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Эта девушка считала себя уродиной, но золотые руки хирурга изменили её жизнь!

Эта девушка считала себя уродиной, но золотые руки хирурга изменили её жизнь!

Элли Джонс из британского местечка Рил родилась с редкой патологией, из-за которой её челюсти перестали расти в восьмилетнем возрасте.

Родители из-за неровных зубов и некрасивой улыбки девушки заволновались только когда ей исполнилось 14. Они отвели Элли к ортодонту, который сразу сообщил, что проблема серьезнее, чем кажется.

В результате Элли на ближайшие 6 лет стала пациентом челюстно-лицевого хирурга Эммы Вулли, которой удалось полностью преобразить не только внешность, но и даже характер девушки.

Перед вами результат трудов хирурга с золотыми руками.

В 16 лет Элли перенесла первую операцию. Разницу можно увидеть на рентгеновском снимке: челюсти «подкроили» по вертикали и по горизонтали, а также нарастили подбородок до нормальных размеров

Эта девушка считала себя уродиной, но золотые руки хирурга изменили её жизнь!

Школьнице это далось нелегко: «Было очень больно. Целый месяц я принимала только жидкую пищу, и совсем не могла говорить. Потом еще долгое время сильно шепелявила из-за отека всех тканей во рту», — рассказывает Элли

Эта девушка считала себя уродиной, но золотые руки хирурга изменили её жизнь!

Зато когда всё благополучно завершилось, Элли и ее родители были просто в восторге

Эта девушка считала себя уродиной, но золотые руки хирурга изменили её жизнь!

Теперь этой хорошенькой юной леди очень нравится её лицо, она наконец-то преодолела свою застенчивость и с удовольствием занимается танцами

Эта девушка считала себя уродиной, но золотые руки хирурга изменили её жизнь!

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