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Зачем класть фольгу в стиральную машину

Попробуйте повторить этот интересный и полезный трюк с фольгой. Вещи после стирки как будто выглажены — и доставать утюг не придётся!
Возьмите обыкновенную фольгу. Тем временем поместите в стиральную машинку грязные вещи.

Зачем класть фольгу в стиральную машину

Скатайте из фольги 2-3 шарика.

Зачем класть фольгу в стиральную машину

Отправьте их к вещам в машинку. Включите любую программу, добавьте привычное моющее средство.

Зачем класть фольгу в стиральную машину

Даже кондиционер для белья необязательно добавлять: вещи после стирки как будто выглажены утюгом!

Зачем класть фольгу в стиральную машину


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фольгаСтирка

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