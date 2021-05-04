Как французский фотограф спровоцировал всеобщий интерес к советской архитектуре

С нами не соскучишься!







Они находятся совсем рядом с нами – свидетели ненаступившего будущего, мощные





Они находятся совсем рядом с нами – свидетели ненаступившего будущего, мощные , устремленные в небеса, полуразрушенные храмы советского футуризма. Скрытые в тени повседневности, опустевшие и забытые, они терпеливо ждут, когда попадут под снос, а на их месте появятся сияющие торговые центры. Проект «СССР» Фредерика Шобэна посвящен советскому наследию, которое стоит помнить – архитектуре «космической эры».

Академия наук в Москве

Узбекистан, Парк солнечного комплекса.

Памятник героям Баш-Апаранского сражения, Армения, и памятник жертвам немецких оккупантов в Каунасе, Литва

Выставочный комплекс Ленэкспо.

Гостиница в Домбае.

Дворец бракосочетания в Тбилиси, Грузия, и Институт информации в Киеве , Украина.

Историко-этнографический музей на горе Сулайман-Тоо, Ош, Киргизия.

Политехнический институт в Минске, Беларусь.

Дворец бракосочетания в Бишкеке, Кыргызстан.

Дворец бракосочетания в Вильнюсе, Литва.

Дворец искусств (Дворец Кино) в Ташкенте.

Летний театр в парке, Днепропетровск, Украина.

Административное здание, Рапла, Эстония.

Новгородский театр драмы им. Достоевского, Россия.

Отделение санатория Курпаты (Крым).

Областной драматический театр в Гродно, Белоруссия.

Дом культуры имени Русакова в Москве.

Ресторан Поплавок в Днепропетровске.

Морской вокзал в Санкт-Петербурге.

Детский комплекс в Гаграх.

Дача Андропова в Пярну, Эстония, и Отель в Домбае на Кавказе.

Дача Президиума Верховного Совета СССР на озере Севан, Армения.

Институт робототехники и технической кибернетики Санкт-Петербург, Россия, и здание крематория в Киеве, Украина.