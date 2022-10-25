Как сегодня выглядят топ-модели ХХ века

За звание топ-модели в прошлом веке девушкам приходилось пройти не одну тысячу километров по подиуму и участвовать в многочисленных кастингах в агентствах. Зато их знал поименно весь мир. А знаете ли вы нынешних звезд подиума? Сегодня они быстро зажигаются и быстро сменяют одна другую.



Давайте посмотрим, что случилось со знаменитыми топ-моделями прошлых лет и пошла ли их слава им впрок, как говорится.







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