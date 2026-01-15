Малоизвестные факты о доисторической Европе

Слово «доисторический» обычно применяется к самому раннему периоду развития человека, вплоть до начала каким-либо образом зафиксированных событий. Но поскольку люди во всем мире развивались по-разному, предыстория начинается и заканчивается в разных регионах в разное время. Европа отнюдь не является исключением из этого правила., что человечество не развивалось до изобретения письменности, или что люди жили только как охотники-собиратели в течение всего этого времени. Сегодня речь пойдет о том, какие события происходили в доисторической Европе.
1. Ранние люди в Европе
Как известно большинству людей, человечество впервые эволюционировало на африканском континенте, и возраст самых древних найденных здесь каменных орудий труда составляет около 2,5 миллионов лет. Затем, примерно 200 000 лет назад, появились первые Homo Sapiens, а через 140 000 лет они начали мигрировать с континента. Самое раннее свидетельство о появлении современных людей в Европе было обнаружено в «Пещере с костями» (Pestera cu Oase) на территории в современной юго-западной Румынии, где нашли несколько человеческих черепов возрастом 37 800 лет. Данные останки подтверждают то, что эти ранние люди скрещивались с неандертальцами, которые уже жили на континенте. Тем не менее, похоже, что эти люди почти не оставили отличительного генетического следа в современных европейцах, поскольку у них не больше ДНК неандертальцев, чем у любых других людей, которые позже пришли на континент. Первоначально считалось, что изначально современный человек пришел в Европу через Ближний Восток и территорию современной Турции.
2. Неандертальцы и их привычки
Неандертальцы были видом (или подвидом) человека, который жил на большей части Европы и Западной Азии и вымерли 40 000 - 28 000 лет назад. Не случайно их исчезновение соответствует прибытию современного человека в регион, а также началу очень холодного периода в Северном полушарии. Считается, что последние неандертальцы вымерли на юге Испании, куда их медленно вытеснило похолодание. Даже если эти два вида произошли 600 000 - 400 000 лет назад от общего предка, Homo heidelbergensis (за исключением людей из стран Африки к югу от Сахары), все другие современные люди являются результатом смешения между Homo sapiens и Homo sapiens neanderthalensis Археологические данные указывают на то, что, помимо умения изготавливать каменные орудия, неандертальцы также хоронили своих мертвецов, практиковали поклонение пещерному медведю и строили самые ранние из когда-либо обнаруженных сооружений (возрастом около 175 000 лет). Более поздние открытия указывают на то, что неандертальцы, возможно, также практиковали каннибализм, особенно в периоды голода. В настоящее время в Бельгии (пещеры Гойе) и Испании (пещера Эль Сидрон) были обнаружены останки неандертальцев, на которых видны признаки того, что с них сдирали кожу, после чего их тела расчленяли и извлекали костный мозг. Кроме того, их кости были затем превращены во всевозможные орудия труда.
3. Доггерленд
Доггерленд, или «Британская Атлантида», как ее некоторые любят называть, - это местность между современными Англией и Данией, которая ныне затоплена Северным морем. Когда ледяные шапки растаяли в конце последнего Великого ледникового периода около 6300 г. до н.э., в океаны попали огромные объемы воды, что подняло уровень моря на 120 сантиметров по всему земному шару. Возможно, именно благодаря этому во всем мире появились многие мифы о Великом Потопе. В течение этого времени Британские острова были частью материковой части Европы, а люди и неандертальцы бродили там, где сейчас простираются воды Северного моря. Ла-Манш также был сушей, и считается, что это была речная долина, где Темза, Рейн и Сена объединялись, образуя огромную речную систему, где-то между нынешним полуостровом Корнуолл в Англии и Бретанью во Франции. Помимо многочисленных окаменелостей мамонтов, которые иногда вылавливали рыбаки в Северном море, иногда также встречались каменные орудия и зазубренные рога, которые, возможно, использовались в качестве гарпуна. Возраст этих находок датируется примерно 10 000 - 12 000 г.г. до н.э., когда Доггерланд был тундрой. Однажды примерно в 15 километрах от голландского побережья был найден фрагмент черепа неандертальца возрастом 40 000 лет, а у британского побережья - остатки человеческого поселения. Когда климат начал становиться теплее, уровень моря неуклонно повышался примерно на 1-2 метра в столетие, и вода постепенно покрывала пологие холмы, болотистые лагуны и лесистые низменности. Медленно, но верно люди, живущие там, оказывались в ловушке и в итоге море загнало их на Доггер-банку, самую высокую точку в этом районе, которая превратилась в остров примерно за 6 000 лет до н.э., после чего ее также полностью затопило.
