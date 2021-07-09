10 знаменитостей, которым поставили памятники при жизни

С советское время установка памятников при жизни была скорее исключением из правил. Впрочем, многочисленные скульптурные изображения товарища Сталина стояли едва ли не в каждом городе. Кроме него такой чести удостаивались дважды Герои Социалистического труда и Советского Союза. Но изменились времена и сегодня всё чаще можно увидеть прижизненные памятники известным актёрам, певцам и спортсменам. Иногда даже сами звёзды хотят увековечить себя в бронзе.
Александр Розенбаум
Памятник Александру Розенбауму в Челябинске. / Фото: www.skyscrapercity.com
Исполнитель считает, что памятник в Челябинске установлен не в его честь, а в память о погибших воинах. Впрочем, Александр Розенбаум и предстает в композиции в образе ветерана Афганистана, а на камне рядом высечены слова известной песни исполнителя «Чёрный тюльпан». Александр Яковлевич дал согласие на изготовление памятника. Он сам художнику ни разу не позировал, однако не отказался несколько подкорректировать форму гитары.
Арнольд Шварценеггер
Памятник Арнольду Шварценеггеру в Колумбусе. / Фото: www.hna.de
Памятник известному бодибилдеру, актёру и политику был открыт в 2014 году в городе Колумбусе, штат Огайо. В это время там как раз проходил ежегодный фестиваль «Арнольд Классик». Правда, ещё один такой же памятник был установлен ещё в 2011 году в деревне Таль вблизи Граца, где Шварценеггер родился. В тот день в Тале был открыт ещё и музей, посвященный актёру.
Иосиф Кобзон
Памятник Иосифу Кобзону в Донецке. / Фото: www.twimg.com
В 2003 году в день рождения певца В Донецке (Украина) был открыт памятник Иосифу Кобзону. Город был выбран не случайно: Иосиф Давыдович появился на свет в Донецкой области, а инициатором установки стало Московское землячество донбассовцев. Сам Кобзон присутствовал на церемонии, хотя изначально был категорически против увековечивания себя в бронзе. Понадобилось около полугода, чтобы убедить легендарного певца согласиться.
Сильвестр Сталлоне
Памятник Сильвестру Сталлоне возле Музея искусств Филадельфии. / Фото: www.amazonaws.com
Актёр самостоятельно заказал в 1982 году своё изображение в образе Рокки, чтобы разместить его возле Музея искусств Филадельфии. Правда, администрация города сочла скульптуру неприкрытой рекламой фильма и её перенесли на местный стадион. Но спустя 23 года, в период работы над фильмом «Рокки Бальбоа», Сталлоне лично обратился к властям с просьбой поместить бронзового Рокки снова около музея. А затем благодаря поддержке общественности было решено оставить памятник навсегда на этом месте.
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков рядом со своим памятником в Орехово-Зуево. / Фото: www.dni.ru
В 2016 году на улице Ленина в городе Орехово-Зуево Московской области был установлен памятник российскому актёру Виктору Сухорукову. На церемонии открытия присутствовал сам актёр, который не скрывал своей радости. В Орехово-Зуево Виктор Сухоруков родился и вырос, а инициировали установку прижизненного памятника местные предприниматели.
Николай Расторгуев
Николай Расторгуев рядом со своим памятником в Люберцах. / Фото: www.userapi.com
Удостоен чести быть увековеченным в бронзе ещё при жизни известный исполнитель и бессменный лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Выбор в качестве места установки памятника в городе Люберцы не случаен: именно здесь начинал свою карьеру музыкант.
Светлана Хоркина
Памятник Светлане Хоркиной в Белгороде. / Фото: www.foto-planeta.com
Памятник чемпионке мира, Европы и Олимпийских игр был установлен на родине спортсменки в Белгороде, возле университетского спортивного комплекса. Так как у самой Светланы Хоркиной часто не хватало времени позировать скульптору Анатолию Шишкову, её заменяла родная сестра гимнастки Юлия.
Криштиану Роналду
Памятник Криштиану Роналду в Фуншале. / Фото: www.gdb.rferl.org
В декабре 2014 года был открыт памятник знаменитому футболисту в его родном городе Фуншал на Мадейре. Роналду лично принимал участие в церемонии открытия и в своей речи поблагодарил земляков за предоставленную ему возможность вернуться на родину.
Бюст Криштиану Роналду. / Фото: www.ochevidets.ru
Спустя три года бюст футболиста установили в Португалии у здания аэропорта, переименованного в его честь. Правда, вскоре бюст был перемещён в музей Роналду, так как бронзовое изображение спортсмена было похоже на шарж.
Вуди Аллен
Памятник Вуди Аллену в Овьедо. / Фото: www.googleusercontent.com
В Овьедо, административном центре провинции Астуриас в Испании, в 2002 году появился памятник знаменитому режиссёру. Это стало неожиданностью даже для него самого, и он в шутку назвал эту скульптуру одной из величайших тайн западной цивилизации, так как в Овьеро Вуди Аллен был всего пару раз и никаких геройских поступков не совершал.
Памятник Вуди Аллену в Калининграде. / Фото: www.kaliningrad.life
А уже спустя два года появился памятник Вуди Аллену в Калининграде, но в этот раз все формальности были соблюдены, и разрешение на установку получено. Эта композиция получилась весьма необычной: на ней изображены рука, держащая очки режиссёра. Вуди Аллену предоставили несколько вариантов скульптуры, но именно реализованный проект показался Аллену наиболее интересным. Теперь каждый посетитель кинотеатра «Заря» сможет посмотреть на мир глазами великого режиссёра.
Диего Марадона
Памятник Диего Марадоне в Буэнос-Айресе. / Фото: www.vesti.dp.ua
Монумент в честь легендарного футболиста был открыт в 2018 году в Буэнос-Айресе на крыше одного из муниципальных зданий рядом с футбольным клубом «Архентинос Хуниорс». Памятник изображает спортсмена в его лучшие годы, на пике славы, а размещение на крыше выбрано, чтобы защитить скульптуру от вандалов. Это четвёртый памятник знаменитому форварду в мире, но в Аргентине его увековечили впервые.
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