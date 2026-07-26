Почему протечки в бетонных дамбах – это не только естественно, но и хорошо



Дамбы – протекают. /Фото: amur.kp.ru. Дамбы – протекают. /Фото: amur.kp.ru.

Если человек далёкий от темы арочных плотин посмотрит на фотографии из коридоров последних, то скорее всего сильно удивится, а может быть и испугается. Дело в том, что на многих снимках внутренние помещения дамбы практически всегда заполнены водой. Нет, не по колено, конечно. Если человек далёкий от темы арочных плотин посмотрит на фотографии из коридоров последних, то скорее всего сильно удивится, а может быть и испугается. Дело в том, что на многих снимках внутренние помещения дамбы практически всегда заполнены водой. Нет, не по колено, конечно.Но стены этих исполинских конструкций частенько влажные, а под ногами совершенно явно маячат дренажные канавки. Неужто дамбы, построенные за миллионы долларов, протекают?!

1. Вода против камня, камень против железа



Серьёзная конструкция. /Фото: en.wikipedia.org. Серьёзная конструкция. /Фото: en.wikipedia.org.

Начнём издалека. Может ли жидкость проникнуть сквозь металлическую стенку? Например, вода через сталь? В идеальных «нормальных» условиях – нет. Молекулы воды или большинства других жидкостей не в состоянии преодолеть кристаллическую решётку металла. Однако, в реальности всё куда сложнее. Даже кажущаяся цельной конструкция может содержать дефекты и участки неплотности: поры, микротрещины, зазоры и т.п. Особняком стоят участки, подвергшиеся коррозии или являющиеся стыками конструкции. Но самое интересное – это давление. Жидкость, находящаяся под очень высоким давлением, приобретает способность проникать даже сквозь кристаллическую решетку металлов. Например, по этой причине могут «потеть» гидроцилиндры, в которых масло оказывается под давлением скажем в 800 атмосфер.



Как же так получается? /Фото: ru.wikipedia.org. Как же так получается? /Фото: ru.wikipedia.org.

Как уже можно было догадаться, всё то же самое абсолютно справедливо и для других веществ. Водопроницаемость напрямую зависит от его пористости, а последняя в свою очередь тесно связана с таким параметром, как плотность.

2. Выходит, что плотины протекают из-за пористости бетона?



Проблема не в плотине. /Фото: backroomswiki.ru. Проблема не в плотине. /Фото: backroomswiki.ru.

В первую очередь – да. Бетон далёк от абсолютной монолитности. А потому склонен «потеть», особенно когда на него давят многие тонны жидкости. Даже в самом тяжёлом бетоне с граничным и щебёночным наполнением, обладающим наивысшей плотностью до 2500 кг/м.куб, всё ещё остаются те самые микропоры, микротрещины, капилляры и т.п. Всё то, через что способны проникать молекулы воды. Медленно, но верно жидкость просачивается, не останавливаясь ни на мгновение. И забегая вперёд, это не только не проблема, но даже в известной степени является благом. В инженерном деле подобное просачивание жидкостей называется фильтрацией. До тех пор, пока её показатели остаются контролируемыми и стабильными – всё нормально. Проблемы приходят, когда фильтрация начинает резко расти. Особенно на отдельных участках конструкции.



Всё дело в бетоне. /Фото: cnet.com. Всё дело в бетоне. /Фото: cnet.com.

При этом есть и другие причины протечек: слабые места в конструкции, дефекты строительства или проектирования, наконец, банальный износ. Так или иначе протекает любая плотина, даже построенная с соблюдением всех правил и технологий на 100%. По этой причине внутри плотины предусмотрены специальные дренажные каналы, в которые собирается вода, преодолевшая стенки в процессе фильтрации. По этим каналам жидкость собирается в специальные дренажные бассейны, откуда спустя некоторое время будет откачана обратно в водохранилище огромными насосами.

3. Насколько опасны постоянные протечки плотин?



Есть печальные примеры. /Фото: realt.onliner.by. Есть печальные примеры. /Фото: realt.onliner.by.

Смотря какие. Как уже было отмечено выше, процесс фильтрации бетона в принципе не остановим и происходит постоянно. Но пока показатели этой фильтрации остаются в пределах рассчитанной нормы, ничего страшного не произойдёт. Более того, фильтрация до определённой степени полезна, так как позволяет снизить давление воды на материал. По той же причине в конструкции каждой современной дамбы ещё и специальные дренажные скважины предусмотрены, что предназначены для организации искусственной форсированной фильтрации на случай ускорившегося роста давления. Собственно, контроль последнего имеет огромное значение, из-за чего плотина буквально нафарширована специальными датчиками.

Резкое падение нормальной фильтрации также может свидетельствовать о серьёзных проблемах. Если вода перестала «биться головой» в бетонную стенку, она скорее всего уже принялась искать выход где-нибудь ещё… Например, у земляного основания плотины или земляных флангов. При таком развитии событий всю конструкции может просто смыть! И кстати, в истории есть как минимум один трагический пример – это французская бетонная арочная плотина Мальпассе, построенная в 1952 году.



Разрушенная дамба во Франции. /Фото: cawater-info.net. Разрушенная дамба во Франции. /Фото: cawater-info.net.

Простояла дамба всего 4 года. Ноябрь 1959 выдался особо дождливым, из-за чего работниками дамбы был отмечен резкий рост фильтрации… Но не бетона, а правого берега. Конструкция плотины держала возросшее давление, а вот земля по соседству – нет. Работники Мальпассе запросили разрешение на экстренный сброс воды для сокращения давления. Но местная городская администрация побоялась потери денег из-за перспективного затопления строительной площадки новой автомобильной дороги. Закончилось всё тем, что после очередного дождя вода сначала смысла правый берег, а потом вслед за ним и саму плотину, после чего несущийся водяной вал разрушил на своем пути несколько дорог, шоссе и две небольшие деревушки. Что обернулось гибелью почти 500 человек.