4. Оползень Стурегга
То, что можно описать только как апокалиптическое событие библейских масштабов, было одним из самых больших оползней в истории, и произошел он относительно недавно. Примерно 8 400 — 7 800 лет назад в 100 километрах от норвежского побережья огромный кусок земли откололся от континентального шельфа Европы и сполз на 1 600 километров в бездонную пучину Норвежского моря. 3 500 кубических километров осадков покрыли примерно 95 000 квадратных километров дна. Для сравнения, этим объемом почвы можно было бы засыпать всю Исландию слоем толщиной 34 метра. Скорее всего, оползень был вызван землетрясением, которое, в свою очередь, привело к быстрому высвобождению огромного количества гидрата метана, пойманного в ловушку на дне океана. Это дестабилизировало большой кусок суши, которая оторвалась и рухнула в глубины моря. Последовавшее цунами вызвало полный хаос на всех окружающих территориях. Осадочные отложения от этого цунами были обнаружены в 80 километрах от берега в некоторых местах и на 6 метров выше нынешнего уровня прилива. Учитывая, что уровень моря тогда был на 14 метров ниже, чем сегодня, в некоторых местах волны превышали 24 метра в высоту (на секундочку, это высота девятиэтажки). Это событие серьезно затронуло нынешние Шотландию, Англию, Норвегию, Исландию, Фарерские, Оркнейские и Шетландские острова, Гренландию, Ирландию и Нидерланды. Больше всего пострадало то, что на тот момент оставалось от Доггерленда, который был сметен цунами, вызванным оползнем Стурегга. Все живое на Доггер-банке было просто смыто в море. Сегодня компании, занимающиеся разведкой нефти и газа, проявляют особую осторожность в регионе, стараясь не вызвать еще одно подобное ужасающее событие, поскольку это был далеко не одиночный пример - 50 000 - 6 000 лет здесь происходило много более мелких оползней.
5. Первые европейцы в Северной Америке
Сегодня многие уже знают, что первыми европейцами в Америке были не испанцы, возглавляемые Христофором Колумбом в конце XV века, а викинги, возглавляемые Лейфом Эрикссоном, четырьмя столетиями ранее. Однако более новые данные указывают на то, что даже норвежцы не были первыми европейцами в Новом Свете. Скорее это были люди каменного века, жившие в современной Франции и северной Испании, и известные как Солютрейская культура. Считается, что они достигли Северной Америки примерно 26 000 лет назад, во время ледникового периода, когда арктический лед соединял два континента. Скорее всего, они передвигались на лодках вблизи кромки льда и охотились на тюленей и птиц, как современные инуиты. Первое доказательство этой теории появилось в 1970 году, когда траулер вместе с уловом морских гребешков поднял с дна 20-сантиметровый каменный клинок и клык мастодонта возрастом 22 700 лет в 100 километрах от Вирджинии. Особенно интересной в этом клинке была техника изготовления, поразительно похожая на стиль, используемый солютрейскими племенами в Европе. С тех пор другие артефакты были обнаружены в шести других местах возле восточного побережья США. Редкость этих находок объясняется тем фактом, что уровень моря в то время был намного ниже, и люди каменного века жили в основном на побережьях, в результате чего сегодня осталось крайне мало археологических находок на поверхности. Несмотря на то, что гипотеза солютрейцев еще не полностью доказана и в ней есть много пробелов, она также подтверждается 8 000-летним скелетом, найденным во Флориде, генетические маркеры которого есть только у европейцев, а не у азиатов. Кроме того, у некоторых индейских племен есть языки, которые не имеют никакого отношения к индейским народностям азиатского происхождения.
