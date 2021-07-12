Что вырезали цензоры из всенародно любимых советских комедий

«Иван Васильевич меняет профессию»

Леонид Гайдай и Наталья Селезнева на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год

«Кавказская пленница»

Кадр из фильма «Кавказская пленница», 1966 год

«Бриллиантовая рука»

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965 год

«Любовь и голуби»

Кадр из фильма «Любовь и голуби», 1985 год