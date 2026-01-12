Как адаптировать рацион женщинам после 40 лет

Это естественная перестройка, но именно в этот период питание становится важным инструментом, который может поддержать тело, замедлить возрастные изменения и помочь мягко пройти этап перименопаузы.







«Многие женщины реагируют на первые изменения веса или самочувствия жесткими ограничениями: исключают углеводы, убирают жиры, „садятся на легкую еду“ и значительно сокращают рацион.

Нормы, которые помогают держать гормоны и метаболизм в балансе

5 групп продуктов, которые обязательно должны быть в тарелке женщины 40+

1. Полезные жиры — основа для гормонов

2. Антиоксиданты — защита от воспаления

3. Фитоэстрогены — мягкая поддержка гормонального фона

4. Сложные углеводы — основа энергии и стабильного уровня сахара

5. Кисломолочные продукты — питание для микробиома

Теплая пища — простой способ улучшить самочувствие

Как должна выглядеть тарелка после 40 лет

На первый взгляд кажется, что это помогает контролировать вес, но на самом деле приводит к дефицитам витамина D, группы B, магния, кальция, белка. Они ускоряют старение кожи, ухудшают сон, провоцируют тревожность, ломкость костей и еще больше расшатывают гормональный фон», — говорит Ирина Шиманская — нутрициолог, эксперт по восточной медицине, основатель и руководитель школы практической нутрициологии.Коррекция питания после 40 лет заключается в том, чтобы не уменьшать, а грамотно наполнять, считает наш эксперт.Женщинам после 40 лет особенно важно получать достаточное количество макронутриентов, потому что организм теряет способность быстро восстанавливаться:Белки — около 1 г на 1 кг массы тела: помогают сохранять мышцы, поддерживают тонус и стабильный сахар.Жиры — от 0,9 г на 1 кг массы тела: основа для гормонов, кожи, иммунитета и мозга.Углеводы — 2-3 г на 1 кг массы тела: источник энергии и питания для нервной системы.Эти пропорции помогают избежать резких скачков сахара, вечерней усталости и эмоциональных перепадов.«После 40 лет снижается естественная выработка гормонов, и организму требуется больше строительного материала, чтобы сохранять баланс.Полезные жиры улучшают состояние кожи, поддерживают эластичность сосудов, помогают усваивать жирорастворимые витамины и стабилизируют настроение», — рассказывает нутрициолог.Добавляйте ежедневно в рацион:— жирную рыбу;— оливковое и тыквенное масло;— грецкие орехи, миндаль;— семечки.Жиры — не то, от чего нужно бежать и чего стоит бояться. Они помогают чувствовать себя здоровой и энергичной.«С возрастом уровень фонового воспаления („тихое воспаление“) растет, и оно влияет на все: скорость старения, обмен веществ, иммунитет, когнитивные функции. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы и становятся необходимой частью рациона», — напоминает Ирина.Полезно есть ежедневно:— ягоды;— яркие овощи и фрукты;— зеленые пряные травы;— темно-листовые овощи.Это простая ежедневная защита для сосудов, сердца и кожи.Фитоэстрогены помогают рецепторам лучше воспринимать собственный эстроген. Это не гормоны, а мягкие природные регуляторы, которые смягчают перепады настроения, улучшают сон и уменьшают выраженность приливов.Источники:— чечевица, фасоль, нут, маш;— тофу и соевые продукты;— кунжут, льняные и тыквенные семечки (до 30 г в день).Это один из естественных способов поддерживать женское здоровье после 40 лет.Углеводы — топливо для мозга и нервной системы. Когда женщина резко сокращает их количество, появляются раздражительность, тяга к сладкому, бессонница, снижение работоспособности и необъяснимый набор веса.Из углеводов лучше выбирать:— цельные крупы;— овощи и зелень;— крестоцветные;— клетчатку и витамин B в составе отрубей.Такой подход дает ровную энергию и поддерживает работу кишечника.«Кишечник после 40 лет становится более чувствительным к стрессу и питанию. Микробиота влияет на иммунитет, настроение, обмен веществ и даже на то, как работают гормоны. Кисломолочные продукты помогают поддерживать разнообразие микрофлоры и улучшают усвоение кальция — ключевого минерала для здоровья костей», — говорит Ирина.Добавляйте в рацион:— йогурт без сахара;— кефир;— ферментированные продукты.«Теплая и приготовленная еда легче усваивается, снижает нагрузку на ЖКТ и уменьшает вечернюю тягу к сладкому. Тушеные и запеченные овощи, супы, бульоны, травяные чаи и мягкие специи создают чувство внутреннего комфорта и поддерживают пищеварение», — подчеркивает эксперт.Используйте простую формулу:— 1/4 тарелки — белок;— 1/4 тарелки — сложные углеводы;— 1/2 тарелки — овощи и зелень;— полезные жиры в качестве небольшого добавления.Такой баланс помогает держать гормоны, настроение, пищеварение и вес под контролем.Адаптация рациона после 40 — это не про запреты, а про радость от еды. Внедряйте в рацион эти принципы — и оставайтесь красивой и здоровой долгие годы!