6. История голубых глаз и светлой кожи
Ученые пришли к выводу, что голубые глаза впервые появились где-то к северу от Черного моря около 10 000 лет назад. До этого у всех людей были карие глаза. Самые старые останки человека с голубыми глазами датируются 7 000 – 8 000 годами и были найдены в современной северо-западной Испании в пещерной системе недалеко от города Леон. Но хотя у этого 30-35-летнего мужчины были голубые глаза, как показал анализ ДНК, у него определенно была темная кожа, как у людей, живущих сегодня в странах Африки к югу от Сахары. Его ДНК сравнили с другими захоронениями охотников-собирателей в Швеции, Финляндии и Сибири, а также с 35 современными европейцами. Результаты показали, что это был представитель культуры каменного века, которая распространились из Испании в Сибирь, и которая также славится статуэтками «Венер». Отчасти она является предками многих европейцев. Дальнейшие исследования, проведенные на 800 голубоглазых людях со всего мира, от Турции до Дании и Иордании, показывают, что эту черту можно последить вплоть до единого предка, в отличие от людей с карими глазами. Но причина, по которой у 40% людей в Европе стали голубые глаза за 10 000 лет, до сих пор остается загадкой. Подобно цвету глаз, цвет кожи также изменился на европейском континенте, но это случилось позже. Наряду с сельским хозяйством, гены, ответственные за более светлый цвет кожи, пришли с Ближнего Востока, и только около 5 800 лет назад европейцы начали напоминать современных людей, живущих там. Обе эти новые черты были преимуществом для жизни в более высоких широтах, где солнечного света меньше, по сравнению с тропиками. В то время как темная кожа и карие глаза защищают человека от ультрафиолетового излучения благодаря более высокому уровню меланина, они становятся недостатком, когда солнечного света не так много.
7. Кукутень-трипольская культура и колесо
В период, когда Европа состояла из племен охотников-собирателей и использовала каменные орудия для охоты и выживания, цивилизация, расположенная в нынешней Румынии, Молдавии и Украине, процветала уже около 3 000 лет. Где-то между 5 500 и 2 750 годами до н.э. Трипольская цивилизация (или культура Кукутень) построила одни из самых больших поселений в мире, в некоторых из которых проживали более 15 000 человек, и насчитывалось около 2 700 сооружений. Занимая площадь около 360 000 квадратных километров, они жили в своеобразной конфедерации поселений, расположенных на расстоянии 3-6 километров друг от друга и, скорее всего, имели матриархальное общество. Совсем недавно румынские археологи обнаружили огромный 7 000-летний храмовый комплекс площадью около 1 500 квадратных метров и часть поселения площадью 25 гектаров. Доисторическое общество в значительной степени полагалось на сельское хозяйство, животноводство, но также практиковало регулярную охоту. Археологические данные указывают на то, что эти люди были высококвалифицированными мастерами гончарного дела, ювелирного дела и шитья. К примеру, свастика и символы инь-янь появились на их изделиях за 1 000 лет до индийской и китайской культур, соответственно. Именно эта культура обеспечила около 70% европейской неолитической керамики. Более того, многие из их сооружений были двухэтажными, и, похоже, у них была привычка или традиция сжигать целые поселения каждые 60–80 лет только для того, чтобы перестраивать их на одном и том же месте, в своеобразном цикле смерти и возрождения. Возможно, эта культура изобрела колесо. Несмотря на то, что возраст самого старого колеса, найденного когда-либо (его обнаружили в Словении), составляет 5 150 лет, в Украине была обнаружена глиняная игрушка, напоминающая быка на колесах, которая на несколько веков старше. Хотя это не окончательное доказательство, велики шансы, что Кукутень-трипольска цивилизация была изобретателем колеса. Основной теорией ее исчезновения в настоящее время считается изменение климата, катастрофическое для аграрной цивилизации.
