не мог понять, в какую сторону следует передвигаться. Человек отнес на руках животное на глубину, где отпустил его.







Мальчик бесстрашно прыгнул в бурную реку в Ноахали, Бангладеш, чтобы спасти тонущего олененка. Парнишке удалось вытащить малыша на сушу, где тот присоединился к своей семье.







Пожарные вытащили собаку в полубессознательном состоянии из пожара.







Доставив собаку в безопасное место, пожарным пришлось сделать ей искусственное дыхание, чтобы вернуть животное к жизни.

Маленькую собачку сдуло сильным порывом ветра в море в Мельбурне, Австралия. Прохожий, не раздумывая, прыгнул вслед, чтобы спасти животное.Прохожим оказался 20-летний турист из Германии. На берегу его встречали уже как героя.Отдыхающие на пляже Карибских островов сделали своеобразный коридор, чтобы не дать только что вылупившимся черепашкам потеряться на пляже и помочь быстрее добраться до воды.Подросток нырнул за щенком в воду, чтобы спасти обессилевшее животное. Позже мальчик забрал собаку к себе домой и назвал ее Счастливчиком . Двое пожарных держат третьего за ноги, который вытаскивает лису, упавшую в трубу.После землетрясения в китайской провинции Сычуань спасатели вытаскивают из-под завалов немецкую овчарку.Один из жителей Польши спасает из воды олененка, испугавшегося внезапного наводнения.Осел подскользнулся и упал в колодец. Спасатели прибыли с специальной техникой, чтобы освободить животное.Сержант Фрэнк Прейтор кормит двухнедельного котенка во время своей службы на войне в Корее . Пожарный усадил утят в мусорную корзину, чтобы вынести их всех разом из горящего здания.Спасательная команда из Кливленда в Огайо пытается привести в чувство крошечного щенка с помощью кислородной маски.Когда мужчина нашел эту собаку, она была так истощена, что на ней почти не осталось мышц. Сегодня собака выглядит и чувствует себя отлично благодаря любви и заботе нового хозяина.Собака самостоятельно вынесла своих щенков из горящего здания и принесла их в самое безопасное место – к пожарной машине, поближе к людям.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)