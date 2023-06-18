10 фильмов, вдохновленных произведениями искусства

Когда речь заходит о кино, то у каждого найдется парочка любимых фильмов. Кому-то нравится творчество определенного режиссера, а кто-то обожает конкретный жанр. Существуют даже фанаты определенного фильма. Уж они-то знают толк в извращениях, потому что стремятся узнать о нем как можно больше.



Но каждый раз мы задаем себе вопрос: почему фильм выглядит именно так? Что вдохновило режиссера и художника-постановщика? Культурное явление, картина, скульптура или даже элемент произведения как при эффекте бабочки могут вдохновить кинохудожника на создание кинематографического шедевра.









«Тихоокеанский рубеж» (2013)

«Джанго освобожденный» (2012)

«Начало» (2010)

«Трудности перевода» (2003)

«Метрополис» (1927)

«Лабиринт Фавна» (2006)

«Изгоняющий дьявола» (1973)

«Сияние» (1980)

«Психо» (1960)

«Чужой» (1979)