Документальные фотографии из прошлого, в происходящее на которых сегодня сложно поверить

Цирковой бегемот.

1. Студенты Принстонского университета

Студенты Принстонского университета после игры в снежки, 1893 год.

2. Времена «Сухого закона»

Алкоголь выливают из окон после рейда на ликеро-водочном заводе. Детройт, 1929 год.

3. Шимпанзе-космонавт

Шимпанзе-космонавт читает газету, 1961 год.

4. Перевод заключённых

Последние заключенные покидают знаменитую тюрьму Алькатрас, 1963 год.

5. Сын английского писателя Алана Милна

Винни-Пух и Кристофер Робин, 1927 год.

6. Рождественский ужин

Период Великой депрессии.

7. Празднование Рождества

Солдаты и офицеры военизированного формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии отмечают Рождество, 1941 год.

8. Дорогой подарок

Австрийский мальчик получил долгожданный подарок.

9. Отчаявшаяся мать

Люсиль Чалифукс, выставившая на продажу четверых своих детей, прячет лицо от стыда.

10. Ядерный взрыв с расстояния 75 миль

Грибовидное облако после ядерного взрыва на испытательном полигоне в Лас-Вегасе, 1953 год.

11. Прорыв в механике протезирования

Протезы ног. Великобритания, Лондон, 1890 год.

12. Спасатель на воде

Спасатель на побережье, 1920-е годы.

13. Расовая дискриминация

Владелец гостиницы выливает кислоту в бассейн, в котором купаются афроамериканцы, 1964 год.

14. Торговый автомат Suntan

Автомат для распыления крема для загара.

15. Разрушения после авиаудара

Книжный магазин в Лондоне , который был разрушен во время авиаудара, 1940 год.