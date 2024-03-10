Как солдатам разрешили носить длинные волосы и что из этого вышло

В большинстве стран армия ассоциируется не только с дисциплиной в поведении, но и с унификацией внешности солдат. Вступая в ряды армии, молодые люди как бы теряют свою индивидуальность, меняя свою одежду на униформу, свое чувство стиля на стандарты армии, и свою прическу — на простую короткую стрижку. Однако так было не всегда, и даже в консервативной Европе однажды решились на послабления в этих правилах.
Армия.
Короткие прически и правда частично направлены на то, чтобы солдат не ощущал свою индивидуальность, а свою причастность к группе — быть точно таким же, как остальные солдаты, помогает ощутить себя частью братства и в минуты опасности действовать сообща. Но главная причина всё же гораздо менее романтична — это гигиена. Все-таки любая армия создается с мыслями о возможной войне, а на войне часто отсутствует возможность следить должным образом за чистотой, и различные вши, блохи и прочие мелкие насекомые легко могут начать досаждать солдату, отвлекая его от поставленных перед ним задач. В коротких же волосах насекомые не заводятся.
Так было, конечно, не всегда. Например, многие греческие герои изображены с длинными волосами. А древнеримский историк Тацит, описывая воинов германских племен, рассказывал, что их воинами разрешалось обрезать себе волосы только после того, как им удалось убить врага. До XIX века никаких особых особых правил в унификации внешности солдат, кроме их обмундирования, не было. Позже пришла мода на длинные усы, бороды и бакенбарды. Сегодня солдат заставляют не только коротко стричься, но и наголо бриться, всё по тем же причинам, но в 1800-е замысловатость усов была своего рода показателем достатка и чувства стиля. Во время Крымской войны солдатам британской армии надо ПОЛАГАЛОСЬ иметь бороды, но, судя оставшимся по снимкам тех времен, этим требованиям следовали не все.
Генерал-майор Уинфилд Скотт Хэнкок (слева) и генерал-майор Эмброуз Бернсайд (справа) щеголяли эффектными усами и бакенбардами во время Гражданской войны в США.
В немецких вооруженных силах, Бундесвере, также существовали свои правила — волосы солдат должны были быть короткими, чтобы они не закрывали ни глаза, ни уши. Волосы не должны касаться формы солдат или даже ворота рубашки. Женщины в рядах военных сил могут оставлять свои волосы длинными при условии, что они будут заплетать их в тугой пучок или косу.
Длинноволосый солдат в Бундесвере.
В 1967 году молодой человек по имени Альбрехт Шмасснер прибыл в приемную комиссию Бундесвера с длинной шевелюрой. Альбрехту приказали, как и всем другим, подстричься коротко, однако парень настаивал, что отращивать свои волосы является его конституционным правом. Для доказывания своей правоты, он указал, что в военном уставе говорится лишь, что за волосами нужно ухаживать и они должны быть в порядке, а вот о максимальной длине волос там не было ни слова.
Альбрехт был единственным на тот момент солдатом с длинными волосами. Надо ним насмехались, над ним издевались, и в какой-то момент офицерский состав недвусмысленно пригрозил ему, что если он продолжит не повиноваться, то ему выдвинут официальное обвинение в неподчинении. Альбрехт сдался парикмахеру через 45 дней своего бунта.
Некоторое время солдаты могли носить бороды, усы и длинные волосы.
Это могло бы быть незаметным эпизодом, но он получил огласку и в высших рядах Бундесвера стали обговаривать возможность изменить устав. В конце концов, мода того времени предполагала длинные волосы и у девушек, и у парней, и все вокруг — включая Элвиса Пресли и «Битлз», певших со всех экранов, носили прически, которые были явно длиннее армейских.
8 февраля 1971 года тогдашний министр обороны Германии Гельмут Шмидт издал указ, разрешающий солдатам носить длинные волосы при условии, что они чистые и ухоженные. Если причёска мешала выполнению их обязанностей, солдаты должны были надевать сетку для волос, как это делают обычно работники фастфуда.
Длинноволосые солдаты.
Такое решение стало настоящим скандалом. Ветераны войны, которая окончилась совсем недавно к тому моменту, были возмущены таким «фривольным» трактованием армейской дисциплины. Во всем мире над Германией стали подшучивать, называя их армию «немецкими волосяными силами».
*Немецкие волосяные силы*.
Такое решение повлекло за собой проблемы не только с международным имиджем, но и — вполне ожидаемо — с гигиеной. Носить сетки для волос солдатам казалось неправильным и нездоровым. Бундесвер собрал медицинскую комиссию для исследования этого вопроса. Комиссия подтвердила, что сеточки не угрожают здоровью, а вот длинные волосы — сюрприз — провоцировали кожные заболевания, инфекции и заражение паразитами. В своем заключении комиссия четко обозначила, что в военных условиях ухаживать за длинными волосами и поддерживать гигиену будет «проблематично», если вообще возможно.
Военный в сеточке для волос.
Еще хуже дело обстояло с волосяной растительностью на лице. В условиях четкого распорядка дня у солдат не было возможности посещать туалет вовремя, из-за чего они нередко страдали от высыпаний на коже. Любые усы и бороды только усугубляли эту проблему.
Заключение комиссии поставил точку в разрешении солдат носить длинные волосы.
Как если бы этого было мало, комиссия также заметила, что длинные волосы, помимо уже упомянутых аспектов, также требуют больше воды для мытья, что влечет за собой увеличение счетов за воду, за обслуживание водопроводных и канализационных труб, и при условии использования фенов — еще и за электроэнергию. И все это, естественно, отразится соответствующим образом на бюджете армии.
Времена послабления к стандартам внешнего вида военных.
Разрешение носить длинные волосы и бороды продержалось в Бундесвере 15 месяцев. В 1972 году правило о том, что волосы солдата должны быть коротки и не касаться ни его глаз, ни ушей, снова вернулось в устав, и с тех пор уже не пересматривалось.
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