8. Культура Турдаш-Винча и древнейшая письменность в мире
И культура Турдаш-Винча и трипольская культура, описанная выше, а также несколько других, известных под общим названием цивилизации Дунайской долины, были тесно связаны с плодородными берегами могучей реки Дунай. В то время как цивилизация Кукутень располагалась ближе к северу, культура Винча распространилась на территории нынешней Сербии и части Румынии, Болгарии, Боснии, Черногории, Македонии и Греции между 5 700 и 3 500 г.г. до н.э. Их форма правления до сих пор неизвестна, и вполне возможно, что они не были политически объединены. Несмотря на это, во всем регионе наблюдалась высокая степень культурного единообразия, чему способствовал обмен, производимый на больших расстояниях. Подобно Кукутень-трипольской культуре, Турдаш-Винча была очень продвинутой для своего времени. Она первой в мире создала медные инструменты, начала прясть ткани и создала мебель. Наследие этой культуры до сих пор обсуждается, причем некоторые считают, что она имеет анатолийское происхождение, в то время как другие выдвигают идею ее локального развития из предшествующей Старчево-Кришской культуры. Как бы то ни было, Турдаш-Винча могли похвастаться впечатляющим керамическим искусством, предметы которого находят на всей их территории. Вполне возможно, что именно эта культура является изобретателем первого письменного языка. Три маленькие таблички этой культуры, датируемые примерно 5 500 годом до нашей эры, были обнаружены в 1961 году в Трансильвании, Румыния. Специалисты по Месопотамии отвергают даже идею о том, что эти таблички и даже символы, выгравированные на них, являются любой формой письменного языка, и настаивают на том, что они являются просто украшением. Многие другие ученые и лингвисты не разделяют их мнение и считают, что первое в мире письмо возникло здесь, на Балканах, почти за 2 000 лет до клинописного письма в Шумере. Сегодня известно более 700 символов дунайской письменности, что примерно равно количеству иероглифов, используемых древними египтянами. Если принять эту теорию, то можно с уверенностью сказать, что колыбелью цивилизации стоит считать не Месопотамию, а Балканы.
9. Человек из Варны и самая богатая доисторическая могила
Во время раскопок в 1970-х годах, недалеко от портового города Варна на востоке Болгарии, археологи наткнулись на обширный некрополь, датируемый V тысячелетием до нашей эры. Но когда они добрались до могилы N 43, то поняли, что только что обнаружили самый большой в мире клад золота, относящийся к тому периоду. Сокровище состояло из примерно 3000 золотых артефактов весом в общей сложности 6 килограммов. Здесь было найдено больше золотых артефактов, чем в остальном мире до этого времени. В некрополе также обнаружились самые древние из известных свидетельств погребения мужчины элитного сословия тех времен, когда в Европе стало проявляться доминирование мужчин. До этого самые лучшие захоронения были у женщин и детей. Варненская цивилизация приобрела значимость между 4 600 и 4 200 г.г. до н.э., когда она начала обрабатывать золото, став первой цивилизацией, сделавшей это. Расположенная на берегу Черного моря культура (а особенно ее элита), обладающая некоторыми чрезвычайно ценными материалами для торговли, такими как золото, медь и соль, смогла быстро накопить богатство. Археологические данные свидетельствуют о том, что это общество имело сложную структуру, и оно сформировало основу для первого монархического общества с его неравномерно распределяемыми богатствами. Гибель цивилизации случилась по довольно обыденным причинам. Ее богатство и изобилие привлекло внимание и спровоцировало вторжение конных воинов из степей. Это, в сочетании с климатическими изменениями, происходящими в то время, привело к исчезновению культуры.
10. Приручение собаки
Ученые и археологи могут подтвердить, что одомашнивание собаки происходило в разных местах мира одновременно (причем, приручали разные виды волков, в зависимости от региона). Хотя люди и ранее одомашнивали животных для улучшения своей жизни, это ни разу не происходило так быстро, как с собакой. Это имеет смысл, учитывая, что одомашнивание животных происходило только при малоподвижном образе жизни, в то время как собаки помогали людям при охоте во время кочевого образа жизни. Но что действительно удивительно, так это то, как рано человек смог одомашнить свирепого волка. Предыдущие оценки, основанные на самых старых окаменелостях собак, датировались приблизительно 14 000 годами. Но совсем недавно окаменелости собак были обнаружены как в Бельгии, так и в Центральной России, и их возраст составлял 33 000 и 36 000 лет, соответственно. Это открытие поразило археологов, поскольку собаку одомашнили на 20 000 лет раньше, чем считалось ранее.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии