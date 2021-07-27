10 мостов мира, конструкции которых приводят в восторг своей неординарностью и величием

Если раньше мосты считались сугубо стратегически важными объектами, так как облегчали путь людей, соединяя берега, то сейчас они поражают не только своей функциональностью, но и уникальными конструкциями. О 10 самых неординарных творениях, в которых гармонично соединились инновационные инженерные решения и величественная эстетика, мы расскажем в нашем обзоре.
1. Мост San Shan в Пекине (Китай)
Мост San Shan в Пекине напоминает Олимпийские кольца. | Фото: revistaestilopropio.com.
Конструкторы и мостостроители компаний Penda и ARUP, вдохновленные горной местностью и олимпийскими кольцами, создали уникальный мост San Shan (Сань-Шань). Его перекинули через реку Гуй в Пекине, в преддверии зимних Олимпийских игр, которые состоятся в Китае в 2022 году. Постройка станет неотъемлемой частью всей инфраструктуры проведения Игр.
Удивительная конструкция моста San Shan в Пекине. | Фото: revistaestilopropio.com.
Основная конструкция моста задумана как серия колец, которые соединяются в своих самых низких и самых высоких точках. Высота колец достигает 92 метра, а длина всего сооружения — 452 метра. Кольца образуют основной элемент несущей конструкции, удерживая полотно дороги стальными тросами, расположенными между ними.
Конструкция моста имеет уникальную форму поддерживающих опор (Мост San Shan, Китай). | Фото: jrevistaestilopropio.com.
Последовательность дуг образует двойную спираль, которая пересекается в нижней и верхней части, что обеспечивает устойчивость всей конструкции и ее безопасность.
Пешеходные дорожки отделены от автомагистрали деревьями и кустами (Мост San Shan, Китай). | Фото: revistaestilopropio.com.
Не только уникальная форма поддерживающих опор восхищает и удивляет, но и оригинальное оформление самого полотна моста. Транспортные полосы отделили от пешеходных дорожек самыми настоящими зелеными насаждениями. Это помогает вживить огромный мост в городское пространство.
2. Мост-остров Murinsel в Граце (Австрия)
Мост-остров Муринзель (Murinsel) был создан в рамках конкурса на звание «Европейской культурной столицы» (Грац, Австрия).
Мост-остров Муринзель (Murinsel), который соединил берега реки Мур, можно назвать главной современной достопримечательностью Граца. И появился он благодаря весьма примечательному событию, - в 2003 году город удостоился звания «Европейской культурной столицы». Создал это экстравагантное сооружение Вито Аккончи – эпатажный американский архитектор и художник. Мост Муринзель напоминает гигантскую чашу-раковину, нижняя часть которой постепенно трансформируется в изогнутый купол.
Мост-остров Муринзель, соединяющий берега реки Мур. | Фото: bergfex.cz.
Само же необычное творение имеет две зоны: закрытую, где под стеклянным куполом расположили кафе-бар, и открытую — имеющую амфитеатр, соединенные между собой детской площадкой. Чтобы удержать огромную конструкцию площадью в 1000 кв. метров, ко дну реки ее прикрепили якорями, а для того, чтобы оказаться в этой уникальной раковине, нужно пройти по длинным изогнутым трапам, расположенным с противоположных сторон рукотворного острова.
Ночная иллюминация моста Муринзель (Murinsel, Австрия). | Фото: qwizz.ru.
Стеклянная раковина, парящая над водами Мура выглядит очень оригинально в любое время, но вот ночью этот необыкновенный сосуд, благодаря разноцветной подсветке, превращается в самое уникальное украшение европейского городка.
3. Пешеходный мост «Волны Хендерсона» в Сингапуре
Мост «Волны Хендерсона» своей конструкцией напоминает огромную змею (Сингапур). | Фото: qwizz.ru.
Самый удивительный мост Сингапура «Волны Хендерсона», является частью шоссе и по форме напоминает гигантскую змею, которая обвивает своим длинным телом опору. Строительством этого неординарного моста занимались архитектурное бюро IJP, сингапурское бюро RSP Architects Planners и инженеры компании Ingenieros PTE Ltd. Работы над объектом завершились в 2008 году.
Одна сторона моста полностью закрыта, зато с другой открывается великолепный вид (Пешеходный мост «Волны Хендерсона», Сингапур).
Хотя особых инженерных новшеств и удивительных открытий в создании этого пешеходного сооружения не применялось, но оригинальный дизайн превратил его в довольно известную и всеми любимую достопримечательность мегаполиса. Примечательно, что связующим звеном этого уникального моста длиной в 274 метра являются городские парки - Телок-Бланга-Хилл-парк и Маунт-Фабер-парк. Эти два сказочно красивых места в комплексе с мостом создали удивительный оазис.
Самое излюбленное место горожан и гостей столицы (Пешеходный мост «Волны Хендерсона», Сингапур).
