Малоизвестные факты о доисторической Европе

Слово «доисторический» обычно применяется к самому раннему периоду развития человека, вплоть до начала каким-либо образом зафиксированных событий. Но поскольку люди во всем мире развивались по-разному, предыстория начинается и заканчивается в разных регионах в разное время. Европа отнюдь не является исключением из этого правила.

1. Ранние люди в Европе

2. Неандертальцы и их привычки

3. Доггерленд

4. Оползень Стурегга

5. Первые европейцы в Северной Америке

6. История голубых глаз и светлой кожи

7. Кукутень-трипольская культура и колесо

8. Культура Турдаш-Винча и древнейшая письменность в мире

9. Человек из Варны и самая богатая доисторическая могила

10. Приручение собаки