Крест Виктории, «Энигма» и еще 5 самых дорогих военных артефактов, выставленных на аукционе

Военные артефакты всегда высоко ценились на мировых аукционах. Влиятельные люди готовы отдать тысячи, а и иногда и миллионы долларов, чтобы приобрести редкий лот многолетней давности. Оружие, ордена, личные вещи — что только не уходило с молотка.
1. Истребитель Hawker Hurricane, $2,1 - 2,6 миллиона
Истребитель Hawker Hurricane. | Фото: VilingStore.
Несмотря на широкий спектр продаваемых военных артефактов, тяжелая военная техника — относительно редкий вид лота. Однако в середине 2000-х годов на аукцион был выставлен одноместный канадский истребитель Hawker Hurricane 1942 года выпуска, который применялся для патрулирования побережья. Несмотря на почтенный возраст, самолет находится в полностью исправном состоянии и у него даже есть лицензия на полеты. Точная сумма, за которую купили Hawker Hurricane остается загадкой. Предположительно это $2,1 - 2,6 миллиона.
2. Награды Эдварда Кенны, $990 тысяч
Награды Эдварда Кенны. | Фото: LiveJournal.
Все были удивлены, когда в 2011 году практически за миллион долларов с молотка ушел набор орденов простого рядового Эдварда Кенны. Дело в том, что помимо прочих наград в коллекции имелся весьма ценный артефакт — Крест Виктории — самая престижная военная награда в Великобритании. Ее Кенна получил в 1945 году за то, что в одиночку разгромил бункер с целым отрядом японских пулеметчиков. Обычно Кресты Виктории хранятся в музеях или как семейная ценность.
3. Письменный прибор Гитлера, $423 тысячи
Письменный прибор Гитлера. | Фото: warhead.su.
Какой бы отрицательной не была персона Гитлера, находится немало людей, готовых приобрести личные вещи фюрера за огромные деньги. Самой дорогой из них остается личный письменный прибор Гитлера, который он использовал для хранения особо важных бумаг и записей. Ценный артефакт был привезен лейтенантом армии США Джеком Макконом из резиденции фюрера после окончания войны. Как утверждает родственник лейтенанта, который и выставил находку на продажу, именно этот прибор Гитлер применил для подписания знаменитого Мюнхенского соглашения в 1938 году.
4. Письма Анны Франк, $328 тысяч
Письма Анны Франк. | Фото: Казанский репортер.
Жертвы холокоста исчисляются миллионами, но именно фигура Анны Франк стала ключевой в этом страшном событии. Дневник, которая вела девочка во время пребывания в Освенциме, стал главным символом геноцида евреев. Конечно, кажется бесчестным материализация подобных вещей, но некоторые нечистые на руку люди много раз наживались за счет имени и истории Анны. По информации Novate.ru, в 1988 году на аукцион были выставлены два письма, которые Франк и ее сестры из концлагеря написали своим подругам из Америки. Вокруг лота поднялся большой ажиотаж, а письма в итоге были проданы за $328 тысяч. Покупатель решил остаться инкогнито.
5. Шифровальная машина «Энигма», $208 тысяч
Шифровальная машина «Энигма». | Фото: НТВ.
Шифровальные машины «Энигма» начали выпускаться в начале 1920-х годов, но прославились в первую очередь за то, что массово использовались для нужд Третьего Рейха. Машина отличалась самым надежным на то время алгоритмом шифрования. Тем не менее к концу войны британцам все же удалось взломать шифр «Энигмы». После разгрома фашисткой Германии из страны стали массово вывозиться эти устройства.
Сегодня большинство раритетных машин продается на аукционах за несколько тысяч долларов, но в 2011 году с молотка ушла «Энигма» за целых $208 тысяч. Такая высокая стоимость связана в первую очередь с тем, что именно этот экземпляр машины был задействован в съемках одноименного фильма.
6. Комплект наград Роберта Гэя, $71 тысяча
Комплект наград Роберта Гэя. | Фото: topwar.ru.
Имя британского солдата Роберта Гэя, безусловно, заслуживает внимания. Во время Голландской операции Гэй совершил героический поступок, спасши солдат из своей роты. Роберт отвлек внимание вражеского танка, чтобы его товарищи успели скрыться и атаковать танк. Роберту чудом удалось выжить, но он получил ранение в ногу. В 2011 году на американском аукционе «Сотбис» был выставлен комплект наград Роберта Гэя. Лот был куплен за $71 тысячу анонимным коллекционером.
7. Шлем американского десантника, $68,6 тысяч
Шлем американского десантника. | Фото: Историческая правда.
Как правило, на аукционах пользуются популярностью личные вещи именитых персон. Так, несколько лет назад были проданы очки Уинстона Черчилля за $10 тысяч. Но в любой закономерности есть свои исключения. В 2010 году на аукцион был выставлен шлем неизвестного американского воздушного десантника. Первоначальная ставка была $3,5 тысячи, но вскоре возросла в 13 раз и окончательная цена лота составила $68,6 тысяч. По маркировке удалось выяснить, что владелец каски служил в 101-1 воздушно-десантной дивизии, которая принимала участие в Нормандской операции.
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