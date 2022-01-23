9 обновлений программ и приложений всех времен, которые устанавливать точно не стоит

Обновление приложений и ПО является необходимым «злом».
Хотя обновления приложений и программного обеспечения являются необходимым «злом», без подобных обновлений пользователи не только станут более подвержены угрозе хакеров и киберпреступников, а также рискуют «заполучить» на компьютер опасное вредоносное ПО.
Тем не менее, некоторые обновления люди воспринимают «в штыки» и считают их ненужными, после чего они быстро становятся ненавистными во всем мире.
1. Snapchat
Приложение Snapchat.
Начнем список с обновления приложения Snapchat. То, что дизайн Snapchat будет полностью пересмотрен, разожгло ярость среди огромного количества лояльных пользователей, полюбившим забавные и спонтанные фотоэффекты, которые могут быть созданы с помощью приложения.
В обновленной версии истории Snapchat теперь также будут появляться рядом с фотографиями друзей (примерно так же, как в новостном канале Facebook), если провести пальцем влево. В режиме «Прокрутка» можно попасть на страницу «Discover», где появятся полностраничные объявления.
2. Microsoft Windows Millenium Edition
Приложение Microsoft Windows Millenium Edition.
Никого не удивит, что Microsoft заслужила честь большинства упоминаний в данном списке. Это была одна из первых попыток неудачного обновления программного обеспечения, предлагаемого компанией, чтобы удержаться на плаву и продолжать оставаться конкурентоспособной. Речь идет о Windows ME, выпущенной в сентябре 2000 года.
Хотя на тот момент это вовсе не плохая операционная система, обновление получилось с массой ошибок, не имело поддержки режима DOS, плохо работало с Internet Explorer (IE) и, что хуже всего, простое перемещение мыши могло вызвать сбой.
3. Конец бесплатных Google Apps
Конец бесплатных приложений Google Apps.
Компания Google явно не приобрела много почитателей в 2012 году, когда объявила о своих планах больше не предлагать свою услугу Google Apps для бизнеса. В течение 6 лет с момента своего создания в 2006 году услуга «все-в-одном» выросла до впечатляющего набора приложений: электронной почты, календаря, приложений для обработки текстов и т. д. и все бесплатно. В течение нескольких недель, предшествовавших этому решению 6 декабря, были замечены миллионы новых подписчиков, но потом их приток резко сократился.
4. Microsoft Windows Vista
ПО Microsoft Windows Vista.
Выпуск операционной системы Vista в 2007 году выглядел для Windows как «Титаник», стремительно идущий ко дну. По иронии судьбы, этот явный провал просуществовал намного дольше, чем некоторые другие неудачи Microsoft. Большинство проблем Microsoft Windows Vista заключались в том, что эта ОС была менее стабильной и менее «дружелюбной к пользователю» по сравнению с Windows XP. Также, что еще более важно, она появилась в то время, когда Apple начала свой взлет на рынке.
5. Microsoft Windows 8
ПО Microsoft Windows 8.
И снова Microsoft. Не случайно. Многие называют это обновление большей ошибкой, чем Windows ME. Основной причиной были гораздо более высокие запросы на момент выпуска ОС в 2013 году. В то время не было никаких оснований продавать обновление для настольных компьютеров, но оно появилось на рынке. Windows 8, казалось, сочетало в себе массу недостатков. Критичным же стал тот факт, что Windows Vista превосходит Windows 8 практически в каждой категории. Катастрофа была неизбежна.
6. Apple Maps
Приложение Apple Maps.
Версия Apple iOS 6 Maps появилась в 2012 году с заявлениями о том, что она затмит Google Maps. Результатом, как известно, стало огромное количество потерянных пользователей и приложение, которое переименовало даже самые распространенные географические объекты, присваивая им новые смешные названия.
7. Apple Final Cut ProX
Приложение Apple Final Cut ProX.
Продолжая тему, ее обновление Final Cut, приложения для редактирования видео, является еще одним напоминанием о том, что даже Apple не застрахована от сбоя обновления. Похоже, что с момента появления последней версии этого программного обеспечения в прошлом году появилось множество проблем: сбои в системе и трудности с импортом и экспортом видеоклипов.
8. eBay для iPad
Приложение eBay для iPad.
Покупатели eBay прежде всего ценят удобство, поэтому предоставление им простого в использовании приложения очень важно. Основные жалобы, поступающие при использовании этой новой версии приложения, касаются проблем с сохранением функции поиска (которая является отличительной чертой возможностей онлайн-покупок в наше время) и менее удобным интерфейсом.
9. Sony BMG Rootkit
ПО Sony BMG Rootkit.
Компания Sony в попытке искоренить музыкальное пиратство (это было в 2004 году) начала устанавливать программное обеспечение MediaMax CD-3 и Extended Copy (XCP) на своих компакт-дисках, продаваемые в то время, чтобы предотвратить создание копий дисков. В итоге все пошло наперекосяк, поскольку программное обеспечение привело к появлению на компьютерах под управлением Windows множества вредоносных программ.
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