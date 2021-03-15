11 самых распространенных цитат в интернете (и не только), которые на самом деле фейки

Высоцкого давно растащили на цитаты.

Фаина Раневская

Настоящая королева цитат и афоризмов.

Александр Невский

Фраза про меч прочно связана с именем князя, пусть даже он ее и не произносил.

Иосиф Сталин

Сталину вкладывают в уста исключительно жесткие фразы.

Уинстон Черчилль

Приятнее когда хвалит премьер, а не историк.

Королева Франции Мария-Антуанетта

Так выглядела Мария-Антуанетта, которая не говорила фразу про хлеб и пирожные.

Зигмунд Фрейд

Интересно, что означала привычка Фрейда по-Фрейду?

Михаил Салтыков-Щедрин

Салтыкову-Щедрину и без этого принадлежит масса глубоких фраз.

Николай Гоголь

Михаил Задорнов прикрылся авторитетом Гоголя - времена были такие.

Людовик ХV французский король

Эта фраза актуальна во все времена.

Владимир Ленин

Ленина в интернете тоже любят, видимо еще со школы.

Джейсон Стетхем

Знает ли Стетхем, что на фоне его фотографий в интернете пишут всякую ерунду?