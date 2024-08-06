Альтернативная кухня: как сделать «татуировку» кухонному ножу

Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
Еда – это искусство. А вы относитесь к готовке со страстью или предпочитаете просто наполнять желудок, а не наслаждаться процессом? Если да, то на вашей кухне наверняка найдётся немало полезных приспособлений для занятий кулинарией.. К примеру, ножом шеф-повара, украшенным почти настоящей «татуировкой». И совсем не обязательно ходить к граверу!
Французский кулинар и харизматичный блогер под ником frenchguycooking знает, чем порадовать таких же фанатов приготовления вкусностей, как он сам. Гарантия 100%: вы покорите сердце любого повара, от самоучки до шефа, подарив ему действительно уникальный инструмент. Нож, украшенный «татуировками». А самое удивительное, что сделать крутую гравировку можно самому, даже без паяльника и специальных навыков.
Чтобы украсить лезвие ножа рисунками, вам понадобятся:
1. Изолента или другая плотная, водонепроницаемая «самоклейка»;
2. Канцелярский нож;
3. Ёмкость с водой;
4. Соль;
5. Вилка или другой предмет из того же металла, что и лезвие ножа;
6. Кабель с зажимами типа «крокодил»;
7. Батарейка на 9V
8. Видео-инструкция в конце материала
Шаг 1:
Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
Заклейте лезвие ножа самоклейкой, оставив немного свободного пространства у рукояти. Маркером или карандашом нанесите желаемый рисунок и вырежьте его по контуру, как через трафарет.
Шаг 2:
Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
Наполните ёмкость водой и добавьте 2 столовых ложки соли на каждый литр жидкости. Размешайте. Поместите лезвие в раствор. ВАЖНО: в воде должна находиться ТОЛЬКО заклеенная лентой поверхность. «Голый» участок рядом с рукоятью должен остаться снаружи.
Шаг 3:
Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
Поместите в ту же емкость другой предмет из аналогичного металла. В данном примере, к ножу из нержавейки добавили такую же вилку. Присоедините коннекторы («крокодилы») к сухой, не заклеенной лентой части лезвия и к сухой же части вилки. А теперь подключите их к батарейке: лезвие к «+», а вилку к «-».
Шаг 4:
Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
Оставьте конструкцию в покое на 15 минут и выпейте чашечку кофе.
Шаг 5:
Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
По прошествии времени отсоедините «крокодилы», слейте воду, а нож хорошенько промойте и аккуратно снимите ленту.
Ну что, получилось? Тогда можно переходить к более сложным вариантам дизайна. Только не забудьте посмотреть видео-инструкцию.
Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
Как сделать «татуировку» кухонному ножу или украсить его лезвие крутым рисунком
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