Внутри эта пешеходная конструкция оборудована прекрасными зонами отдыха с лавочками и даже столиками, и декорирована натуральным деревом, а снаружи ее украсили фантастической системой вечерней иллюминации. Стоит отметить, что уникальный мост «Волны Хендерсона» открыт только для пешеходов, даже на велосипедах или самокатах вход запрещен, а также он является самым высоким сооружением Сингапура, возвышаясь над землей на 36 метров.
4. Мост Infinity в Стоктон-он-Тис (Англия)
Уникальный пешеходный мост Infinity в Стоктон-он-Тис (Англия). | Фото: premierstudy.ru.
Удивительной красоты пешеходный мост Infinity через реку Тис был открыт в британском городе Stockton-on-Tees в мае 2009 года и с тех пор стал настоящим достоянием горожан, которым они несказанно гордятся. Над его проектом и созданием трудились три огромных компании: дизайн-студия Spence Associates, инженерная компания Balfour Beatty, а компания Speirs and Major осуществляла фантастическое освещение. Ведь главной идеей, положенной в основу этой конструкции, стала игра света.
Мост Infinity оборудован инновационной системой освещения (Стоктон-он-Тис, Англия).
Огромные асимметричные арки, оборудованные эллиптической оптикой, отражаясь в водах реки в темное время суток образуют знак бесконечности, вот откуда пошло его название – Infinity (бесконечность). Его уникальная способность менять цвет во время движения человека в вечернее время, создавая эффект голубоватого шлейфа, просто ошеломляет.
В ночное время благодаря подсветке и днем, когда полный штиль, пешеходный мост, отражаясь в воде имеет вид знака бесконечности (Мост Infinity, Англия). | Фото: liveinternet.ru.
Главная хитрость такого эффекта достигается благодаря 200 светодиодным модулям, которые вмонтированы в перила вдоль всего моста (230 метров). Фотоэлементы, фиксируя движение человека, посылают сигнал модулям: белые горят впереди, а синие загораются сзади пешехода, образуя просто мистический шлейф.
5. Пешеходный «Небесный мост» в Лангкави (Малайзия)
Самый высокий одноопорный пешеходный мост в мире («Небесный мост», Малайзия). | Фото: batona.net.
Это, пожалуй, самый невероятный мост современности, которые соединил два пика горы Ганунг. Сложно себе даже представить, как на высоте 660 метров создатели умудрились пристроить огромное 125-метровое сооружение, парящее в воздухе на восьми тросах, которые закреплены всего лишь на одной опоре.
Пешеходный «Небесный мост» закреплен всего лишь на одной стальной опоре («Небесный мост», архипелаг Лангкави).
Такая конструкция действительно уникальна и является самым высоким и единственным в мире сооружением, висящем в воздухе. Особенно это ощутимо в ветреную погоду, когда этот гигант начинает двигаться, но несмотря на кажущуюся мобильность и неустойчивость, все меры безопасности пешеходов внедрены по максимуму.
Невероятный вид на «Небесный мост» с высоты птичьего полета (Малайзия). | Фото: ceritadapurku1001.blogspot.com.
Смельчаки, которые рискнут пересечь ущелье таким образом, будут вознаграждены, ведь в его высоты открывается восхитительный вид на бескрайнее море, живописные горные склоны и долины, а также можно увидеть все близлежащие острова.
6. Змеевидный мост Webb Bridge в Мельбурне (Австралия)
Прототипом конструкции моста Webb Bridge послужила конструкция ловушки для угря (Мельбурн, Австралия). | Фото: for-traveling.ru.
Весьма оригинальный двухсекционный мост, напоминающий изящную тонкую сеть, был создан в Мельбурне в 2003 году по заказу властей города. Его разработкой и строительством занимались австралийский художник Роберт Оуэн и группа архитекторов студии Denton Corker Marshall (DCM) и компания Arup, которая проектировала и устанавливала освещения. Главной идеей для его конструкции послужила ловушка для угрей, придуманная еще аборигенами.
Интересной конструкции мост Webb Bridge, стал одной из главных достопримечательностей Мельбурна (Австралия).
На первом участке расположено железнодорожное полотно протяженностью 145 м., а вот второй
протяженностью 80 метров полностью отдан пешеходам и велосипедистам. Оригинальный вид полупрозрачной конструкции достигнут благодаря охватывающим эллипсоидным обручам размером 5х9 метров, которые являются уникальным обрамлением сложного узора стенок моста.
Змеевидный мост в Мельбурне соединил новый район со старой частью города (Webb Bridge, Австралия). | Фото: qwizz.ru.
Поскольку извивающийся мост соединяет новый жилой район на берегу реки Ярры со старой частью города, то разработчики учли все для удобства горожан, вплоть до оборудованных пандусов, чтобы люди с ограниченными возможностями могли беспрепятственно добраться до нужного места.
7. Круглый мост Round bridge (Уругвай)
Круглый мост Round создан лишь для того, чтобы водители не превышали скорость (Уругвай).
