Ловец снов своими руками: советы, инструкция, новые фото идеи

Современные люди сейчас поклоняются науке. Исчезла в небытие та истинная вера в Бога и в силу матушки Природы. Традиционные и даже священные символы стали обычными сувенирами. Но всё же есть огромное желание вернуть давние традиции и обычаи в современность.

Давайте познакомимся с древним предметом быта Североамериканских индейцев – так называемым ловцом снов. Раньше он являлся настоящим народным талисманом, а сейчас просто лежит на сувенирных лавках или украшает современные дома и квартиры. И мало кто задумывается, а что же это за талисман и как он работает?

Ночной сон всегда являлся самым главным условием удачливого дня. Для борьбы с бессонницей и кошмарами давние индейские племена изобрели вот такую ловушку.

Ловец снов - что это такое

Как уже было сказано ранее, ловушка для сновидений - это древняя индийская реликвия. Настоящее такое изделие состоит из ивового прута, который согнут по кругу и обмотан ниткой из натурального крепкого материала. Внутри круга находится паутина из этой же нитки. Украшали такой талисман птичьими пёрышками и различными бусинками.

Древние индейцы верили, что если ловец снов повесить над спальным местом, то он будет охранять своего владельца каждую ночь.

Считалось, что если к спящему человеку подберётся кошмарный сон, то он мгновенно запутается в паутине ловушки. Если же сны яркие и положительные, то талисман разрешит им проходить к человеку сквозь маленький кружочек посредине изделия.

Каждая часть данного изобретения имеет свой особый смысл. Существует множество легенд о ловце снов. Вот одна из них. Вождь одного североамериканского индейского племени Лакота в горах увидел марево, в котором он вёл разговор с учителем Иктоми. Учитель пришёл к нему в образе паука. На протяжении всего разговора паук занимался плетением особой паутины, которая символизирует жизнь человека:

Из ивового прута паук сплёл замкнутую окружность. Она является символом периодичности человеческой жизни: сначала он рождается совсем ребёнком и все проявляют заботу о нём. Затем он вырастает и сам становится родителем своих детей и заботится о них. И так можно продолжать бесконечно. Паутина внутри круга – это разнообразные дороги в жизни человека, между которыми приходится выбирать. Ни один человек понятия не имеет, какая дорога является наиболее верной. Паутинка из ниток должна оберегать людей от плохих событий. Небольшое центровое отверстие - это сам человеческий дух, который открыт для положительных событий. Птичьи перья, которые украшают реликвию, символизируют воздух, без которого ни один человек не сможет выжить.

Существует ещё одна легенда, которая связана непосредственно с человеческими сновидениями. Необычная женщина Асабикаши, которая была матерью всех людей на земле, превращалась в паука. Именно она подарила людям этот ловец снов.

Когда людей на свете стало очень много, Асабикаши научила матерей заботиться о своих детях. А чтобы деткам не снились страшные сны, она предложила женщинам собственноручно изготовлять ловцы сновидений и вешать их над детскими кроватями.

В наше время такой талисман стал очень популярным среди европейцев. Однако истинное его значение знает далеко не каждый. Очень часто его используют как украшение комнаты. Но давайте проверим, вдруг он действительно помогает избавиться от тревожности ночью, и сделаем такой талисман своими руками.

Материалы и инструменты для создания изделия

Никакой купленный в магазине талисман не сравнится с тем, который вы сделаете своими руками.

Для того чтобы создать такое удивительное изделие, вам понадобится:

Молодая ветка ивы в толщину не более одного миллиметра с хорошей гибкостью. Найти такую веточку можно в октябре, в этот период они имеют наибольшее количество сока. Нередко для создания такого талисмана используется рябина. Крепкие, с хорошей плотностью нитки. Самыми подходящими станут нити, сделанные из шерсти, льна или же хлопка. Кожа или волосы, принадлежавшие лошади. Эти предметы пригодятся для декора вашего ловца снов. Купленные или же собственноручно сделанные бусины. Они так же пригодятся для украшения. Считается, что бусинки из различных материалов имеют разные свойства, например: укрепляют здоровье, влияют на судьбу, а так же меняют ваше поведение. Перья определенных видов птиц. Например, для представителей сильного пола подойдут оперения птиц, которые ведут дневной образ жизни, а это – орел, ястреб, сокол и т.д. Для прекрасного пола, подойдут перья ночных птиц – сова, утка, цесарка.

Помните, что во время изготовления талисмана вы должны думать и мыслить лишь о позитивных моментах и желать хозяину оберега всего наилучшего.

Пошаговая инструкция по созданию ловца снов

Сперва согните ивовый прут в виде обруча. Концы нужно зафиксировать ниткой и проклеить. Обмотайте шнур по всей окружности обруча оставив при этом 15 сантиметров свободными для использования. Еще раз сделайте эту же процедуру, также оставив 15 сантиметров. Завяжите нить возле шнурка, который завязан в узел. Намотайте нитку на кольцо по кругу, чтобы от самого начала был отступ не меньше трёх сантиметров, проденьте нить в петельку и хорошенько стяните. У вас образовался так называемый полуузелок. Ваша задача – соорудить такие же полуузлы на равных расстояниях по всему кругу. Завяжите следующий полуузелок, при этом завернув нитку вокруг самой себя, а не по кругу кольца. Делайте те же действия, что и в пятом пункте. Во время плетения вставляйте нужные вам декорирующие элементы. Плетите паутинку, при этом сокращайте отступы меж узелками. Примените для этих действий крючок для вязания – так вам будет легче. По окончании плетения, из петелек должна образоваться окружность. Подровняйте получившуюся паутину, сделайте узелок, удалите лишнюю нить и покройте тонким слоем клея. От шнура с помощью ножниц отрежьте пару кусков по тридцать сантиметров каждый и завяжите их внизу и напротив 15-сантиметровых хвостов. Проденьте в шнур бусины. Завязывайте узлы, чтобы бусинки не потерялись. Привяжите к одному кончику шнурка перо. На образовавшийся узелок наденьте бусину, чтобы скрыть его. Те же манипуляции проделывайте со всеми хвостами. Возьмите другую часть шнурка и вденьте в кольцо. Затем завяжите образовавшиеся кончики. Петельку соедините вдвое и завяжите узелок очень близко к краешку кольца. Наденьте на петельку бусину большого размера и завяжите последний узелок. Ваш ловец снов готов!

На данной инструкции варианты плетения ловушки для снов не заканчиваются. Они могут быть очень разнообразными и даже необычными. Специалисты даже делают на паутине разные красивые рисунки. Однако для начинающих в этом деле существует множество простых схем плетения такого талисмана. Кстати, основой для изготовления изделия может послужить обыкновенный обруч или же пяльцы из дерева. Сейчас используют металлические и пластиковые обручи, но, в таком случае, нужно их тщательно обмотать нитью, чтобы не было заметно настоящего материала.

Ловушку для сновидений принято вешать вблизи кровати. Однако чтобы защитить близкого человека от негативного воздействия, можно сделать мини-версию ловца снов, которую можно везде брать с собой.

Теперь вы научились изготовлять ловец снов собственноручно и можете порадовать себя, своих друзей и родственников таким красивым и полезным подарком.

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