Мост Round bridge («круглый мост»), который возведен в лагуне Гарзон, можно сказать, был построен из предосторожности. Ведь его конструкция, является небольшой частью новой трассы, которая проходит вдоль побережья, соединяя маленькие курортные городишки. Учитывая любовь к быстрой езде по новенькому автомобильному полотну, чтобы заставить снизить скорость, архитектор Рафаэль Виньоли решил построить круглый мост, который без всяких знаков заставит водителей ехать по-медленней.
Round bridge местные жители используют не только по прямому предназначению (Уругвай). | Фото: spb-projects.ru.
С тех пор мост стал местной достопримечательностью, не только пешеходы теперь получили возможность любоваться открывающимися красотами, но и у местных рыбаков появилась возможность ловить рыбу, не покупая лодку, а молодежь и вовсе, в ночное время устраивает дискотеки.
8. Мост-павильон Zaragoza Bridge в Сарагосе (Испания)
Мост-павильон Zaragoza Bridge был создан для Международной выставки «Экспо-2008» (Сарагоса, Испания). | Фото: arch2o.com.
Мост-павильон Zaragoza Bridge был спроектирован известным архитектурным бюро Zaha Hadid Architects к открытию Всемирной выставки достижений «Экспо-2008», которая проходила в Сарагосе. Этот уникальный архитектурный комплекс служил не только входом в выставочный комплекс и имел экспозиционные залы, но и стал оригинальной переправой через реку Эбро.
Поскольку главная тема выставки была – «Вода и устойчивое развитие», то и архитекторы создали обтекаемые волнообразные формы моста, чтобы он выглядел органично, как бы сливаясь с ней.
Мост-павильон Zaragoza Bridge в Сарагосе органично вписался в речной ландшафт города (Испания).
Очень удачно подобранный материал и цвет, ведь верхнюю часть сооружения обшили сталью, а нижнюю – панелями из специального бетона серой цветовой гаммы. Конструкция моста-павильона состоит из 4 модулей: один имеет длину 155 м., а три по 125 метров.
Невероятная конструкция изнутри (Мост-павильон Zaragoza Bridge в Сарагосе).
Форма верхней части комплекса напоминает жабры акулы благодаря расположению треугольных панелей, которые закрепили подвижно, что существенно облегчило естественную вентиляцию и проникновение солнечных лучей для дополнительного освещения. Теперь мост-павильон служит для проведения интерактивных выставок, мастер-классов по различным инновационным направлениям.
9. Пешеходный мост-аттракцион Lucky Knot в городе Чанша (Китай)
Пешеходный мост-аттракцион Lucky Knot в городе Чанша (Китай). | Фото: interior.ru.
Оригинальный пешеходный мост-аттракцион Lucky Knot («Счастливый узел»), созданный в городе Чанша, больше напоминает виражи и подъемы аттракциона «Американские горки», нежели стратегически важное сооружение. Но тем не менее его значимость для горожан сложно переоценить, ведь с его помощью удалось соединить набережную, уникальный парк и дорогу, находящиеся на разной высоте.
Виражи и подъемы моста Lucky Knot больше напоминают аттракцион «Американские горки» (Чанша, Китай).
Вот почему такая оригинальна конструкция длиной 185 м. и высотой в 24 метра в виде переплетенных стальных лент и была создана.
Горожане и гости могут любоваться окружающим живописным ландшафтом в высоты 24 метра (Пешеходный мост-аттракцион Lucky Knot, Китай).
Теперь этот уникальный мост стал настоящей достопримечательностью, куда приходят люди полюбоваться живописным видом горных вершин или огнями огромного города. Ну а дети, естественно, используют его в качестве игровой площадки.
10. Мост Storseisundet (Норвегия)
Storseisundet – самый экстремальный мост Норвегии. | Фото: travel.ru.
Этот экстремальный мост является самым большим и высоким из семи построенных мостов, соединяющих острова юго-западной Норвегии. Строился он целых шесть лет из-за постоянных штормов и ураганов, но когда 259-метровая конструкция была сдана в эксплуатацию, водители, впервые попавшие на него, были просто в шоке.
Мост Storseisundet больше похож на трамплин уходящий в море (Норвегия).
Ведь с разных ракурсов открывался вид то огромного трамплина, то вообще недостроя, поэтому даже местные жители называют его «пьяный мост» или «мост в никуда». Как оказалось, архитекторы, проектировавшие столь неординарное творение, таким образом решили подчеркнуть ландшафт норвежских гор и передать суровый климат этой местности.
Зловещий аттракцион проезда по мосту во время шторма (Storseisundet, Норвегия).
Из-за его формы движение во время шторма со стороны вызывает ужасающее зрелище, ведь оптическая иллюзия создает весьма зловещие картинки, будто машина просто уходит в глубины Северного моря. Но на самом деле этот экстремальный аттракцион вполне безопасен, потому что все продумано до мелочей и угрозы ни для кого не несет.
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